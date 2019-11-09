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30樓高的空中吊橋明年元旦開放！邀你走進南投飛瀑絕壁仙境

2019-11-09 10:00ShareLife分享生活

▲圖片來源：@minor8612
▲圖片來源：@minor8612
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因莫拉克風災摧毀了原有的棧道與吊橋，南投縣政府規劃重新打造一座長達345公尺的天空吊橋，光深度就足足達30層樓高，號稱全台最刺激、挑戰心臟的吊橋，在還沒蓋好就已經引發熱議，預計明年元旦將開放，新的一年，也不妨來場全新挑戰。

▲圖片來源：@hongyusyuan0234
▲圖片來源：@hongyusyuan0234
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位於南投縣信義鄉的雙龍瀑布，以將近100公尺的高度落差而分為上瀑與下瀑，因兩瀑神似兩條蛟龍糾纏而得名，絕壁飛瀑的醉心景觀總讓人心曠神怡，再加上明年即將開放的雙龍吊橋，絕對能讓你宛如身在遺世獨立的仙境般，瞬間忘卻所有平日的繁雜憂愁。

▲圖片來源：@vitochuang
▲圖片來源：@vitochuang
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預計明年元旦就會完工的雙龍吊橋不僅以高度及深度打開話題，採階梯式的橋面更是話題十足，橋面採彩虹的七色作為每個橋面的階梯，讓你在跨越壯闊山谷至浩瀚的雙龍上瀑時也能暫時克服高度的恐懼，靜心體驗山林溪谷的幽靜之美。

▲圖片來源：南投縣政府
▲圖片來源：南投縣政府
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雙龍瀑布目前有一條舊有的水源吊橋，是懸吊於峽谷間的窄橋，因空間狹小僅方便提供工作人員進出，請遊客請勿擅自闖入，雖然已公告禁制進入但還是有許多遊客犯險入內拍照，再次叮嚀出外旅遊安全第一，不要貪圖一時想拍出美照的風險而賠上自己的安全可是很不值得的，因此秉持著快樂出遊，安心返家的原則，讓每次的旅行成為心中難忘又經典的回憶。

▲圖片來源：@mrxkawasaki
▲圖片來源：@mrxkawasaki
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驚險又絕美的雙龍吊橋明年元旦即將開放，由於遊客要通往吊橋前還得走段路，因此串聯周邊的天時登山步道，未來將以雙龍瀑布帶動附近的原住民部落，打造出一系列的觀光主題景點，帶給你前所未有的靜謐清閒山林新體驗！

▲圖片來源：@mrxkawasaki
▲圖片來源：@mrxkawasaki
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吊橋瀑布元旦

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