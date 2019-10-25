豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140」 超狂不照騙的海鮮粥來啦！

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位在向陽路上的粥霸，從火車站往廟東夜市的路上轉個小彎就能抵達，在門口就能看到整齊陳列的新鮮海產，烹調區也直接面對顧客，加什麼料進去不怕你看一點也不偷工。

▲店門口認這隻龍蝦就對了 分享 facebook

▲店內三面牆都是海底世界的手工壁畫，海味不只吃得到也要看得到 分享 facebook

▲新鮮就是不怕比較，所有品項的海鮮都直接陳列在台前 分享 facebook

▲點餐完畢後才現殺，原汁原味完整保留 分享 facebook

「新鮮」就是最好的調味料，在粥霸每種海鮮粥的湯底都直接用下鍋的海鮮煮出鮮甜當作基底，用些許鹽、胡椒、油蔥、芹菜等提味滋味就非常美麗，實在的美味真的一試就上癮。

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▲湯底口味就是依據裡面的海鮮決定 分享 facebook

▲預設的煮法是熟飯滾煮的「湯飯」口感，如果喜歡吃「粥」的感覺也可以告訴店員 分享 facebook

享受海鮮不是每次都得花大錢，一碗裝滿螃蟹、鮮蝦、蛤蜊、花枝、鮮蚵、小干貝、小扇貝的「澎湖蛋蟹粥」滿滿撲上碗面的好料竟然只要140元！不管是下班、放學、或是路過，犒賞自己一碗完全不過份，也是店裡的人氣餐點。

▲小資吃好料，一碗「澎湖蛋蟹粥」居然不用150真的很佛心 分享 facebook

▲整隻螃蟹 分享 facebook

▲其他料也很豐富不馬虎 分享 facebook

▲除了粥外也有烏龍麵的選擇 分享 facebook

如果喜歡吃魚，也可以試試限量的「鱘龍魚粥」，在基礎的海鮮當中加入大量鱘龍魚片，肉質結實又有甜度，不過每天只有15碗，想吃記得要趁早。

▲鱘龍魚片有彈性又有甜度 分享 facebook

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除了經濟的選項，豪邁霸氣的海鮮當然也不能少，400元有找的「龍蝦粥」就已經有一整隻龍蝦，加上十隻鮮蝦作伴，愛吃蝦的你一定會過癮。

▲整隻龍蝦放進去會不會太奢侈 分享 facebook

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▲龍蝦頭在煮湯時會特別把蟹蝦膏挖出來，湯頭滋味更濃郁 分享 facebook

波士頓龍蝦搭上整隻活紅蟳，「霸氣龍蟳」一碗就有超大滿足，一樣有十隻鮮蝦可以過癮吃，就算兩個人分一碗都可以吃得很滿足。

▲想吃龍蝦又想吃螃蟹，這碗讓你不用兩難 分享 facebook

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放在最後一定有道理，精銳盡出的「地表最強」真的滿到裝不下，光海產就佔滿一鍋，大龍蝦、螃蟹、大海蝦、正海花枝、蛤蜊、淡菜、花枝、鮮蚵、小干貝、小扇貝，連粥都要另外裝一鍋。

▲海產粥也可以當大餐，好朋友一起享受這碗划算又彭湃 分享 facebook

也因為集所有頂級海鮮一起熬煮，湯頭的鮮度非常迷人，完全不客氣的極品好料，就算三到四人一起吃也能吃得很開心。

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也因為集所有頂級海鮮一起熬煮，湯頭的鮮度非常迷人，完全不客氣的極品好料，就算三到四人一起吃也能吃得很開心。 分享 facebook

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▲這碗附的蝦子更大，就是要追求最強 分享 facebook

同場加映，現烤東石大鮮蚵，店門口的火爐現點現烤，每顆都多汁飽滿超新鮮，夏天來一盤最對味。

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▲直接火烤，保留原汁原味 分享 facebook

▲東石烤鮮蚵7顆100元每日限量販售 分享 facebook

準備好今晚大啖海鮮了嗎？看得到的新鮮，真材實料的美味，今晚就到粥霸享受一碗好吃的海鮮粥吧！

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【粥霸 創意海鮮粥品】

地址：台中市豐原區向陽路9號

電話：0938 596 875

營業時間：11:00~14:00、17:00~23:45

粉絲專頁：https://bit.ly/2WIPJha





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