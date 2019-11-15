滿滿肉汁塞爆嘴巴！ 台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



好想吃燒肉～

台中的燒肉文化可是全台赫赫有名，無論是要吃飽還是吃精緻，在台中都能找到符合你需要的燒肉店，而且也不難發現，每次跟朋友聊天聊到的好吃、必吃燒肉店，五間大概就有三家來自台中，更重要的是台中的燒肉不只出名地好吃，每一間的裝潢設計可都是讓人快門停不下來的等級！

DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出近兩年來最受網路討論的20家台中日式燒肉店，看看那些烤網上滋滋作響的肉肉，就是要刺激你的唾腺！

第十名 老乾杯

吃過老乾杯的網友都大讚他們家的和牛口感軟嫩多汁，完全可以用入口即化來形容，油花漂亮到讓人無法忍住讚歎，沒話說，真的可以用入口即化來形容了，現切的肋眼牛排也是許多人的最愛，肉品高品質得無話可說，環境與餐飲服務也讓人有親切的感覺，用餐起來讓人身心放鬆。

第九名 香香燒肉工坊

位在台中豐原的香香，店內有近30種肉類海鮮無限量供應，各式各樣的頂級食材，還有解膩的蔬菜、沙拉、飲品，連明治冰淇淋都可以吃到飽，價格非常親切，裝潢和食物品質又很有質感，他們家的厚切牛排還是顧客們心目中的冠軍餐點，寬敞的用餐空間適合揪朋友一起開心聊天大口吃肉！

第八名 俺達の肉屋

不少網友走進俺達時會產生來到日本巷弄老饕級燒肉店的錯覺，這間燒肉店的冰櫃裡全是一整頭購入的日本和牛，任何稀有部位這裡都有也因此成為不少老饕的愛店，連日本人都慕名而來，在這裡可以只挑自己喜歡吃的部位品嚐，是愛吃肉的你久久犒賞自己一次的最佳選擇！

第七名 大股 熟成燒肉專門

大股是一間以熟成和牛燒肉和日本清酒為主題的燒肉店，獨家招牌的「台中最最厚切」和牛舌可是必點，濃郁肉味配上嚼勁脆彈的口感，再加上首創的日本清酒自動販賣機，30多款口味清酒任選，滿足想大口吃肉喝酒的饕客啊！

第六名 燒肉風間

燒肉風間和屋馬一起被封為「台中的兩大燒肉的傳說」，走高CP值路線的燒肉風間，很適合三五好友多人享用，份量大概就是點9人套餐可以飽死12個人的滿足感，吃燒肉最怕調味蓋過肉原味，這點燒肉風間做得恰到好處，讓人吃完念念不忘！

第五名 一頭牛日式燒肉

這裡的消費方式採套餐或是單點制，也有有雙人套餐、三人套餐及單品，可以滿足不同的用餐組合，以雞骨和蔬果熬煮的慢燉雞湯灑些許鹽巴提味就讓人難忘，把美味的肉品放在炭火上燒烤，肉味蘸上獨特的炭火香更增添風味，最重要的是，他們的肉不事先醃製，讓客人可以吃到肉的原味。

第四名 樂軒和牛專門店

樂軒店內肉品全是和牛，不只有澳洲M9+、日本A5和牛，還有夢幻極品松阪伊藤A5和牛，用餐時饕客只需要專心享受極致美味就好，全程會有專業的服務人員提供桌邊服務，店內讓人嘆為觀止的莫過厚切2公分的金磚牛舌，貼滿金箔的2公分厚切牛舌吃起來根本是難以形容的驚豔！

第三名 森森燒肉

網友一致認為森森的肉品基本上都很鮮嫩好吃，沒有肉腥味，服務品質也是一級棒，既熱情又親切，商業午餐更是減價不減量的划算，肉的種類多，上桌也是海量，非常適合大胃王來飽餐一頓。

第二名 茶六燒肉堂

2018年開幕的「 茶六燒肉堂 」是輕井澤鍋物旗下品牌，高CP值的滿足感讓許多網友推大讚超越屋馬，兩千出頭就能享用到美味的雙人和牛套餐，搭配店內磨得細緻的鮮味海鹽，不少網友可是對他們家的海鹽調味讚不絕口！

第一名 屋馬燒肉

被譽為「台中燒肉第一把交椅」的屋馬燒肉，開幕至今人氣不減，是許多人到台中玩指名要吃看看的餐廳之一，屋馬燒肉的一大特色就是用下午茶三層架把各式各樣的肉品送上桌，兼顧大份量和美味的屋馬，他們家的雞湯更是一絕，讓人一碗接一碗停不下來的濃郁鮮美。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月15日至2019年11月14日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台中燒肉』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