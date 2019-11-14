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20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50聯合新聞網 文／陳信儒

圖／IG網友yuzee.tw授權
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台中秘境「外埔忘憂谷」四季皆美，隨著季節更替，不論是豐收時期的耀眼金黃稻浪，還是冬季限定的波斯菊粉色花毯，變化多端的景緻宛如一幅大自然獨有的夢幻畫布，近幾年吸引不少遊客朝聖吹風賞景。秋季限定大片金黃稻浪目前已進入豐收期，不妨趁著天晴時踩點，在忘憂谷忘卻煩憂取得一方安穩。
圖／IG網友guanshang授權
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國片《盜命師》過去在台中忘憂谷取景拍攝時，特別載運了一輛黃色校巴安置在田埂中央，上頭還搭建了一個白色系的簡約鴿舍，以校巴為中心，大片綠油、金黃稻穗向外擴散，每個角落取景都像是一幅油畫美得令人讚嘆。

透過網友與攝影愛好者前往朝聖洗版社群網站，台中忘憂谷一系之間爆紅，後續台劇《花甲男孩轉大人》劇組也前來取景，一幕花甲與雅婷小倆口騎著單車約會的花田，把台中忘憂谷的美好傳遞給更多人，超人氣完全不輸台東伯朗大道。

圖／IG網友jjjjoanna_授權
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漫步在稻田小徑吹著涼風，陣陣撲鼻而來的稻香，不禁感謝農夫的辛勞；透過空拍機捕捉到的美景，塊狀稻田像是趣味的繽紛巧拼，這些美好是再美的照片都無法傳遞的氣氛。

圖／IG網友kunhsienchen授權
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忘憂谷自行車道今年7月正式啟用，支線長達12.6公里，包括2公里長、視野較高的堤頂自行車道，另有通往花博外埔園區、麗寶樂園的六分路支線，長5.63公里，適合單車族串連周邊景點一次徜徉在台中的鄉間小道，感受曠野的自然與舒爽。

網路上不少網友分享最新資訊，外埔忘憂谷金黃稻浪預計今年11月20日收割，趕緊把握時間安排一趟台中小旅行，透過大自然療癒身心。錯過的朋友也別擔心，粉色忘憂谷冬季接棒，四季都美的外埔忘憂谷就是絕佳的天然自療法。

圖／IG網友kunhsienchen授權
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圖／IG網友yuzee.tw授權
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單車秘境花博美景波斯菊

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