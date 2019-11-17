焦嫩噴香太誘人！ 中市西區激推戰斧豬排 品嚐「忠於原味」義式料理
2019-11-17 11:10ShareLife分享生活
近年來，食安議題逐漸受到民眾重視，像 Annie's House 義式風味料理這種特別講究食材來源和品質的餐廳，便受到不少消費者青睞。
Annie's House 原位於台中南區，近期喬遷至現址，繼續為尋找美味的饕客們服務。店長強調廚房裡面沒有半成品，從食材揀選到醬汁熬煮全都自己來。同時，更是周邊西餐廳唯一選用有心肉舖子的業者。透過行動落實以健康、安心為本的核心理念。
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推開水藍色大門，搖曳而起的風鈴發出清脆聲響。餐廳只有一層，沒有二樓，共計 32 個座位。從自然界的元素尋找配色靈感，以溫潤的木棕色妝點室內空間，搭配綠色布面餐椅，置身其中相當愜意。
Annie's House 大部分的料理僅用鹽、胡椒簡單調味，可以吃出食材天然風味。提供主廚私房菜、開胃菜、義式披薩、義大利麵、燉飯、焗烤、單點小品、飲料，以及專為茹素者準備的清新蔬食料理。
此外，為了讓附近上班族能在中午有限的時間簡便地享受義式料理，亦在平日 11：00-14：00 間推出野菇蘆筍嫩雞、鮮蔬鮭魚奶油、匈牙利牛腩番茄三款燉飯，並附麵包、湯品及飲料。儘管位居美術館一級戰區，但平實的價格加上免收服務費，讓許多客人大讚老闆簡直佛心來著！
假如覺得豬排味道略淡的話，可以直接向服務人員索取調味料。記得要趁熱吃，否則冷掉後口感會變得比較硬。
為了證明選用來自有心肉舖子的安心豬，店長還特別向我們展示了經獸醫把關合格的檢驗證明。
「忠於原味」是 Annie's House 一路走來所堅持的料理精神，從原料挑選、菜餚調味到擺盤上桌都相當講究。當快食文化成為當今的顯學，不妨試著體驗慢食生活，細細品味簡單的美好。
【Annie's House 義式風味料理】
地址：台中市西區五權七街60-2號
電話：04-23786058
營業時間：10：30-21：00
均消價位：$200
停車資訊：Times 台中五權七街平面停車場，步行距離約 1 分鐘
【Annie's House 義式風味料理】粉絲專頁
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