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秋季夢幻約會景點！彰化「粉紅河堤」好浪漫　兩道樹海宛如日劇場景

2019-11-02 17:03聯合新聞網 文／遊妤思

隨著浪漫的秋季來到，媲美櫻花的「美人樹」也進入花期！北斗河濱公園有一處迷人的「粉紅隧道」，鮮豔粉嫩的花瓣飄落，讓人彷彿置身日劇的浪漫場景，期間限定約會景點，週末假期就適合牽著手一起來朝聖！

圖／攝影師look1221授權
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位在彰化的北斗河濱公園，全長約1.5公里的河岸道路，河岸兩道遍植了美人樹，每逢秋季至初冬之時，粉紅的花朵盛開，大片鮮豔的花海景色宛如櫻花盛放。粉色的花瓣與河水相映成趣，公園更設有自行車，與另一半一起騎著單車穿梭「粉紅隧道」，浪漫得像日劇中甜蜜的戀人！

圖／攝影師look1221授權
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圖／網友rebeccachen0421授權
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美人樹每棵樹的開花數量可達5千至6千朵，開花時景觀壯麗，花多且豔麗，由於花色為紫紅色或淡粉紅色，因此也被稱為美人櫻。而花期約從9月底到11月初，想要抓住美景的朋友，可要好好把握今年最後機會囉！

圖／攝影師look1221授權
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圖／攝影師bb211019授權
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圖／攝影師look1221授權
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彰化北斗河濱公園

地址：彰化縣北斗鎮河濱街40-42號


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