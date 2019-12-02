「蝦爆了！」 超狂創意韓料 辣炒年糕鍋"24隻"蝦子躺好躺滿！

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韓式料理讓人為之瘋狂，更是在近幾年掀起一股＂韓流＂，【Ｏ八韓食】選用道地的韓式食材，再搭配著台灣人的口味做調整，呈現出一道道創意料理，就是要讓你來過一次就回不去啦。

鬼爪肋排石鍋

一上桌，碳烤鬼爪肋排的香氣便撲鼻而來，巨大的體積更是吸引著大家目光！

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誘人的碳烤香，讓人不禁想大快朵頤一番，刷上兩層韓式烤醬的鬼爪肋排，吃起來外酥內軟且肉質帶點嚼勁，甜甜辣辣的雙重口感更衝擊著味蕾，令人吮指回味。

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石鍋上的配料放好放滿，再加上巨大的鬼爪肋排，吃完整份飽足感超十足！

▲比對下來就知道這鬼抓肋排有多誇張，竟然比男生的臉還大！ 分享 facebook

新品上市！日本進口的雪蟹，想吃還得看季節！

鮮蛤雪蟹部隊鍋（新品）

平價也能一嚐雪蟹的美味，秋季到來，雪蟹也悄悄地現身啦，既然是季節限定，來Ｏ八韓食怎麼能不點它！雪蟹在上桌前已先燙熟，所以店員也貼心叮嚀不要煮太久，以免錯失最美味的蟹肉口感。

▲日本進口的雪蟹數量不定，想吃還得把握時間！ 分享 facebook

海鮮控怎麼能錯過！鮮甜飽滿的蟹肉讓人意猶未盡，淺嚐一口湯頭還帶點海鮮味，喝起來十分清爽。

▲鮮蛤雪蟹部隊鍋會附上手套與剪刀，讓大家自己動手剪取蟹肉。 分享 facebook

起司乾烹鍋（新品）

特愛吃起司的朋友揪過來，O八韓食為起司控推出全新料理「起司乾烹鍋」，店家將韓式炸雞與起司放各半做擺盤，微辣的韓式炸雞吃起來的嫩度很剛好，再搭配著不會過膩的起司入口超美味。

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▲這個牽絲再拉長個５－１０公分也不成問題啊！ 分享 facebook

辣炒起司年糕鍋（凡年糕乾鍋+$199，均會附上24隻蝦子)

真的是蝦爆了！一上桌便被眼前的24隻蝦子給吸住目光，海鮮控都要失心瘋啦，辣炒年糕反倒成次要角，送上桌的蝦子店家已貼心剝好蝦殼，直接食用超方便。

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這牽絲的蝦子真的很母湯，光是拍照就看得我口水直流，再夾起香Q的辣炒年糕沾滿香濃起司放入口中，起司香使口感更有層次，一起吃下肚好幸福。

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台中店限定！套餐組合讓你配，給你最Special的優惠

和員林店最不一樣的地方就是台中店擁有自由配的套餐組合，有雙人、三人甚至是四人的豪華套餐，今天就帶大家認識雙人部隊鍋套餐以及雙人經典套餐。

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套餐系列均附前餐(韓式麻糬麵包/胡麻鮮脆沙拉/海帶芽湯)、韓式炸雞與特色飲品。

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雙人部隊鍋套餐

來吃韓式料理，怎能錯過最著名的部隊鍋呢，點餐時先選擇一項主打風味部隊鍋，湯底有原味、大將、辣醬、雙醬可選擇，肉盤（豬肉／牛肉片）以及附餐（韓式泡麵／白飯）皆擇１，最後再挑選特色飲品。

▲韓式炸雞部隊鍋 分享 facebook

單吃一份韓式炸雞還不過癮？那就來個分量滿滿的韓式炸雞部隊鍋吧，裏頭基本擺盤有起司片、時蔬、焗豆、豆芽、金針菇、韓式魚板、洋蔥、白蘿蔔、紅蘿蔔絲、豆腐、德式香腸以及年糕，澎派的配料兩個人一起享用超滿足，與前餐不一樣的"乾式"口感，部隊鍋裡的炸雞塗上了紅醬，再透過高湯加熱燉煮，雞肉吃起來不乾柴還更加酥軟，越吃越上癮。

▲部隊鍋套餐再附上一盤肉盤，就是要你吃飽飽的再離開。 分享 facebook

▲嚐起來Ｑ彈滑順的韓式泡麵，吸附湯汁的麵條吃起來還更有嚼勁，泡麵控絕對愛。 分享 facebook

雙人經典套餐

雙人經典套餐有主餐A（擇一種品項）與主餐B（擇二種品項）的選項，Ａ、Ｂ主餐只能挑選一區，看好想吃哪一區的餐點就下手吧！

▲此次選擇主餐Ａ的玉米起司鍋巴烤雞來嚐鮮。 分享 facebook

鍋子底層先放上糯米飯與雞油，再加入店家特製的玉米起司醬，最後才放上金黃可口的烤雞，接著熱騰騰的出爐！看到烤雞上桌就不自覺吞起了口水..

▲拍完美美的照片，用剪刀將烤雞分剪成數個部位，鮮嫩多汁的雞肉，再搭上烤得焦香酥脆的表皮，只用讚形容還不夠！沾上底層特製起司醬入口，吃起來不會太膩，入口的美味令人難以忘懷。 分享 facebook

▲套餐系列均會附上前餐(韓國麻糬麵包、胡麻鮮脆沙拉)、韓式炸雞以及特色飲品，喜歡吃米食類的朋友，白飯也可另做單點。 分享 facebook

商業午餐（供應時段─周一～周五 11:00-14:00)(例假日除外)

上班族的最愛！平價就能夠吃很飽，內容物主餐有石鍋拌飯、炸醬麵、沙里面、冬粉煲、炸雞鮮脆沙拉多種選項可選擇、以及附餐四選一、特色飲品擇一。

▲多種組合的商業組合品項，今天就來個泡菜豬肉石鍋拌飯搭上附餐韓國麻糬麵包，經典正韓柚子茶。 分享 facebook

海鮮煎餅

吃完主餐再來一些輕鬆小點，可不要小看這道海鮮煎餅，除了扎實酥脆的外皮，內餡─中卷、蝦仁、魚丁肉更是在嘴裡互搶風采，單吃不沾醬就已很美味，店家也另外附上特製的油醋醬，讓海鮮煎餅更增添一種不同的風味。

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室內輕工業風的裝潢、一、二樓寬闊的空間，讓人能很放鬆愉快的用餐

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▲Ｏ八韓食無收取服務費，一旁有放置茶水區提供給需要的朋友取用。 分享 facebook

中科商圈崛起的新美食，衝擊你味覺的Ｏ八韓食，無論是和家人用餐還是與朋友聚會都相當適合，不吃辣的朋友也不用擔心，口味都可依據客人想吃的辣度做調整，下回不妨親自來試試吧。

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【O八韓食新潮流 台中中科店】

地址：台中市西屯區西屯路三段277號

電話：04 2461 6816

營業時間：上午11:00 - 下午10:00

台中中科店粉絲專頁

【O八韓食新潮流 員林店】

地址：彰化縣員林市育英路84號

電話：04 833 4135

營業時間：上午11:00 - 下午10:00

員林店粉絲專頁





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