「蝦爆了！」 超狂創意韓料 辣炒年糕鍋"24隻"蝦子躺好躺滿！
韓式料理讓人為之瘋狂，更是在近幾年掀起一股＂韓流＂，【Ｏ八韓食】選用道地的韓式食材，再搭配著台灣人的口味做調整，呈現出一道道創意料理，就是要讓你來過一次就回不去啦。
鬼爪肋排石鍋
一上桌，碳烤鬼爪肋排的香氣便撲鼻而來，巨大的體積更是吸引著大家目光！
誘人的碳烤香，讓人不禁想大快朵頤一番，刷上兩層韓式烤醬的鬼爪肋排，吃起來外酥內軟且肉質帶點嚼勁，甜甜辣辣的雙重口感更衝擊著味蕾，令人吮指回味。
石鍋上的配料放好放滿，再加上巨大的鬼爪肋排，吃完整份飽足感超十足！
新品上市！日本進口的雪蟹，想吃還得看季節！
鮮蛤雪蟹部隊鍋（新品）
平價也能一嚐雪蟹的美味，秋季到來，雪蟹也悄悄地現身啦，既然是季節限定，來Ｏ八韓食怎麼能不點它！雪蟹在上桌前已先燙熟，所以店員也貼心叮嚀不要煮太久，以免錯失最美味的蟹肉口感。
海鮮控怎麼能錯過！鮮甜飽滿的蟹肉讓人意猶未盡，淺嚐一口湯頭還帶點海鮮味，喝起來十分清爽。
起司乾烹鍋（新品）
特愛吃起司的朋友揪過來，O八韓食為起司控推出全新料理「起司乾烹鍋」，店家將韓式炸雞與起司放各半做擺盤，微辣的韓式炸雞吃起來的嫩度很剛好，再搭配著不會過膩的起司入口超美味。
辣炒起司年糕鍋（凡年糕乾鍋+$199，均會附上24隻蝦子)
真的是蝦爆了！一上桌便被眼前的24隻蝦子給吸住目光，海鮮控都要失心瘋啦，辣炒年糕反倒成次要角，送上桌的蝦子店家已貼心剝好蝦殼，直接食用超方便。
這牽絲的蝦子真的很母湯，光是拍照就看得我口水直流，再夾起香Q的辣炒年糕沾滿香濃起司放入口中，起司香使口感更有層次，一起吃下肚好幸福。
台中店限定！套餐組合讓你配，給你最Special的優惠
和員林店最不一樣的地方就是台中店擁有自由配的套餐組合，有雙人、三人甚至是四人的豪華套餐，今天就帶大家認識雙人部隊鍋套餐以及雙人經典套餐。
套餐系列均附前餐(韓式麻糬麵包/胡麻鮮脆沙拉/海帶芽湯)、韓式炸雞與特色飲品。
雙人部隊鍋套餐
來吃韓式料理，怎能錯過最著名的部隊鍋呢，點餐時先選擇一項主打風味部隊鍋，湯底有原味、大將、辣醬、雙醬可選擇，肉盤（豬肉／牛肉片）以及附餐（韓式泡麵／白飯）皆擇１，最後再挑選特色飲品。
單吃一份韓式炸雞還不過癮？那就來個分量滿滿的韓式炸雞部隊鍋吧，裏頭基本擺盤有起司片、時蔬、焗豆、豆芽、金針菇、韓式魚板、洋蔥、白蘿蔔、紅蘿蔔絲、豆腐、德式香腸以及年糕，澎派的配料兩個人一起享用超滿足，與前餐不一樣的"乾式"口感，部隊鍋裡的炸雞塗上了紅醬，再透過高湯加熱燉煮，雞肉吃起來不乾柴還更加酥軟，越吃越上癮。
雙人經典套餐
雙人經典套餐有主餐A（擇一種品項）與主餐B（擇二種品項）的選項，Ａ、Ｂ主餐只能挑選一區，看好想吃哪一區的餐點就下手吧！
鍋子底層先放上糯米飯與雞油，再加入店家特製的玉米起司醬，最後才放上金黃可口的烤雞，接著熱騰騰的出爐！看到烤雞上桌就不自覺吞起了口水..
商業午餐（供應時段─周一～周五 11:00-14:00)(例假日除外)
上班族的最愛！平價就能夠吃很飽，內容物主餐有石鍋拌飯、炸醬麵、沙里面、冬粉煲、炸雞鮮脆沙拉多種選項可選擇、以及附餐四選一、特色飲品擇一。
海鮮煎餅
吃完主餐再來一些輕鬆小點，可不要小看這道海鮮煎餅，除了扎實酥脆的外皮，內餡─中卷、蝦仁、魚丁肉更是在嘴裡互搶風采，單吃不沾醬就已很美味，店家也另外附上特製的油醋醬，讓海鮮煎餅更增添一種不同的風味。
室內輕工業風的裝潢、一、二樓寬闊的空間，讓人能很放鬆愉快的用餐
中科商圈崛起的新美食，衝擊你味覺的Ｏ八韓食，無論是和家人用餐還是與朋友聚會都相當適合，不吃辣的朋友也不用擔心，口味都可依據客人想吃的辣度做調整，下回不妨親自來試試吧。
【O八韓食新潮流 台中中科店】
地址：台中市西屯區西屯路三段277號
電話：04 2461 6816
營業時間：上午11:00 - 下午10:00
【O八韓食新潮流 員林店】
地址：彰化縣員林市育英路84號
電話：04 833 4135
營業時間：上午11:00 - 下午10:00
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