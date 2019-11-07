「別人奉茶我奉咖啡」 台中開放式咖啡廳，隱身在不起眼傳統市場裡
圖文/ Alice@ReadyGo
一家咖啡廳，你會有什麼樣的想像？浮現的是裝潢華麗的網美咖啡廳、還是一個人也能待上大半天的老宅、抑或瀰漫優閒度假氛圍的異國風咖啡廳？「別人奉茶我奉咖啡。」這句話，你聽過嗎？開在一個老市場裡面的咖啡廳，你去過嗎？隱身在台中西區有間風格獨特、充滿濃厚台灣味的的「奉咖啡」，打破眾人對咖啡廳的想像，非但上過4本日本雜誌，還吸引許多外國旅客特地來此體驗。ReadyGo今天就帶大家來趟不一樣的咖啡之旅，認識道地的台式咖啡廳。
奉咖啡，位在台中西區內隱身城市裡的藝文特區─忠信市場裡頭。忠信市場從一個老市場，變成一個藝文工作者的展演場所，展現出現代與復古的衝突美感。看起來老舊的建築，裡頭卻注入了新的元素。漫步其中，仍然感受得到傳統市場的存在，嗯~也許就是一種食物的味道吧！讓傳統市場繁忙的模樣重演一番，繁榮的場景彷彿歷歷在目。
進來市場之後就不用害怕迷路了，老闆重現菜市場攤販呼喚客人的熱情，在市場入口就可以聽到老闆的呼喊：「您好，這裡是奉咖啡，我們是咖啡廳唷！歡迎進來參觀。」也和厝邊鄰居親切的招呼：「吃飽沒？來喝茶喔！」怪不得店名叫「奉咖啡」，奉茶是台灣民間的古意人情味。
和老闆簡單地打了聲招呼，他端上來的是杯Columbia Sweet Bonanza，是一杯帶有鳳梨酒香的咖啡，我環顧了四周的街景，老闆出聲說：「怎麼樣？和想像中有沒有不一樣？」確實是不太相同。奉咖啡的親切，與現場熱絡的氣氛，讓我對“咖啡廳”這個詞有了新的解讀。
坐在開放式的一樓空間，就好像坐在市場裡喝咖啡一般，直接感受市場裡的日常生活，隔壁奶奶推著娃娃車從身旁經過，對老闆喊著：「今天生意不錯哦！」；又或者對面家的嬰兒在嚎啕大哭；抑是空氣裡瀰漫著街尾的婆婆在炒菜準備晚餐的飯香。店裡的角落無一不殘留著古早味的氣息，在鄉下外婆家才會看見的紅綠相間磁磚地、三合院裡最常使用的木板凳、用便利貼留下心內話給老闆的小型連儂牆、傾斜將近60度角的木樓梯等，處處散發著古宅的味道。
老闆說這裡的溫度，光線、聲響、氣味或是空間感受，都是那些「用玻璃隔起來的一般形式店家」無法感受到的。每個人的感受本來就不盡相同，就算是同個時間來的人，在同空間、聞著相同的氣味，聽著相同的古典樂，也會有不同的感受，感覺這種事情本來就因人而異！體驗式行銷放在奉咖啡，正好能表達出它與其他咖啡廳不同之處。
沿著一人身形能通過的木梯往上走，站在樓梯從一樓挑高夾層之中往店外看，奉咖啡呈現出另一種風貌，顧客好整以暇地做著自己的事情，輕鬆自在的模樣完全融入忠信市場當中，彷彿這裡是她另一個家。
沿著木梯通過窄小的入口，進入二樓又是另一種截然不同的風貌。和室榻榻米被裝置藝術柔和的燈光色調包圍著，一切靜靜地，就像個世外桃源般，與世隔絕。
這裡原本賣的僅只手沖咖啡而已，直到近幾年，老闆才採納顧客建議：販售花茶類飲品。他說很多客人都抱怨：有時晚上想找個地方坐坐，但來這裡又只有手沖咖啡，高濃度的咖啡因，令他們卻步；又有些朋友不喝黑咖啡，來這裡就不知道該點些甚麼，想體驗這裡的生活也沒有辦法，在多重考量下，他才增添花茶做為新的選擇。我淺嘗一口老闆的手沖咖啡，微酸帶點果香味，回甘的感覺在嘴裡蔓延開來，澄澈如水晶般的液體、撲鼻而來的香氣，不禁佩服老闆的技術真好！
精緻的咖啡杯、環繞式的高級音響，與開放式的咖啡吧呈現反差意象。破舊的老市場融合古典音樂，看似強烈的衝突卻讓人感覺不到違和感，陷入了一種虛實交差的魔幻仙境。整個菜市場就像是奉咖啡的專屬音樂廳，我心中讚嘆，很久沒進到一間充滿老闆性格的咖啡館了。
老闆說，會來這裡的客人很多元，有些是偶然經過，有些是朋友介紹，但變成常客的朋友們，通常都和老闆一樣有自己的想法主見、很有個性、也有著異於常人的特殊專長，跟客人變成朋友對老闆來說是再平凡不過的事情！我們到這裡確實感受到這份熱情，不過待一陣子，就認識不同領域的專家，和我們分享著他們工作上的樂趣，還有人生歷程的點滴。人與人之間，本來就該存在一些面對面相處的溫度，而不是坐在彼此身旁卻處著科技間的冷漠。
「只要有坐下來喝杯咖啡，就有機會聽到市場裡的吵架聲、步伐聲，聞到專屬這裡的氣味，更貼近老市場生活的真實面貌。」老闆微笑著說。用放鬆的心情在充滿濃郁咖啡香的空間裡，體會一下偷得浮生半日閒的幸福。在這裡不只奉咖啡，奉的是古早的人情味、精神上的充實美學、人與人面對面的真實接觸，還有老闆散發出真誠的生活態度。
地址│台中市五權西路一段57巷2弄7號
電話│0972-872-792
官方粉專│奉咖啡
營業時間│14:00~22:00(周一公休)
延伸閱讀>>台中去哪裡好玩？10 個最新「台中IG必打卡景點」大推薦
留言