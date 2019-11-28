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大人小孩玩到不想走！ 台中７大超讚的親子住宿推薦

2019-11-28 10:01Skyscanner

氣候宜人又充滿人文風情的台中，不僅是一個探尋文創市集的好去處，更是前往溪頭、日月潭等旅遊勝地的入口。從生態豐富的高美濕地到小朋友最愛的麗寶樂園，或是美食多又熱鬧的逢甲夜市，以及文青們不能錯過的審計新村、宮原眼科等等，讓你的親子之旅絕對不無聊。Skyscanner已經幫你整理好了台中超讚的親子住宿，快來看看你喜歡哪一間吧。

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福容大飯店麗寶樂園

還有什麼地方比住在樂園裡更適合親子旅遊呢？福容大飯店麗寶樂園就座落在台中地區最受歡迎的麗寶探索樂園與馬拉灣水上樂園旁邊，完善與便利的設施完全收服了大人與小孩的心；除了一走出飯店就是大型樂園之外，飯店內還設有兒童遊戲室、戲水區，連自助式餐廳都設有符合小朋友高度的兒童取餐吧台，至於辛苦的爸媽也可以到三溫暖區享受水療SPA，晚上更可以選擇搭乘Sky Dream摩天輪，欣賞台中市的美麗夜景哦。

房價：每晚約 $5,109元起

飯店地址：台中市后里區福容路88號

星級：5星

鄰近景點：麗寶探索樂園、馬拉灣水上樂園

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清新溫泉飯店

來到台中想要遠離塵囂、享受不一樣的親子度假氛圍，那清新溫泉飯店絕對是一個不錯的選擇。雖然飯店離市區有一段距離，但是設施樣樣齊備，不但房間寬敞，視野更是沒話說，舒服的泡湯池及中、西、日式都有的餐廳，讓你一住下就不用再往外跑；而最令人期待的「兒童俱樂部」就位在飯店2樓，球池、溜滑梯、積木，加上繪本讀物跟DIY教室，可以讓小朋友們消磨一個下午，戶外的兒童泳池與噴水遊樂區則是消暑的好地方。

房價：每晚約 $5,106元起

飯店地址：台中市烏日區溫泉路2號

星級：5星

鄰近景點：彩虹眷村、望高寮

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芭蕾城市渡假旅店

每一個房間都有獨特設計風格的芭蕾城市渡假旅店，猶如城堡的外觀就讓準備入住的旅客超級期待，連台灣知名的旅遊電視節目都特別介紹這間宛若Villa般的汽車旅館。房間風格有令小朋友開心尖叫的獨角獸主題客房，從床單到抱枕都是獨角獸的可愛身影，另外還有華麗的宮廷風、別具異國情調的峇里島原木庭園風等等；預定住宿時只要提前告知會有小朋友入住，飯店會特別幫你準備兒童專用的備品、嬰兒床以及兒童浴缸等等，是不是很貼心呢？

房價：每晚約$2,155元起

飯店地址: 台中市南屯區向上路三段221號

星級：4星

鄰近景點：龍富夜市、望高寮

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大毅老爺行旅

大毅老爺行旅是老爺酒店集團旗下的全新精品飯店，外觀色彩繽紛的不規則方框設計，遠遠就吸引了眾人的目光。一走進飯店大廳彷彿進入頂級藝廊般的典雅，房間內採光佳又舒適，搭配充滿設計感的空間規劃與設備，讓小朋友能盡情地探索房間，發現不同的樂趣。大毅老爺行旅的地理位置極佳，想要帶小朋友到國美館去體驗兒童遊戲室以及繪本專區，只要走幾步路就到了，若想品嚐獨特的美食或是購買文創小物，熱鬧的審計新村也在不遠處哦。

房價：每晚約$2,344元起

飯店地址：台中市西區英才路601號

星級：4星

鄰近景點：國美館、審計新村

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台中港酒店

入住鄰近高美濕地的台中港酒店，對於想在暑假帶著小朋友去探索獨特的濕地生態，尋找難得一見的彈塗魚、候鳥以及可愛的螃蟹，來一趟寓教於樂之旅的家庭是最適合不過的了；除了地理位置佳，距離台中最火的三井outlet、海景誠品書店都只有幾分鐘的路程之外，飯店內的設施也十分多元，位於5樓的「Fun世界」簡直是小朋友的玩樂天堂，戶外的小車車賽道、室內的巨大彩球池、溜滑梯，以及Wii遊戲機台，都讓你盡興的從早玩到晚。

房價：每晚約$2,788元起

飯店地址：台中市梧棲區大智路二段388號

星級：4星

鄰近景點：高美濕地、三井outlet

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台中亞緻大飯店

幾乎可以說是台中地標之一的亞緻大飯店，高高聳立在勤美綠園道之旁，從房間望出去就是綠油油的市民廣場，勤美誠品書店、科學博物館以及美食一級戰區的公益路都是步行可達。在今年暑假亞緻大飯店特別針對親子家庭，推出了童心童樂主題客房，房間內有各式各樣的玩具以及小朋友專屬的小帳篷，若是預定豪華客房還可享精美兒童畫卡組以及塔拉朵冰淇淋，有計劃前往台中旅遊的你別錯過這波優惠哦。

房價：每晚約 $3,563元起

飯店地址：台中市西區英才路532號

星級：5星

鄰近景點：草悟道、科學博物館

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星月文旅

旅遊住宿就是要來點不一樣的，佔地約15000坪的星月文旅坐攬百萬景觀，更擁有美麗遼闊的度假園區，包括可以讓小朋友盡情奔跑的大草地、溜滑梯和鞦韆的遊戲區、爸媽放鬆的泡湯區、露營區到烤肉區，真是全家大小出遊的最佳住宿選擇。園區內的餐廳、咖啡廳一應俱全，大廳還有免費的咖啡供應，小朋友還能借木匠兄妹玩具到房間玩，讓你無需四處奔波就能好好度個假；到了夜晚，在露天湯池舒服的泡湯看夜景，在咖啡廳聽現場演奏，真是超棒的享受啊。

房價：每晚約$2800元起

飯店地址：台中市后里區月眉北路482號

星級：民宿

鄰近景點：月眉觀光糖廠、麗寶樂園

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台中擁有悠閒的城市氛圍，從夜市小吃到裝潢別緻的餐廳雲集，趁著暑假快帶小朋友來玩樂，CP值超高的親子住宿吧！

推薦閱讀：帶著寶貝去旅行：大阪8大親子景點推薦！

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濕地老爺酒店咖啡

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