只拍仙人掌就落伍啦！盤點彰化田尾４處IG爆紅耍美花草天堂

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農村仙人掌園

田尾必訪景點，感受被巨大仙人掌包圍的「刺」激感！園區有大大小小不同品種的仙人掌，比人高的巨大仙人掌一字排開超壯觀，人站在中間合照感覺都要被淹沒了！

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另外也有養在盆栽裡的嬌小多肉植物，看到喜歡的也可以詢問店家後購買回家喔！

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地址：彰化縣田尾鄉民生路一段347巷17號

營業時間：週六、日 8:00~17:30 週一~周五 公休

電話：04 822 3558

台灣銘園庭園美術館

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日式風格建築與別緻的庭園造景，被樹木花草包圍，彷彿置身都市裡的世外桃源，走走逛逛好愜意~~

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庭園處處有美景，在園裡穿梭欣賞，配上碧藍的天色，每個轉角都好適合拍照，不過要注意蚊蟲叮咬，記得攜帶防蚊液喔！

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地址：彰化縣田尾鄉三豐路102號

營業時間：週一~週日 07:45~17:00

電話：0938 872 067

全得玫瑰莊園

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浪漫鮮花簇擁歐式建築，噴泉、陽傘、步道，宛若置身夢幻童話！春夏看百花齊放，秋冬看綠樹轉黃，不同季節擁有不同唯美風情，累了還可以在莊園內享用餐點飲品，不論家人出遊或情侶約會都很適合喔！

地址：彰化縣田尾鄉打簾村民生路一段425號

營業時間：週二~週日 10:00~21:30 週一公休

電話：04 824 5889

田尾「鵝群」綠樹景觀

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日復一日的枯燥生活需要一點幽默感！大約20隻的巨大「鵝群」就這樣聳立在路邊，就是要你好好騎車不要東張西望！想合照？車子停好再來，也不要破壞或穿越鐵絲網，這些「鵝」可是非常兇悍的！

地址；彰化縣田尾鄉民生路一段299巷78號（民宅旁）





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