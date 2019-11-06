網美系、普普風.. 台中 10 個最新2019「IG必打卡景點」大推薦！

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首圖：shy159753151

台中又有新景點啦！來台中就是不用煩惱要去哪裡玩，只需要思考時間夠不夠踩完景點清單，ReadyGo又幫大家新增了10個「台中IG必打卡」的網美打卡系＆綠色森林系旅遊行程，我們一起玩遍大台中地區，踩踏你過去所不知道的台中景點，再推薦給你所有想去台中的捧油吧

網美打卡系

新社星願紫風車

新社是紫斑蝶的中途休息站.，因此紫色被選作新社的代表色，這座結合「幸福、夢想」概念的「新社星願紫風車」造型獨特.、色彩鮮艷，風車上音樂滾輪每到固定時間便會有啄木鳥敲打著清脆的音樂.，風扇葉瓣隨之緩慢轉動，象徵著夢想的啟動，營造出幸福浪漫的氣氛。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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▏景點地址：臺中市新社區中興嶺98號

▏連絡電話：04 2228 9111

▏風車轉動時間：10：00、16：00、19：00，定時啟動15分鐘。

水湳普普風濾色地景裝置藝術

台中新景點再+1！就在逢甲周邊的中科路與大鵬路口旁邊的草地上，有個一公尺寬、兩公尺的彩色玻璃所組成的迷宮，名稱是視覺體驗區，透過各種顏色玻璃看出去，所造成的不同視覺效果。不同光線、角度交織出了馬卡龍色彩很適合拍照打卡，目前還沒有太多人發現這個新景點，不想要人擠人的話要一定要趁早去呀～

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▏景點地址：地址 : 台中市西屯區中科路與大鵬路交叉路口

永春國小

擁有一顆超級少女心的我從小就幻想可以住在城堡裡，當個天真爛漫的小公主，這棟美索不達米亞式的皇宮建築完全就是我理想中的城堡樣式，還配上七彩的彩虹跑道，一整個浪漫度爆表。要是我是這間小學的學生，一定每天都超期待上學，絕對不會想要翹課的！

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▏景點地址：台中市南屯區永春東路288號

▏連絡電話：04 2475 7468

▏開放時間：一～五 5：00 – 7：00、17：00 – 22：00、六＆日：5：00 – 22：00

內新國小

有別於上面的永春國小是皇宮城堡的夢幻氛圍，內新國小擁有一進校門口就看得到的濃厚地中海風情，一旁還有一隻超可愛的肥胖鯨魚，再往校園裡走就能看到更繽紛的六色彩虹跑道。這些吸睛的造景都是在學校教職員努力下完成的，為的就是希望學生都能夠在這裡快樂學習，只能說現在的小朋友都好幸福～真恨自己沒有晚幾年出生啊啊啊！

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▏景點地址：中市大里區日新路8號

▏開放時間：僅供假日參觀

梨山耶穌堂

讓我們站在距離上帝最近地證婚台上，大聲地許下對彼此的承諾.，浪漫相守一生！位在海拔2011公尺的梨山耶俗堂是全台海拔最高的教堂.，他保有哥德式建築簡約風格，淡黃色的優雅外觀.。這座梨山耶穌堂新建的許諾平台，可遠眺雪山全景，自2017年重新開放以來，一直是熱門的婚設場景。

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▏景點地址：台中市和平區介壽巷福壽路20號

▏連絡電話：04 2598 0908

▏開放時間：9：00–21：00

磐頂教會

全台共有三座船型教堂，位在台中龍井的磐頂教堂便是其中一座，且是全台第一座方舟教堂，其餘兩座分別是桃園福興鄉的加拉教堂與台東長濱鄉的樟原教堂。藍白配色的流線形優美船身是以「諾亞方舟」為設計理念，在細節上都做得非常精緻，牆上的船錨、提燈等裝置都和聖經相互呼應。

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▏景點地址：臺中市龍井區遊園南路361巷15號

▏連絡電話：04 2631 2522

▏開放時間：週日早上主日崇拜

綠色森林系

巨人之手

隱藏在深山裡的巨人之手是過去鮮少人挖掘到的失落秘境，抵達目的地前的路上異常顛簸且雜草叢生，很容易一不小心就錯過了，所以要來朝聖的人一定格外注意。巨人之手之所以稱做「失落秘境」是因為它是源自一個悲傷的故事，這是為了紀念當初墜落山谷的工人，按照他生前最後一刻的模樣所雕刻的，手掌上用力過度的血管，驚恐的眼神，以及張得大大得嘴巴，都生動地描繪那驚恐的樣貌。

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▏景點地址：台中市和平區（Google Map 輸入「雪山坑橋」 ，看到桃山巷告示牌後，會看到寫著老劉的大石頭 ，之後會有一個小標示寫著往巨人之手＆山蘇林）

稍來小雪山步道

稍來小雪山步道，屬雪山國家步道的一支，位於大雪山國家森林遊樂區內，途經鞍馬山 、船型山，可連結至稍來山、鳶嘴山，步道全長約13公里，擁有眾多的扁柏、檜木、鐵杉等原始森林及豐富的植被景觀，又因為位在稜脈上，有山嵐、雲海、薄霧、楓紅、晨曦、落日、繁星等多變的風景，在夏天是避暑勝地，秋冬則能欣賞四周的清麗美景。

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▏景點地址：臺中市和平區

潭雅神單車步道

潭雅神綠園道是繼東豐自行車綠廊後建設的第二條自行車專用道，路面平坦，樹意盎然，騎起來舒服又愜意，最著名的莫過於S型彎道和波浪單車道，S型彎道十分特別，蜿蜒的車道有些俏皮可愛，緊接在後的是筆直看不見盡頭的綠色隧道，拍起來非常唯美，而波浪道看起來就像海浪一樣，還好起伏不大，不然在上面慢跑或是騎車應該很累。

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▏景點地址：台中市潭子區中山路三段1-2號

大坑四號步道

大坑4號步道位於大坑風景區，風景區內總共有12條步道，4號步道是12條步道裡最最陡峭、最難爬的一段，有「台中萬里長城」之稱。地處海拔470至850公尺之間的大坑4號步道，因為坡度落差極大.，其中一段長約300公尺的垂直陡坡，考驗遊客的體力及耐力.，又被戲稱為「軟腳坡」，爬完大約耗時2～3小時.。

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