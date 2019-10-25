親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

何時投案？管浩鳴：考慮明年選後陳同佳再赴台

氣候復仇者聯盟：反擊川普「燃煤減碳」能源攻防戰

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140」 超狂不照騙的海鮮粥來啦！

2019-10-25 10:01ShareLife分享生活

分享

位在向陽路上的粥霸，從火車站往廟東夜市的路上轉個小彎就能抵達，在門口就能看到整齊陳列的新鮮海產，烹調區也直接面對顧客，加什麼料進去不怕你看一點也不偷工。

▲店門口認這隻龍蝦就對了
▲店門口認這隻龍蝦就對了
分享

▲店內三面牆都是海底世界的手工壁畫，海味不只吃得到也要看得到
▲店內三面牆都是海底世界的手工壁畫，海味不只吃得到也要看得到
分享

▲新鮮就是不怕比較，所有品項的海鮮都直接陳列在台前
▲新鮮就是不怕比較，所有品項的海鮮都直接陳列在台前
分享

▲點餐完畢後才現殺，原汁原味完整保留
▲點餐完畢後才現殺，原汁原味完整保留
分享

「新鮮」就是最好的調味料，在粥霸每種海鮮粥的湯底都直接用下鍋的海鮮煮出鮮甜當作基底，用些許鹽、胡椒、油蔥、芹菜等提味滋味就非常美麗，實在的美味真的一試就上癮。

▲湯底口味就是依據裡面的海鮮決定
▲湯底口味就是依據裡面的海鮮決定
分享

▲預設的煮法是熟飯滾煮的「湯飯」口感，如果喜歡吃「粥」的感覺也可以告訴店員
▲預設的煮法是熟飯滾煮的「湯飯」口感，如果喜歡吃「粥」的感覺也可以告訴店員
分享

享受海鮮不是每次都得花大錢，一碗裝滿螃蟹、鮮蝦、蛤蜊、花枝、鮮蚵、小干貝、小扇貝的「澎湖蛋蟹粥」滿滿撲上碗面的好料竟然只要140元！不管是下班、放學、或是路過，犒賞自己一碗完全不過份，也是店裡的人氣餐點。

▲小資吃好料，一碗「澎湖蛋蟹粥」居然不用150真的很佛心
▲小資吃好料，一碗「澎湖蛋蟹粥」居然不用150真的很佛心
分享

▲整隻螃蟹
▲整隻螃蟹
分享

▲其他料也很豐富不馬虎
▲其他料也很豐富不馬虎
分享

▲除了粥外也有烏龍麵的選擇
▲除了粥外也有烏龍麵的選擇
分享

如果喜歡吃魚，也可以試試限量的「鱘龍魚粥」，在基礎的海鮮當中加入大量鱘龍魚片，肉質結實又有甜度，不過每天只有15碗，想吃記得要趁早。

▲鱘龍魚片有彈性又有甜度
▲鱘龍魚片有彈性又有甜度
分享

分享

分享

除了經濟的選項，豪邁霸氣的海鮮當然也不能少，400元有找的「龍蝦粥」就已經有一整隻龍蝦，加上十隻鮮蝦作伴，愛吃蝦的你一定會過癮。

▲整隻龍蝦放進去會不會太奢侈
▲整隻龍蝦放進去會不會太奢侈
分享

分享

▲龍蝦頭在煮湯時會特別把蟹蝦膏挖出來，湯頭滋味更濃郁
▲龍蝦頭在煮湯時會特別把蟹蝦膏挖出來，湯頭滋味更濃郁
分享

波士頓龍蝦搭上整隻活紅蟳，「霸氣龍蟳」一碗就有超大滿足，一樣有十隻鮮蝦可以過癮吃，就算兩個人分一碗都可以吃得很滿足。

▲想吃龍蝦又想吃螃蟹，這碗讓你不用兩難
▲想吃龍蝦又想吃螃蟹，這碗讓你不用兩難
分享

分享

放在最後一定有道理，精銳盡出的「地表最強」真的滿到裝不下，光海產就佔滿一鍋，大龍蝦、螃蟹、大海蝦、正海花枝、蛤蜊、淡菜、花枝、鮮蚵、小干貝、小扇貝，連粥都要另外裝一鍋。

▲海產粥也可以當大餐，好朋友一起享受這碗划算又彭湃
▲海產粥也可以當大餐，好朋友一起享受這碗划算又彭湃
分享

也因為集所有頂級海鮮一起熬煮，湯頭的鮮度非常迷人，完全不客氣的極品好料，就算三到四人一起吃也能吃得很開心。

分享

也因為集所有頂級海鮮一起熬煮，湯頭的鮮度非常迷人，完全不客氣的極品好料，就算三到...
也因為集所有頂級海鮮一起熬煮，湯頭的鮮度非常迷人，完全不客氣的極品好料，就算三到四人一起吃也能吃得很開心。
分享

