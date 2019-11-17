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焦嫩噴香太誘人！ 中市西區激推戰斧豬排 品嚐「忠於原味」義式料理　

2019-11-17 11:10ShareLife分享生活

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近年來，食安議題逐漸受到民眾重視，像 Annie's House 義式風味料理這種特別講究食材來源和品質的餐廳，便受到不少消費者青睞。

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Annie's House 原位於台中南區，近期喬遷至現址，繼續為尋找美味的饕客們服務。店長強調廚房裡面沒有半成品，從食材揀選到醬汁熬煮全都自己來。同時，更是周邊西餐廳唯一選用有心肉舖子的業者。透過行動落實以健康、安心為本的核心理念。

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推開水藍色大門，搖曳而起的風鈴發出清脆聲響。餐廳只有一層，沒有二樓，共計 32 個座位。從自然界的元素尋找配色靈感，以溫潤的木棕色妝點室內空間，搭配綠色布面餐椅，置身其中相當愜意。

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▲ Annie's House 菜單（最新資訊請依店家公告為主）
▲ Annie's House 菜單（最新資訊請依店家公告為主）
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Annie's House 大部分的料理僅用鹽、胡椒簡單調味，可以吃出食材天然風味。提供主廚私房菜、開胃菜、義式披薩、義大利麵燉飯、焗烤、單點小品、飲料，以及專為茹素者準備的清新蔬食料理。

此外，為了讓附近上班族能在中午有限的時間簡便地享受義式料理，亦在平日 11：00-14：00 間推出野菇蘆筍嫩雞、鮮蔬鮭魚奶油、匈牙利牛腩番茄三款燉飯，並附麵包、湯品及飲料。儘管位居美術館一級戰區，但平實的價格加上免收服務費，讓許多客人大讚老闆簡直佛心來著！

▲安妮廚房特製沙拉 以義式舒肥嫩雞胸搭配紅卷萵苣、小黃瓜、甜橙、蘿蔓、煙燻乳酪丁...
▲安妮廚房特製沙拉 以義式舒肥嫩雞胸搭配紅卷萵苣、小黃瓜、甜橙、蘿蔓、煙燻乳酪丁等配料，淋上清爽微酸的特調凱薩醬很開胃。偶而會改以鴨胸、鮭魚或繽紛蔬果為主題，依季節食材變化出各種組合。
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▲香濃南瓜野菇燉飯 南瓜燉飯呈現誘人的金黃色澤，起司刨絲給的很大方。鬆軟的南瓜泥...
▲香濃南瓜野菇燉飯 南瓜燉飯呈現誘人的金黃色澤，起司刨絲給的很大方。鬆軟的南瓜泥帶著自然甜味，調味清淡，吃起來不覺負擔。
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▲ 西西里蕃茄海鮮燉飯 海鮮是 Annie's House 的強項。燉飯裡頭有滿...
▲ 西西里蕃茄海鮮燉飯 海鮮是 Annie's House 的強項。燉飯裡頭有滿滿的海鮮料，鋪上鮮蝦、淡菜、蛤蜊、鯛魚片等，米粒以雞骨加蔬菜熬製的高湯煮至收汁，蕃茄紅醬酸味層次豐富。
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▲經典青醬蛤蜊義大利麵 關於店裡的食材，多半都是主廚或店長每天親赴建國市場購買而...
▲經典青醬蛤蜊義大利麵 關於店裡的食材，多半都是主廚或店長每天親赴建國市場購買而來，像這盤義大利麵所用的蛤蜊一斤就要價 120 元。義大利麵煨煮至醬汁收乾，青醬香氣足，而且吃起來清爽不油。
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▲粉紅鮮蝦蘆筍義大利麵 由番茄醬結合奶油白醬的粉紅醬，一上桌就能聞到濃濃的奶香。...
▲粉紅鮮蝦蘆筍義大利麵 由番茄醬結合奶油白醬的粉紅醬，一上桌就能聞到濃濃的奶香。放上六尾鮮蝦與來自晏廷歐亞農場的生菜食用花，濃郁爽口、色香味俱全。
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▲ 經典瑪格麗特皇后披薩 瑪格麗特披薩因綠羅勒、白起司和紅番茄搭配而成，就像義大...
▲ 經典瑪格麗特皇后披薩 瑪格麗特披薩因綠羅勒、白起司和紅番茄搭配而成，就像義大利的國旗而得名。餅皮厚薄適中，吃來鬆軟有嚼勁。遇到高溫而融化的起司把所有配料都「揪」在一起，吃素的朋友也可以輕鬆享受。
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▲食在有心爐烤戰斧豬排 Annie's House 堅持使用不醃漬、無嫩精的原肉...
▲食在有心爐烤戰斧豬排 Annie's House 堅持使用不醃漬、無嫩精的原肉，以品嚐食材的原味為宗旨。含兩支豬里肌連接豬肋骨部位，厚度將近 3 公分，視覺效果超誘人。肉質Ｑ嫩不柴，整支啃起來非常過癮！
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假如覺得豬排味道略淡的話，可以直接向服務人員索取調味料。記得要趁熱吃，否則冷掉後口感會變得比較硬。

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為了證明選用來自有心肉舖子的安心豬，店長還特別向我們展示了經獸醫把關合格的檢驗證明。

▲手工甜點 — 自製奶酪 店裡的甜點皆由店長手工自製，奶酪採用法國藍絲可動物性鮮...
▲手工甜點 — 自製奶酪 店裡的甜點皆由店長手工自製，奶酪採用法國藍絲可動物性鮮奶油，吃起來滑順不膩口，濃郁的香氣讓人回味再三。
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「忠於原味」是 Annie's House 一路走來所堅持的料理精神，從原料挑選、菜餚調味到擺盤上桌都相當講究。當快食文化成為當今的顯學，不妨試著體驗慢食生活，細細品味簡單的美好。

【Annie's House 義式風味料理】

地址：台中市西區五權七街60-2號

電話：04-23786058

營業時間：10：30-21：00

均消價位：$200

停車資訊：Times 台中五權七街平面停車場，步行距離約 1 分鐘

【Annie's House 義式風味料理】粉絲專頁


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燉飯義大利麵上班族

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