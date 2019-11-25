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放空去！ 南投戶外奢華玩法 山思雲想「免裝備露營」初體驗

2019-11-25 11:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

免裝備露營是什麼？

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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近年來不只休閒與旅遊風氣興起，許多人更捨棄飯店與渡假村的高級享受，開始走出戶外與大自然接觸，但是誰說大自然就一定代表著原始、克難？在國外「Glamping」概念已經流行多年，這是一種結合迷人與露營兩種概念，免裝備露營不只不用自己準備露營裝備，可能還包含了餐食服務，說是度假式露營也不為過。

免裝備露營在哪裡？

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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趣吧特別開發了三家位於台灣的優良免裝備露營，有在宜蘭的東風綠活夢幻露營，苗栗的柚香露露，以及今天要介紹的南投山思雲想露營，而且偷偷告訴大家，這三家都跟我們有獨家合作，有固定的優惠配合喔～廢話不多說，趕快來看看南投免裝備露營有什麼好玩！

南投免裝備露營介紹

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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南投的好山好水是大家都知道的，但是要怎麼享受這片寧靜的山林呢？不妨來趟隱居山林的露營之旅吧！這片隱身在南投竹山間的露營地，不僅有雲霧飄渺的山間美景、大片草地與星空，更有懶人露營絕對必備的免裝備露營服務，帶你體驗Glamping！

南投免裝備露營住什麼？

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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可能會有很多人覺得在戶外露營，要自己搭帳棚很麻煩，要睡硬梆梆的營地很難受，這些你都不用擔心！因為Glamping免裝備露營提倡的就是不用動手也能輕鬆露營，因此南投免裝備露營－山思雲想特地選用了LOTUS BELLE豪華星型天幕帳和CANVAS CAMP神殿帳，不只讓你舒服入住，更能拍照打卡，一秒就有到異國度假的氛圍。

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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＊可入住人數：2~4人（一帳）

＊公用設施：公共冰箱、吹風機、衛浴設備、桌椅

＊露營設施：枕頭、充氣床、睡袋、照明設備、延長線、贈送個人備品包

南投免裝備露營吃什麼？

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營早餐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營早餐。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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除了免裝備露營服務之外，更有飲料、綠野午茶、夕陽燒烤、星光夜宵，以及日出晨食，每道料理都精心挑選自當地小農，依照季節更替菜色，還有從產地到餐桌的「導食介紹」，帶你認識當季在地食材，讓你不只能夠入住南投，更能吃懂南投！

南投免裝備露營玩什麼？

▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-南投免裝備露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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山思雲想免裝備露營最特別的地方在於，他們還結合了與自然息息相關的「森活美學」活動，提供讓大家參加竹編體驗場、森林瑜珈等活動，讓你不只是來露營，更能深度和自然大地一同呼吸放鬆，絕對是今年的懶人露營最新玩法！

如果你喜歡手做DIY，不妨可以報名竹編體驗場，達人會教學如何製作，目前開放的場次有12/14、12/31，在跨年還有特別加碼的啤酒暢飲唷！

▲台灣懶人露營推薦-森林瑜珈。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲台灣懶人露營推薦-森林瑜珈。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果你是熱愛瑜珈的話，推薦你一定要參加森林瑜珈場，感受與大自然一同呼吸的愉悅，目前開放場次有12/21、12/28，趁著年末休假來去露營，把一整年的壓力都一次解除吧！

目前山思雲想所推出的森林美學體驗活動共有5種，包含了森林茶席／自然瑜珈／自製竹筒飯／手作苔蘚球／竹編明信片，大家在前往之前可以先看看想參加哪一場喔！

想知道更多免裝備露營內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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露營竹山美景南投旅遊

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

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