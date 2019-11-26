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培根雙牛堡太邪惡！　員林單車俱樂部大啖美食、手工甜點

2019-11-26 12:01ShareLife分享生活

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別看外頭古早傳統，進入店內後可是別有洞天，【早上享 Joyous】的成立是四個創業青年的一個小夢想，因為特別喜歡騎單車，希望能在大家騎完車、運動完能有個可以喝飲料、吃吃美食聊天放鬆的地方，早上享 Joyous的名字由來也很有意思，起因是因為都很喜歡在早上享受騎車這件事，將兩件事情結合再一起，所以就變成早上享了，而JOYOUS 意旨愉悅歡樂的意思，意同 join us，希望大家歡樂愉悅的一起加入我們，這個以單車為主題的複合式俱樂部結合了香醇咖啡、酒水及漢堡等美食，另外還有會令單車騎士心動不已的裝備在裡頭！

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若你不是一位享受微風迎面而來的單車族，也可以單純來享用美食，感受一下老闆的好手藝。

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除了美味餐點「早上享Joyous」還有提供100坪左右的場地可供租借，過去也曾經舉辦過音樂會、分享會等藝文活動。外觀看似文靜古早的紅磚房，乘載的卻是年輕活潑且熱情的靈魂！

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店內的裝潢採輕工業風，在好奇觀察店內的特色幽默的菜色名稱時，漢堡肉在煎台上所發出的滋滋聲響，搭上咖哩飯濃郁厚實的香氣，聽覺嗅覺二重感官夾攻，肚子早已不堪其攻勢發出哀號，就讓我們來一一介紹店內的特色餐點吧！

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幹嘛這麼堡(培根雙牛)

身為店內餐點扛壩子的漢堡，從材料挑選、麵餅製作都是精心操作，特別選用日本nippn麵粉來製作麵包，餅皮咬下帶有淡淡的麵香；主角牛肉漢堡排依照獨家比例特製而成，大口咬下時能感受到肉汁在嘴內爆發出美味小宇宙，份量飽滿讓你一次滿足！蔬菜的部分也與一般漢堡不同，大片菜葉放得豪邁，完全不會有漢堡中「蔬菜沒有存在感」的疑慮。

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享用完漢堡後以為結束了嗎，旁邊的副餐炸薯塊也是不容小覷，以整顆新鮮的馬鈴薯切塊後油炸，口感酥脆且香氣十足，飽餐之餘還附上一杯可樂，滿滿的高CP值份量就是要讓你感受那份幸福洋溢的飽足感。

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咖哩蕊系(唐揚雞咖哩飯)

總覺得沒有吃到主食米飯和麵就讓你覺得渾身不對勁嗎？別擔心，「早上享 Joyous」貼心的推出香氣渾厚、份量飽足的咖哩飯供你選擇，特別選用台梗九號白米，並堅持每日熬煮新鮮咖哩醬汁，以日式口味作為基底並針對台灣人的喜好來做調整，粒粒分明的白米搭上濃郁溫和的醬汁，絕對能讓咖哩控徹底成為它的俘虜！

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配餐的唐揚雞炸得酥脆香嫩，一口咬下就能滿滿感受到飽滿的雞汁，無論搭配白飯或是咖哩都是絕佳選項，每份咖哩都還固定附上一顆荷包蛋，熟度可自由選擇半熟或全熟，滿滿的誠意讓你一試就成主顧！

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吃完帶給你滿滿飽足感的主餐後，「早上享 Joyous」的甜點同樣殺傷力十足，趕快來一探究竟吧。

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檸檬糖霜蛋糕

來自檸檬皮的清新香氣一上桌就聞得到，蛋糕本身口感特殊，介於磅蛋糕的結實與海綿蛋糕的鬆軟口感，讓你淺嚐一口就掉入它曼妙的風味曲線之中，甜與酸都來自蛋糕上的糖霜，整體口感清爽而不膩。

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綜合莓果生乳酪

親自熬製的綜合莓果醬風味濃郁宜人，恰如其分的口感甜中帶點微酸，搭上使用優格提味的生乳酪後，微酸爽口的餘韻更讓人對此心動。

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抹茶風味磅蛋糕

磅蛋糕一直是糕點愛好者的心頭好，扎實有份量的蛋糕體總讓人一口愛上它，「早上享 Joyous」特地使用森半抹茶搭配甜度適中的手工鮮奶油，不讓鮮奶油喧賓奪主，而是讓兩者維持巧妙平衡互不搶鋒頭，抹茶的茶香誘人明顯，質地鬆軟的蛋糕體，搭配一口鮮奶油所蹦出的火花，讓即使不是抹茶控的你也會輕易愛上它！

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抹茶波霸鬆餅

以自身熬煮的森半抹茶奶醬搭上現今火紅的波霸珍珠意外蹦出新口感，鬆餅外脆內的綿密口感對上波霸的Q勁，會讓你體驗到獨特的口感。

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抹茶巧克力厚片

抹茶控還沒滿足嗎？那接著試試這份抹茶巧克力厚片吧！以新鮮現烤的厚片吐司抹上巧克力醬後灑上森半抹茶粉，溫熱香甜的巧克力果醬搭上微苦的抹茶，不是抹茶控也能接受這獨有的香苦。

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這份甜點上桌後才會灑上抹茶粉以保持最新鮮的風味，看著抹茶粉緩緩落下，那別具風味的口感，不是抹茶控也會被它的實力圈粉！

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歐巴吐司

以當季新鮮水果搭配手工鮮奶油，這個組合擄獲一大票少女的心，香氣明顯且甜度適中的鮮奶油很盡職地扮演了它的角色而不佔盡風頭，與市面上鮮奶油突兀的感覺不同，搭配新鮮水果帶來的大量水分和恰如其分的酸甜配合的天衣無縫，即使不愛吃甜食的你也能愛上這道清新小品。

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蘋果鳳梨氣泡飲

「早上享 Joyous」的氣泡飲選用自身熬煮的新鮮果醬加上氣泡水調製而成，清新沁涼的風味綜合了蘋果的甜香以及鳳梨的微酸，兩個截然不同的香氣混合的爽口滋味，一點都不會有突兀的怪異感，氣泡水微嗆的特色反而成了一個爆點，讓你品嘗這杯飲品時不會有覺得單調或是空虛。

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莓有結果

以自製莓果醬加入鮮奶調製而成的「莓有結果」，能發現店家在命名上運用了許多有趣的小巧思，口感甜中帶點微酸的綜合莓果醬搭配鮮奶調和後，口感不再那麼強烈，不過莓果芬芳的香氣也沒因此消失，適合喜歡溫和風味的朋友來享受這杯無論外觀或是名字都讓人會心一笑的飲品。

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多元變化的創意料理，耐人玩味的創意菜名，提供滿滿的美味餐點與舒服愜意的空間，同時這個小空間還擔當了單車文化的推手，希望即使沒有騎單車習慣或興趣的朋友來這裡也能耳濡目染，漸漸愛上這份健康又樂活的運動。一個小小的信念可以燃燒起熊熊的夢想，因喜愛單車而相聚的好友最終打造了這個夢想王國，不只勵志而且同樣令人感動，若有機會經過，你絕對不會想錯過【早上享 Joyous】！

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【早上享 joyous】

地址：彰化縣員林市山腳路四段68號

電話：0932960398

營業時間：平日10:30~21:00，星期六7:30~21:00，星期日7:30~18:00 星期一固定公休

均消價位：$150~300

停車資訊：路邊停車

【早上享 joyous】粉絲專頁

【早上享 joyous】菜單


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抹茶蛋糕咖哩

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