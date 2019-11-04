波蘿外皮「花生培根牛堡」太罪惡！ 大里高CP早午餐大口滿足

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以大地色系的木質裝潢打點門面，當陽光灑下，配上角店的特殊位置總給人一間古董店的錯覺。

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在準備推開店門前不妨留意大門玻璃上的標語：有個愛護店員及禁止奧客的標語，奧客的部分畫了一個無尾熊，剛開始百思不得其解直到後來才想通原來是澳洲無尾熊配上奧客的諧音，老闆親切幽默的態度從這就可以略窺一二。

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店內空間不算太大，但在柔和溫暖的黃光搭配巧妙的空間配置下，給人整體一個溫馨舒適的氛圍，都還沒開始用餐但已經有滿滿的好心情。

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值得一提的是窗邊區域的用餐環境真的很棒，木質的吧台桌配上療癒小物，無論你想放空瀏覽外頭的車流又或醉心享受美味的餐點， 搞岡Brunch以溫暖的晨光佐以新鮮美味的豐盛早餐，幫你開啟幸福又精力充沛的一天。

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美味的早餐決定美好的一天， 搞岡Brunch以別出心裁的食材搭配為每位來訪的客人端出屬於他們的晨間故事，以下就來一一介紹大受歡迎的人氣料理吧。

泰式卡啦雞脆皮蛋餅

別於一般傳統早餐店的普通蛋餅， 搞岡Brunch的餅皮相對酥脆，類似蔥抓餅的做法，無論在口感、味覺層次上都有許多變化，再加上包裹在內的辣味卡啦雞，酸辣的醬料風味先刺激味覺後，緊接著香酥皮脆的卡啦雞再二度將美味衝擊推送，簡單的一個蛋餅料理，呈現的卻是高口感、層次分明的匠心之做。

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花生培根牛堡

上菜時看到不只主角花生培根牛堡外同時居然還搭配了太陽蛋、生菜沙拉、德式香腸及脆薯，不禁驚呼這麼超值划算的組合居然只要200初！和外面的早午餐店相比，簡直高CP，精緻又划算。

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顛覆傳統對漢堡的迷思，花生培根牛堡的餅皮可是別出心裁的菠蘿麵包，裡頭夾著豐富的配料，香濃醇厚的花生醬帶來更深一層的味覺急轉彎，與生熟煎至恰到好處的厚實牛肉相互搭配後不僅不覺得突兀，反而多了另一份創新的口感，甜而不膩又濃郁厚實的口感，讓你一開動就停不下來~

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早午餐內搭配的副餐一樣不容小覷，生菜沙拉鮮脆清爽的風味單吃就很享受，若是想體驗更多層次，搭配的店家自製優格醬，酸甜的清新滋味更是開胃！

橘醬蘋果豬燉飯

別於口感較酸香的紅醬，橘醬不僅保留了紅醬的優點，同時也稍作改良，調製出較為溫和的風味，且醬汁都是店家親自熬煮調製，不會有外頭料理包的突兀感。

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以四季豆、杏鮑菇為佐料、再以蘋果加入提升香氣，最後鋪上片片大氣燒肉，當入口時鹹甜相參，番茄的微酸搭上蘋果的香甜，粒粒分明的米粒伴以燒肉燒烤後帶出的成熟香氣，總總美味層次往上疊，打造出一道口感相當豐富且滑順可口的美味料理。

總覺得沒有飯又不對勁嗎，那麼這道橘醬蘋果豬燉飯絕對能滿足你的需求，喜愛燉飯的你絕不會想錯過！

法式楓糖丹麥

喜歡鹹甜組合的，還有一項受歡迎的品項供你參考，整片灑滿糖霜的丹麥麵包，光聽就已經覺得熱量爆表，如果你是俗稱對糖分感到狂熱的螞蟻人，覺得單只有糖霜不夠對味，附加的法式楓糖你也可以再自行調整，絕對能滿足你對「甜頭」的需求。

附餐搭配綿密順口的滑蛋也同樣不簡單，將飽滿的奶油香氣揉合在內，打造出一個外能搭配的優質選項。無論是配合清爽沙拉或金黃酥脆的炸物都是一番幸福的曼妙滋味。

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總是煩惱美好的早晨沒有平價不傷荷包但又美味的早餐相伴嗎，份量豐富扎實、親民平價的 搞岡Brunch絕對會是你的心頭好！趁這近來秋天涼爽舒適的好天氣，找個美好的早晨，體驗一下搞岡Brunch的「搞岡」魔力吧。

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【搞岡Brunch】

門市地址：台中市大里區勝利二路346號

電話：04 2482 3868

營業時間：上午08:00 - 下午15:00

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