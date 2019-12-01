毛孩、網美最愛！ 木質系職人咖啡館 寵物友善餐廳進駐興大學區
木質調的桌椅裝潢讓人一踏進來就心情平靜，諾大的空間裡用綠色植物做點綴，搭配大片落地窗，陽光灑落在木頭桌椅地板，彷彿來一場森林浴，而高採光也減少室內燈的使用，環保的概念從裝潢上就不言而喻。
不只室內有大空間，穿過玻璃門來到後院更是別有洞天，木頭搭建出的室外空間備有沙發座位、架高桌椅以及老闆舖的草皮，讓顧客不只能在外面用餐感受浪漫氛圍，也能帶著毛孩來這裡跑跑跳跳，享受悠閒時光。
台中的寵物友善餐廳不少，但擁有能讓毛孩在店裡跑跳的空間實在有限，【好食咖啡】不只準備美味餐點與職人咖啡，更將廣大的後院腹地整理成草皮、種植香料以及停車場，來這裡只需好好品味餐點以及生活。
現代人的生活型態讓咖啡與生活形影不離，除了提供各國嚴選的手沖單品豆，更準備穩定度高的法國咖啡機，讓常常與奶類搭配的義式咖啡也能品嚐出穩定且純粹的味道。
可別小看這杯拿鐵，義式黑咖啡加入由咖啡師調沖的奶泡，在剛好的溫度下鮮奶呈現自然的甜香，不須另外加糖就夠順口香甜，而奶泡綿密的程度則會直接影響拿鐵上拉花的持久度，造型維持越久越是考驗咖啡師的手藝熟練。
入口喝得到剛好的咖啡炭焙香，搭配拉花的奶泡，每一口都是溫潤香醇，讓人不忍放下咖啡杯。
單品咖啡是用單一豆種沖泡而出，味道上更能嚐出咖啡豆的特色與口感，有的果香酸澀、有的堅果香味厚實，烘豆的處理方式也會影響到最後的咖啡口感與層次，發酵味、炭焙味，單品咖啡與美酒相同，在細細品味中尋找自己最喜愛的那味。
耶加雪夫的特色是果酸味明顯，酸勁後轉為清爽，加上使用水洗豆，更凸顯這支豆子清新的特性，洗去複雜只剩淡淡咖啡香，順口且放鬆。
不喝咖啡的朋友也別卻步，除了好咖啡也提供有機花茶、在地小農果汁，就要你在這裡好好好放鬆。
使用有機菊花以及甜菊葉沖泡的菊花茶，味道清甜，花香與甜味包覆舌面許久，由甜菊產生的自然清香與甘甜卻不生痰或不舒服，連喝水都覺得甜甜的
咖啡廳不只提供飲品輕食，也提供燉飯、義大利麵等熱食讓顧客享用。
異國料理結合在地小農食材，寬扁麵的選擇讓飽足感上升，而味道濃郁的蕃茄香燉煮入味，酸香清爽，讓麵條即使單吃也很夠味。
燉飯使用台東金剛米，吸飽由牛肝菌熬煮的湯汁後仍保有嚼感，咀嚼間還能嚐到起司的奶香，再搭配脆而不油的松阪豬，為口感更添層次。
杜絕任何一次性塑膠，不提供外帶與打包服務，如果有需要外帶的民眾記得自備環保餐具，而為了鼓勵民眾響應環保，店裡自備瓶子外帶飲品折扣20元，使用獨家販售的「好果實TO GO」隨行杯外帶飲品折扣４０元，如果加入會員，可以再打九折喔！
【好果實 好食咖啡】
地址：台中市忠明南路1160號
電話：04 2265 5535
營業時間：週一～週日 ９：００～２１：００
均消價位：$２００
停車資訊：店家附停車場
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