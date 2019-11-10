浮誇正夯！季節限定雪蟹霸氣上桌，滿鋪24隻蝦的痛風披薩！

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其實在「全台有錢人最多」的名銜之外，員林同時也是個很適合生活的地方。不論你想要來一杯醇香的咖啡、銅板價的庶民小吃，抑或各式各樣的異國料理，只消幾步之遙就能到達。

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這間座落於育英路靜巷中的米蘭街義式小館，最早是從台中中科商圈起家。奠基於豐富的料理經驗，遂在員林開設了另一處據點，兩層樓高的獨立建築，的確更有「小館子」的感覺。

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餐廳一樓屬於Ｌ型格局，或兩人、或四人的桌椅錯落有致。透過大面積的落地窗引入自然光，同時也把外牆的植栽綠意給框了進來。

室內洋溢著溫馨恬適的鄉村風，加上平日並未限制用餐時間，因此有些客人還會帶上一本書，兀自在這裡靜心閱讀。

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位於二樓的用餐區，雖然座位相對集中、空間也不若樓下寬敞，但作為商務聚會、家庭聚餐等活動使用倒是挺合適的。

▲米蘭街義式小館（員林館）｜早午餐輕食菜單 分享 facebook

有別於台中館，為了因應在地人慢活悠閒的生活步調，特別推出員林館限定的「早午餐輕食系列」，提供雙色麵包、法式吐司、烘蛋、口袋麵包、烙格餅等，讓活力的一天就從早上開始。均附指定飲品，而且平日還可免費續杯，相當有誠意。

▲老姥姥蔬菜野菇烘蛋 分享 facebook

烘蛋做法很多元，不同的烹飪方式、火候都會影響成品的口感。餐點除了主餐烘蛋跟吐司麵包外，另附波浪脆薯、生菜沙拉，整體清爽卻又不失飽足感。

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黃澄澄的蛋液綠花椰菜、綜合鮮菇、彩椒等配料鑲進其中，光是用看的就讓人口水直流。經過烤箱烘烤的烘蛋香氣四溢，口感蓬鬆綿密。味道簡單、老少咸宜。

▲ 墨西哥創意烙格餅 分享 facebook

早餐吃膩了吐司、漢堡？不妨試試這款以墨西哥薄餅製作的創意烙格餅，餅皮嚼來Ｑ軟帶嚼勁，十分耐人尋味。

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餅皮表面烙出誘人的烤痕，襲上一層淡淡的炭烤香。煙燻雞丁料多實在肉大塊，添佐濃郁滑口的酸奶醬，使整體風味更加相得益彰。

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▲ 嫩煎牛排醋膏披薩 分享 facebook

▲爐烤牛排鮮脆沙拉 分享 facebook

經過爐烤後的澳洲牛嫩肩形成一層焦脆外皮，同時也將肉汁緊鎖其中。搭配油醋芥末籽淋醬，酸香清爽。

▲附餐麵包 分享 facebook

主廚手工製作的麵包含原味、五穀兩種口味，既可單吃感受麵包的韌性與天然香氣，也可以抹上蒜香鮮奶油醬，感受不一樣的風味。

▲泰式蒜香海鮮義大利麵（南瓜麵） 分享 facebook

不讓手工麵包專美於前，米蘭街義式小館的另一項特色就是標榜全自製的「手工義大利麵」。除了常見的細麵跟寬扁麵，還有天使麵、貝殼麵、章魚麵、南瓜麵和千層麵等，透過豐富多變的造型增加食趣。

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南瓜造型的義大利麵，可是員林館才吃得到的限定版哦！南瓜麵口感紮實，惟麵條僅取其形，而未取其味，所以吃起來仍和一般義大利麵無異。醬汁融合檸檬汁、蝦醬等經典泰式元素，吃起來微酸微辣並陳，把麵包拿來沾著醬一起吃也很不錯。

▲ 墨魚汁鮮魷義大利麵（章魚麵） 分享 facebook

加了墨魚汁拌炒的義大利麵，味道比想像中來得鮮爽，而且不厚膩。而那肥嫩中卷就像是靜靜躺臥在盤中的睡美人，是整道料理最大亮點。來自中卷本身的清甜味，在入口之際毫無保留地迸發。口感Ｑ嫩，即使牙口不好的人也能輕鬆駕馭。

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聽到「章魚麵」，可別急著找章魚在哪裡！章魚麵同樣也是熱賣的造型麵款之一，那宛如章魚般的觸手，除了能增加麵條攀附醬汁的效果，也能感受麵條在舌尖綻出的特有口感。

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▲ 爆炸蝦起司披薩 分享 facebook

超級霸氣！24 隻白蝦佈滿披薩餅面，你們說浮不浮誇！手工自製的披薩，厚度介於傳統餅皮跟義式薄皮之間，薄厚適中好入口。蝦子已經事先去殼，無疑是懶人族福音。淋上特調油醋醬維持內餡濕潤度，和脆口餅皮輝映出舌尖的精彩滋味。

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▲嫩煎牛排醋膏披薩 分享 facebook

嫩煎菲力牛排口感Ｑ彈有嚼勁，切成好入口的丁狀大小，而且份量給得很大方。淋上些許醋膏提襯出肉質的鮮甜，配上起司牽絲的罪惡畫面，簡直誘人食慾呀！

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如果想要強化披薩的層次感，也可以依個人喜好酌加店家附上的佐料盤，包括起司粉、辣椒、蒜泥、西芹與綜合香料。

▲ 鮮蛤雪蟹蝦膏燉飯（季節限定） 分享 facebook

整隻雪蟹盤踞在燉飯之上，餐點一上桌，大家顧不得形象，連忙「手機先食」。在大快朵頤雪蟹之前，可以先請服務人員協助處理蟹身，方便稍後食用。肉質肥碩鮮甜、米飯粒粒分明，摻和了濃濃的蝦膏味，吃起來很過癮。此外，套餐內容尚包括沙拉、湯品、飲料跟甜點，實際吃一頓下來覺得物有所值。

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▲ 舒芙蕾鬆餅 分享 facebook

鬆軟厚實的舒芙蕾，入口能嚐得到明顯的蛋奶香。亦可搭配香草冰淇淋跟蜂蜜淋醬，呈現冷熱交融的的療癒幸福味。

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價位選擇多元，加上口味平易近人，無論喜歡清爽簡單的料理，或是好吃又好拍的浮誇系列，只要走進米蘭街義式小館都能獲得滿足。

【米蘭街義式小館（員林館）】

地址：彰化縣員林市育英路37巷9號

電話：04-8339833

營業時間：09：30-22：00（平日）、11：00-22：00（假日）

均消價位：$300

停車資訊：萬年路三段收費停車場，距離餐廳約 260 公尺

米蘭街義式小館（員林館）粉絲專頁





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