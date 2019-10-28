只拍仙人掌就落伍啦！盤點彰化田尾４處IG爆紅耍美花草天堂
2019-10-28 12:01ShareLife分享生活
農村仙人掌園
田尾必訪景點，感受被巨大仙人掌包圍的「刺」激感！園區有大大小小不同品種的仙人掌，比人高的巨大仙人掌一字排開超壯觀，人站在中間合照感覺都要被淹沒了！
另外也有養在盆栽裡的嬌小多肉植物，看到喜歡的也可以詢問店家後購買回家喔！
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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地址：彰化縣田尾鄉民生路一段347巷17號
營業時間：週六、日 8:00~17:30 週一~周五 公休
電話：04 822 3558
台灣銘園庭園美術館
日式風格建築與別緻的庭園造景，被樹木花草包圍，彷彿置身都市裡的世外桃源，走走逛逛好愜意~~
庭園處處有美景，在園裡穿梭欣賞，配上碧藍的天色，每個轉角都好適合拍照，不過要注意蚊蟲叮咬，記得攜帶防蚊液喔！
地址：彰化縣田尾鄉三豐路102號
營業時間：週一~週日 07:45~17:00
電話：0938 872 067
全得玫瑰莊園
浪漫鮮花簇擁歐式建築，噴泉、陽傘、步道，宛若置身夢幻童話！春夏看百花齊放，秋冬看綠樹轉黃，不同季節擁有不同唯美風情，累了還可以在莊園內享用餐點飲品，不論家人出遊或情侶約會都很適合喔！
地址：彰化縣田尾鄉打簾村民生路一段425號
營業時間：週二~週日 10:00~21:30 週一公休
電話：04 824 5889
田尾「鵝群」綠樹景觀
日復一日的枯燥生活需要一點幽默感！大約20隻的巨大「鵝群」就這樣聳立在路邊，就是要你好好騎車不要東張西望！想合照？車子停好再來，也不要破壞或穿越鐵絲網，這些「鵝」可是非常兇悍的！
地址；彰化縣田尾鄉民生路一段299巷78號（民宅旁）
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