彰化必去景點！「歷史系、古早味」文化一日遊踩點行程推薦
Shelly@ReadyGo
首圖：solalachu
說到彰化有什麼好玩，你會想到什麼？肉圓或博物館還是花草系打卡景點？其實除了這些之外，彰化還有很多充滿古早味又富有歷史背景的文化景點等著你去發掘！ReadyGo這次幫你安排了輕鬆的彰化一日遊，告訴你哪些是彰化一日遊必去的歷史系景點，文化之旅就從現在開始！
蛤蜊兵營
1960年代，為了安置來台灣的退役軍人，設立了蛤蜊養殖場和宿舍，以解決他們的居住問題。但後來因為彰濱工業區的開發，讓蛤蜊養殖場失去原有的功能，駐守於此的老兵也逐漸搬離，成為現在結合軍事與在地農情的懷舊風光的蛤蜊兵營。這裡每面斑駁的牆皆乘載了歲月的累積，每個角落也都有其獨特的風格，雖叫蛤蜊兵營，但這裡沒有蛤蜊只有滿滿的老兵回憶。喜歡老舊風的朋友，可以來這體會一下海風徐徐吹來時的歷史感。
地址｜彰化縣線西鄉中央路三段326巷101號
鹿港老街相信大家都不陌生，各種小吃美食樣樣都美味，但除了美食，你有注意過周遭的建築嗎？老街的兩側有很多紅磚瓦或水泥牆面的古早建築物，飽足一頓後到周遭走走，眼前的柑仔店、童玩不禁讓人憶起兒時回憶，洞洞樂、彈珠台更是必玩的遊戲之一，這純樸的風貌真耐人尋味。
地址｜彰化縣鹿港鎮瑤林街
摸乳巷
摸乳巷是一條200年歷史的窄巷道，最窄處還不到70公分，只能容許一人通過，如果男女碰巧面對面走來相遇就尷尬了，因此又有『君子巷』、『護胸巷』的別稱。據說這條巷子之所以那麼窄小，是為了阻擋強勁海風吹襲而儘量把房屋的間距縮小，沒想到卻成了知名景點。
地址｜彰化縣鹿港鎮菜園路38號
扇形車站庫
位於彰美路旁的扇形車庫，進入機務段大門會先看到廢鐵自製的兩具機器人，別具特色特別吸睛。全國僅存的彰化扇形車庫，除了擁有台灣相當罕見的蒸汽機車，如一面扇子般由車庫外展的軌道更是這裡的特色。在彰化的火車頭，經長距離奔馳後會進入這個車庫休息、保養，因此這裡也稱為「火車頭旅館」。如果參觀時運氣好，能看到所有車頭都在家，甚至會有特別的藍色火車頭喔！
地址｜彰化縣彰化市彰美路一段1號
營業時間｜平日13：00-16：00(週一公休)/例假日10：00-16：00
其他｜周二/五提供導覽服務，預約時段為14：30，導覽時間約30分鐘(限10人以上團體申請)
賴和詩牆
賴和詩牆曾是進入彰化的醒目地標，後來搬遷的到八卦山，由100片鋼板組列而成，鏤刻出原書寫筆跡，像一本開卷書冊。而賴和是台灣新文學之父，散文「前進」是他的代表作之一，也是詩牆上呈現的作品內容，意旨賴和畢生堅信「人的關懷」永遠比意識型態的偏執來得重要，來到彰化不防到此體驗文學之美。
地址｜彰化縣彰化市卦山路8-1號
大路畔柑仔店
台中有彩虹巷、雲林有貓咪巷，彰化大村則有傳統彩繪巷。看著都市林高樓林立，是否懷念小時候的傳統雜貨店?這裡將傳統的雜貨店搬上大型彩繪牆，讓旅人得以穿梭在舊時的巷弄裡，回憶兒時的美好時光。除了讓你可以玩拍復古風，這裡真的有古早的柑仔店販售零食，讓你的回憶再現！
地址｜彰化縣大村鄉中山路三段2巷43號
北斗郡守官舍
北斗郡守官舍是日治時期北斗歷任官員及行政人員的宿舍，其建築維護良好，保有日式格局風貌，具有時代意義。經修復後改建成228暨人權紀念館，作為人權教育基地，也讓更多人了解228歷史事件，並以展覽的方式，重現228時期和彰化相關的文件資料，轉型成新興文創空間。
地址｜彰化縣北斗鎮地政二巷18號
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