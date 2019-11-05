南屯海鮮專家！ 比臉還大「滿載粥」 螃蟹、干貝9種海鮮全都放
2019-11-05 23:48ShareLife分享生活
「粥」是平民小吃，常給人吃不飽、容易餓的形象，如果你因為這樣還沒愛上粥太可惜，「東興海鮮粥」不愧為海鮮粥專賣，每一碗份量都多到兩人吃沒問題，再加上大手筆的多樣海鮮配料，兩人可能還吃不完！
半開放式的廚房讓店面乾淨無油煙，清爽整潔的大空間好適合三五好友一起來，未來不只一樓的方桌區，二樓更規畫有大圓桌，家庭聚會或辦桌也非常適合。
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虱目魚肚粥
滿載粥
粥品湯頭清澈但味道絕對足夠，不加味精、使用大量魚骨與多樣蔬果每天熬至八小時而成的高湯，只取食材的天然美味而成香醇鮮濃，微濃稠的湯汁含豐富膠原蛋白、不黏口，感受完鮮甜滋味後吞入肚裡，嘴裡便回歸清爽，留下讓人回味不已的湯頭鮮味。
粥品使用的白飯事先以高湯泡軟入味，口感相比泡飯來的綿密，飯與湯的味道也融合地更好。
每日從嘉義布袋直送鮮蚵，飽滿新鮮好幸福！放入完整九孔鮑，比切片罐頭鮑魚更美味划算，煮得恰到好處，軟嫩中保留嚼感。
海鮮粥專賣店只有粥？那你就錯了！東興海鮮粥的菜單品項可不比外面海產店少，煎、炒、煲、蒸一樣難不倒！
黃金烏魚子炒飯
粒粒分明的炒飯加入腥香烏魚子，烏魚子特有的鹹腥、綿黏口感讓炒飯風味加倍。
拌炒海鮮麵線
不想吃飯類，主食就選炒海鮮麵線吧。燙熟迅速撈起冷卻的麵線保留口感，細緻的麵體吸飽多樣海鮮的美味，一樣讓人不想停下筷子！
蟹黃海鮮豆腐煲
廚師自製蟹黃醬汁加上鹹蛋黃味道濃郁，與簡單的滑順豆腐是絕配，淡淡米酒香則讓味道更有層次。
海鮮蒸蛋
一碗小巧簡單的海鮮蒸蛋竟能挖到干貝、鮮蝦，加入煮粥的高湯讓蛋體吃得到海味。第一口以為是重口味料理，但厚重的鮮味一樣不會在舌頭上殘留太久，只留下舒服的感受，這就是【東興海鮮粥】每天熬煮八小時的湯頭魔力吧！
金沙釀豆腐
不得不推這道金沙釀豆腐，看似平凡無奇，小小的豆腐體卻讓人忍不住一口接一口，魅力就在它的薄炸外皮，以及入味的金沙(鹹蛋黃)風味上，輕咬即破宛如爆漿的口感，怎能不點呢？
食物絕對不過夜端上桌，除了料多味美的大碗粥品，更有豐富桌菜可以選擇，大量使用海鮮入菜的特色創造出不同的食物風味，下次聚會就到【東興海鮮粥】來吧！
金沙釀豆腐
【東興海鮮粥】
地址：臺中市南屯區東興路二段121-1號
電話：04 2475 0019
營業時間：週一公休，周二至週日 11:00~14:00 16:30~21:00
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