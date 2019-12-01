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毛孩、網美最愛！ 木質系職人咖啡館 寵物友善餐廳進駐興大學區

2019-12-01 12:03ShareLife分享生活

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木質調的桌椅裝潢讓人一踏進來就心情平靜，諾大的空間裡用綠色植物做點綴，搭配大片落地窗，陽光灑落在木頭桌椅地板，彷彿來一場森林浴，而高採光也減少室內燈的使用，環保的概念從裝潢上就不言而喻。

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▲門口的鞦韆非常適合打卡。
▲門口的鞦韆非常適合打卡。
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▲這一區小物販售後扣除成本 會固定將利潤捐給動保相關機構，從行動展現愛動物的心...
▲這一區小物販售後扣除成本 會固定將利潤捐給動保相關機構，從行動展現愛動物的心。
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不只室內有大空間，穿過玻璃門來到後院更是別有洞天，木頭搭建出的室外空間備有沙發座位、架高桌椅以及老闆舖的草皮，讓顧客不只能在外面用餐感受浪漫氛圍，也能帶著毛孩來這裡跑跑跳跳，享受悠閒時光。

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台中的寵物友善餐廳不少，但擁有能讓毛孩在店裡跑跳的空間實在有限，【好食咖啡】不只準備美味餐點與職人咖啡，更將廣大的後院腹地整理成草皮、種植香料以及停車場，來這裡只需好好品味餐點以及生活。

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現代人的生活型態讓咖啡與生活形影不離，除了提供各國嚴選的手沖單品豆，更準備穩定度高的法國咖啡機，讓常常與奶類搭配的義式咖啡也能品嚐出穩定且純粹的味道。

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可別小看這杯拿鐵，義式黑咖啡加入由咖啡師調沖的奶泡，在剛好的溫度下鮮奶呈現自然的甜香，不須另外加糖就夠順口香甜，而奶泡綿密的程度則會直接影響拿鐵上拉花的持久度，造型維持越久越是考驗咖啡師的手藝熟練。

▲咖啡師精巧的拉花手藝，讓拿鐵喝到最後一口還看得到圖形，嘴裡和眼裡都是種享受。
▲咖啡師精巧的拉花手藝，讓拿鐵喝到最後一口還看得到圖形，嘴裡和眼裡都是種享受。
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入口喝得到剛好的咖啡炭焙香，搭配拉花的奶泡，每一口都是溫潤香醇，讓人不忍放下咖啡杯。

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單品咖啡是用單一豆種沖泡而出，味道上更能嚐出咖啡豆的特色與口感，有的果香酸澀、有的堅果香味厚實，烘豆的處理方式也會影響到最後的咖啡口感與層次，發酵味、炭焙味，單品咖啡與美酒相同，在細細品味中尋找自己最喜愛的那味。

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耶加雪夫的特色是果酸味明顯，酸勁後轉為清爽，加上使用水洗豆，更凸顯這支豆子清新的特性，洗去複雜只剩淡淡咖啡香，順口且放鬆。

▲【好食咖啡】的單品咖啡皆推出濾掛式沖泡包，包裝上結合友善小農友愛環境的概念，樸...
▲【好食咖啡】的單品咖啡皆推出濾掛式沖泡包，包裝上結合友善小農友愛環境的概念，樸實可愛的插圖讓單品咖啡變得平易近人。
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不喝咖啡的朋友也別卻步，除了好咖啡也提供有機花茶、在地小農果汁，就要你在這裡好好好放鬆。

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使用有機菊花以及甜菊葉沖泡的菊花茶，味道清甜，花香與甜味包覆舌面許久，由甜菊產生的自然清香與甘甜卻不生痰或不舒服，連喝水都覺得甜甜的

▲貼心使用雙層杯，讓熱泡花茶不會燙手。
▲貼心使用雙層杯，讓熱泡花茶不會燙手。
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咖啡廳不只提供飲品輕食，也提供燉飯、義大利麵等熱食讓顧客享用。

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異國料理結合在地小農食材，寬扁麵的選擇讓飽足感上升，而味道濃郁的蕃茄香燉煮入味，酸香清爽，讓麵條即使單吃也很夠味。

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▲除了燉飯、義大利麵單點即附的手工麵包，升級套餐便可享用薯條、手工柚子輕飲以及每...
▲除了燉飯、義大利麵單點即附的手工麵包，升級套餐便可享用薯條、手工柚子輕飲以及每日不同的園丁湯品。這天是土耳其新娘湯，使用番茄與土耳其豆製成，喝到滿滿異國風情與店家的誠意。
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燉飯使用台東金剛米，吸飽由牛肝菌熬煮的湯汁後仍保有嚼感，咀嚼間還能嚐到起司的奶香，再搭配脆而不油的松阪豬，為口感更添層次。

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杜絕任何一次性塑膠，不提供外帶與打包服務，如果有需要外帶的民眾記得自備環保餐具，而為了鼓勵民眾響應環保，店裡自備瓶子外帶飲品折扣20元，使用獨家販售的「好果實TO GO」隨行杯外帶飲品折扣４０元，如果加入會員，可以再打九折喔！

▲使用獨家推出的「好果實TO GO」隨行杯外帶飲品，即享優惠折扣40元，加入會員...
▲使用獨家推出的「好果實TO GO」隨行杯外帶飲品，即享優惠折扣40元，加入會員可以再打九折。
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【好果實　好食咖啡】

地址：台中市忠明南路1160號

電話：04 2265 5535

營業時間：週一～週日　９：００～２１：００

均消價位：$２００

停車資訊：店家附停車場

【好果實　好食咖啡】


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咖啡拿鐵燉飯

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