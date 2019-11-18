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季節限定！浮誇系「全米酒燒酌秋蟹鍋」大火噴燒超吸睛

2019-11-18 12:03ShareLife分享生活

說到居酒屋就會想到日式料理，這間位在豐原的「熟熹居酒屋」可不只有新鮮生魚片丼飯，這裡還有來自泰國的廚師所做的泰式料理。現下接近秋冬的季節，季節限定的「全米酒燒酌秋蟹鍋」也是你來這必嚐的餐點。

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充滿日式風格的庭院，有著開放式用餐環境，在寬敞的綠色草皮上搭著一座座白色帳篷，搭配橘黃色的燈光與燭光，在夜晚顯得格外有氣氛。近期也新增了二樓的室內空間與包廂，提供更多的座位區給客人選擇。

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到了秋冬天氣比較有涼意，透明的帳篷讓你在享受戶外野餐之餘，也不用怕受到風吹雨打。網美型的野餐方式讓你用餐也能夠美美的！

▲戶外用餐環境可以提供電視螢幕，像是小朋友週歲、慶生活動、告白求婚、球賽時都可以...
▲戶外用餐環境可以提供電視螢幕，像是小朋友週歲、慶生活動、告白求婚、球賽時都可以在庭院播放。
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▲居酒屋有兩間大小包廂，可以事先打電話預約。
▲居酒屋有兩間大小包廂，可以事先打電話預約。
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最新裝潢好的二樓室內座位區，每張桌子大約可坐8-10人，很適合舉辦聚餐或是尾牙及春酒使用。

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全米酒燒酌秋蟹鍋

期間限定鍋物「全米酒燒酌秋蟹鍋」是走浮誇系的海陸大餐！一上桌後便會點燃火焰，因為整鍋湯都是使用全米酒，馬上就能點著成熊熊烈火，不只吸睛也讓整個包廂內都充滿燒酒雞的香氣。

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燒酒雞湯是使用枸杞、紅棗和中藥材包下去熬煮，選用「烏骨雞」吃起來更彈性與嚼勁。一整鍋燒酒雞內的雞肉塊可是給的不少呢！

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菜盤有高麗菜、布袋來的「蛤蜊」和兩大隻當季秋蟹「紅蟳」，和燒酒雞煮成一鍋海陸大餐，在這秋冬涼爽的季節來一碗熱呼呼的雞湯最對味！

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這兩隻紅蟳螃蟹不只大隻，每鍋都是使用新鮮活蟹，點餐後才開始製作，吃起來特別的鮮甜美味！兩大隻螃蟹有著滿滿的「蟹膏」，喜歡吃蟹膏的朋友絕對不能錯過！

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熟熹無敵海景丼飯

這一大桶超豪華、超浮誇的海鮮丼飯，至少可以六人以上一起品嚐。使用各種新鮮昂貴的海鮮食材有：海膽、鮭魚卵、蝦卵、蟹肉、各式當季新鮮生魚片和三大隻胭脂蝦，再放入玉米、雞蛋絲、秋葵...等蔬菜，下去製作而成這桶名副其實的「熟熹無敵海景丼飯」！

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使用當季食材海中的紅寶石「胭脂蝦」，蝦子肉質特別Q彈鮮甜，是老饕級的最愛！新鮮胭脂蝦最適合的吃法就是直接生食，或是沾上一點醬油與哇沙米品嚐它最原始的甜味。

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一眼就能看到三大隻胭脂蝦和各式生魚片，每一口都吃得到海膽和滿滿的鮭魚卵，只要1980元就吃的到，不只在食材上很吸睛，連價格都很吸引人呢！

▲放上滿滿的鮭魚卵和海膽，看起來真的很無敵！
▲放上滿滿的鮭魚卵和海膽，看起來真的很無敵！
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生魚片沙拉拼盤

