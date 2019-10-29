十月雪正飄！彰化「銀白隧道」秘境，宛如《冬季戀歌》的浪漫場景

2019-10-29 16:30 聯合新聞網 文／遊妤思



彰化田尾鄉素有「花的故鄉」之稱，也是全台最大的花卉樹木集散地，而每年一到秋日，一道道聳立的小葉欖仁樹，構築出淺綠、銀白色交錯的迷人隧道，宛如韓劇《冬季戀歌》的浪漫場景，更是吸引不少網友慕名而來。

圖／攝影師廖宏寄授權 分享 facebook

「小葉欖仁大道」位在彰化田尾鄉的產業道路上，是許多攝影高手，每年季節必拍的浪漫樹海之一。栽種多年的小葉欖仁，因樹狀呈塔型如同大傘、樹高達15～20公尺，自然圍繞成綠蔭遮天的巨棚，現在正值秋冬之際，葉片淡化的色澤彷彿雪花撒落在樹梢，氛圍如韓劇場景一樣浪漫。

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近日有攝影達人在臉書社團《秘境再報》分享這處高大茂密樹海秘境，並建議大家：拍照時多留意光線照射的角度、背景的選擇，以及人物穿著衣物顏色的搭配，就能輕鬆捕捉絕美意境照。

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另外也提醒大家，因林間狹窄，賞景拍攝時需格外注意勿攀折樹木，也不要將垃圾遺留在此，讓景致得以延續。秋高氣爽的天氣最適合親近田野，若假日還沒有安排，不防來到「小葉欖仁大道」踩點拍雪景美照，還可以搭著彰化景點一起玩喔！

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在 Instagram 查看這則貼文 樂YGT🌈（@ygt1016）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 26 日 下午 8:10 張貼

(感謝網友ygt1016授權，可右滑看影片喔)

彰化「小葉欖仁大道」

地點：彰化縣田尾鄉民權路與平和路二段（再往前一個產業道路）

座標：23.902547, 120.554422

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