豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140」 超狂不照騙的海鮮粥來啦！
2019-10-25 10:01ShareLife分享生活
位在向陽路上的粥霸，從火車站往廟東夜市的路上轉個小彎就能抵達，在門口就能看到整齊陳列的新鮮海產，烹調區也直接面對顧客，加什麼料進去不怕你看一點也不偷工。
「新鮮」就是最好的調味料，在粥霸每種海鮮粥的湯底都直接用下鍋的海鮮煮出鮮甜當作基底，用些許鹽、胡椒、油蔥、芹菜等提味滋味就非常美麗，實在的美味真的一試就上癮。
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享受海鮮不是每次都得花大錢，一碗裝滿螃蟹、鮮蝦、蛤蜊、花枝、鮮蚵、小干貝、小扇貝的「澎湖蛋蟹粥」滿滿撲上碗面的好料竟然只要140元！不管是下班、放學、或是路過，犒賞自己一碗完全不過份，也是店裡的人氣餐點。
如果喜歡吃魚，也可以試試限量的「鱘龍魚粥」，在基礎的海鮮當中加入大量鱘龍魚片，肉質結實又有甜度，不過每天只有15碗，想吃記得要趁早。
除了經濟的選項，豪邁霸氣的海鮮當然也不能少，400元有找的「龍蝦粥」就已經有一整隻龍蝦，加上十隻鮮蝦作伴，愛吃蝦的你一定會過癮。
波士頓龍蝦搭上整隻活紅蟳，「霸氣龍蟳」一碗就有超大滿足，一樣有十隻鮮蝦可以過癮吃，就算兩個人分一碗都可以吃得很滿足。
放在最後一定有道理，精銳盡出的「地表最強」真的滿到裝不下，光海產就佔滿一鍋，大龍蝦、螃蟹、大海蝦、正海花枝、蛤蜊、淡菜、花枝、鮮蚵、小干貝、小扇貝，連粥都要另外裝一鍋。
也因為集所有頂級海鮮一起熬煮，湯頭的鮮度非常迷人，完全不客氣的極品好料，就算三到四人一起吃也能吃得很開心。
同場加映，現烤東石大鮮蚵，店門口的火爐現點現烤，每顆都多汁飽滿超新鮮，夏天來一盤最對味。
準備好今晚大啖海鮮了嗎？看得到的新鮮，真材實料的美味，今晚就到粥霸享受一碗好吃的海鮮粥吧！
【粥霸 創意海鮮粥品】
地址：台中市豐原區向陽路9號
電話：0938 596 875
營業時間：11:00~14:00、17:00~23:45
粉絲專頁：https://bit.ly/2WIPJha
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