說到居酒屋內的日式料理怎麼能少了生魚片呢？ 菜單上除了有平時較常見生魚片像是鮭魚、旗魚、鮪魚外，也有許多當季才有的現流魚。顧客也可以依照自己的喜好、口味、清淡，由師傅為客人「客製化」搭配成這一盤生魚片拼盤。

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這一大盤「生魚片沙拉拼盤」有：鮭魚背、青干、海膽炙燒剝皮魚、長尾鳥、鮪魚、油旗魚、鮪魚肚、龍尖魚。

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鐵板火焰牛

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浮誇系料理「鐵板火焰牛」，一上桌店員會淋上一整杯的蘭姆酒並且點火，看起來超厲害！火焰熄滅後保留蘭姆酒的甜味，也讓肉質吃起來更軟嫩。牛肉選用不會太油膩的「紐西蘭菲力」部位，搭配洋蔥、蒜片吃起來既美味又不會有負擔。

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鮭魚卵滿出來

近年日本很流行的鮭魚卵丼飯，到熟熹居酒屋也吃的到，而且這裡的鮭魚卵可是放到從碗裡滿出來呢！丼飯皆是使用台梗九號的米飯下去烹煮，米粒吃起來粒粒分明、Q彈有嚼勁，搭配滿滿的鮭魚卵一口吃下超幸福。

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火烤現流時魚

為了讓客人吃到當季最新鮮的海產，魚類大多是從台東當天直送。圖片中的魚種是「石鱸魚」，看起來很大一隻的烤石鱸魚大約可以5-6人一起食用。採用鹽烤方式下去料理，讓魚肉吃起來既新鮮又保有原來的美味。

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香蘭葉炸雞

將土雞腿肉包裹在香蘭葉裡頭下去油炸，要吃的時候只要將香蘭葉拆開就可以品嚐軟嫩多汁的雞腿肉。很神奇的是吃起來竟然有淡淡的「芋頭味」，可以吃到雞腿的原味和香蘭葉特有像是芋頭的香氣。

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泰式檸檬蒸蝦

「泰式檸檬蒸蝦」使用酸甜的泰式醬汁調味，一大盤滿滿的白蝦不只很大隻，肉質吃起來還很鮮甜可口。熟熹居酒屋的海鮮都很新鮮，且提供多種料理方式，不管你是想吃日式、泰式、中式料理，還是清蒸、熱炒、壽司在這裡都吃的到！

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金錢蝦餅

泰式料理「金錢蝦餅」有附贈梅子醬，沾上酸酸甜甜的梅子醬，就是泰式料理最正統的吃法。將外皮炸到呈現金黃色酥脆口感，一口咬下厚實口感還吃得到蝦子肉，不管是大人還是小孩都會很愛這道料理。

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泰式奶茶

加上煉乳的奶茶就是最道地的泰式奶茶，上面有滿滿的奶泡，喝起來綿密濃厚的口感還有回甘的茶香，非常適合喜歡喝泰式奶茶的朋友。有小朋友的家庭點這款飲品給小孩子就對啦！

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蔓越梅汽泡飲

使用新鮮的蔓越梅汁搭配檸檬與氣泡水所調配而成的漸層飲品，飲料上面放上新鮮莓果做點綴，喝起來酸甜滋味充滿少女情懷的味道。

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日本清酒

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說到居酒屋怎麼能少了日式清酒呢？這裡販賣各式清酒，吃飯喜歡喝一杯的朋友，來這裡品嘗美食時一定要配上日本清酒！

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庭園風格的日式居酒屋，獨特的戶外用餐環境，還有新鮮食材所做出的美味料理，都是這裡厲害的特色！不管你是下班後想要找一處地方小聚放鬆，還是家庭聚會想吃美食，通通都能夠滿足你的期待。

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【熟熹居酒屋】

地址：台中市豐原區三豐路二段455-2號

電話：04-2526-3058

營業時間：17:00~24:00

公休日：週一

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居酒屋生魚片丼飯

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