分享

▲這碗附的蝦子更大，就是要追求最強
▲這碗附的蝦子更大，就是要追求最強
分享

同場加映，現烤東石大鮮蚵，店門口的火爐現點現烤，每顆都多汁飽滿超新鮮，夏天來一盤最對味。

分享

▲直接火烤，保留原汁原味
▲直接火烤，保留原汁原味
分享

▲東石烤鮮蚵7顆100元每日限量販售
▲東石烤鮮蚵7顆100元每日限量販售
分享

準備好今晚大啖海鮮了嗎？看得到的新鮮，真材實料的美味，今晚就到粥霸享受一碗好吃的海鮮粥吧！

分享

【粥霸 創意海鮮粥品】

地址：台中市豐原區向陽路9號

電話：0938 596 875

營業時間：11:00~14:00、17:00~23:45

粉絲專頁：https://bit.ly/2WIPJha


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮龍蝦澎湖

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

喬克船長！日式元素創意入酒「海盜風」調酒佐餐新體驗

2019-10-19 21:00

賞楓、觀星！ 「武陵農場」景點推薦、住宿、交通懶人包

2019-10-18 11:09

微醺西屯！餐廳&酒吧的完美結合超滿足 77's Bistro&bar

2019-10-17 21:54

台中ATC重新開幕！超美質感裝潢就像「韓劇場景」主打茶酒特色，下班小酌聚會超可以

2019-10-17 16:54

逢甲無人店面全靠它！全台唯一機械手臂搖出清涼「紅寶石」！

2019-10-14 09:00

這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47

彰化新景點！純白系「白色海豚屋」雙十連假限定開放　大片綠草皮＋吹海風超療癒

2019-10-08 15:04

黑蒜、蛤蜊熬好湯！獨家「招牌黑鍋」港式餐廳上癮級回甘美味

2019-10-07 11:00

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡

2019-10-03 19:34

一望無際的秋季花海！ 「台版掃帚草」紅翻中社花市

2019-10-03 15:24

40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感

2019-10-02 18:43

全台最華麗的藥局！擁有奢華感的玫瑰金旋轉樓梯　還可以放鬆喝咖啡、吃冰品

2019-09-30 00:23

這家最酥！超薄餅皮疊出滿滿層次，「咖啡口味」超人氣大推薦

2019-09-27 21:00

座位會旋轉！ 景觀庭園內有360度旋轉餐桌 南投土角厝水上餐廳嚐合菜

2019-09-27 15:31

重磅推薦！ 開趴就選有KTV包廂的汽車旅館 台中都樂休閒旅館

2019-09-27 12:01

信兵衛手作丼飯壽司，爆量超載巨無霸丼飯，視覺味覺雙享受！

2019-09-26 21:00

彰化也有沙漠風情！比人還高的「巨型仙人掌」超療癒又好拍

2019-09-26 19:59

楓茶記插旗台中！超犯規的30cm牽絲菠蘿油、港式絲襪奶茶　免機票吃茶餐廳的正宗美味

2019-09-26 13:52

群山環繞超放鬆！ 南投絕美打卡景點「鹿篙咖啡莊園」 日月潭週邊最新網美朝聖地

2019-09-24 16:28

精緻又夢幻！ 台中「逢甲夜市」必吃特色美食TOP10

2019-09-23 15:32

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送

2019-09-22 10:00

超酷！軍用吉普車開進審計新村 吃冰還可以上車體驗太好拍

2019-09-20 15:09

星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03

玩翻太空艙、室內帳篷！台中5間特色青旅，百元預算也好好住

2019-09-19 13:00

抓住夏天的尾巴！ 台中好吃又好拍的IG話題冰品通通在這裡

2019-09-18 11:56

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

海線火鍋最霸氣！ 超浮誇肉盤、「卜卜蜆鍋」蛤蜊豪邁用一斤

2019-09-15 10:02

北屯超高CP值個人燒肉！南部豪邁作風「這樣吃和牛最划算」

2019-09-14 11:57

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

秒飛普羅旺斯！台中粉紫花毯「雞冠花海」美翻，搭配白色鋼琴好像在拍MV

2019-09-11 19:53

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

貨櫃食堂開吃「超強叻沙麵」！大份量道地南洋味員林就有

2019-09-08 09:00

假期來洗滌心靈！南投清幽林蔭下古樸佛寺　500尊羅漢+黃色燈籠　莊嚴又好看

2019-09-07 19:00

吃貨最愛！一天吃５餐的「台中行程懶人包」

2019-09-06 11:00

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

2019-09-02 12:01
看更多

熱門文章

全台花海紫爆！ 超驚豔「蒜香藤」紫色瀑布垂掛 賞花期倒數一週動作快

2019-10-18 16:11

桃園「萬聖南瓜城」週末登場！鬼屋＋萬聖趴踢，還有南瓜隧道應景又好拍！

2019-10-23 19:21

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-21 08:13

離塵不離城！汐止賞楓秘境「紅楓＋雙拱古橋美景」濃濃日式風情　11月入觀賞期！

2019-10-22 13:02

帶你認識不一樣的台東！「深度旅遊」文化景點大公開

2019-10-20 11:09

IG瘋傳「草莓起司蛋糕」丟火鍋 新北永和超狂餐廳曝光

2019-10-18 17:30

宜蘭限定美景！ 忘憂秘境「復刻版雲山水」倒映如詩畫 連在地人都驚嘆

2019-10-24 11:59

全台十大話題夜市 「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠

2019-10-16 17:26

超狂芋頭千層！ 中壢高CP值IG人氣甜點店 飽滿千層蛋糕直逼10cm厚

2019-10-17 16:05

這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47

台中ATC重新開幕！超美質感裝潢就像「韓劇場景」主打茶酒特色，下班小酌聚會超可以

2019-10-17 16:54

賞楓、觀星！ 「武陵農場」景點推薦、住宿、交通懶人包

2019-10-18 11:09

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-24 07:30

師大人推薦！ 師大夜市必吃７樣美食大公開

2019-10-22 12:03

花蓮最新夢幻景點！ 童話小屋、花園迷宮、玻璃咖啡屋 滿滿歐風莊園的鷺鷥咖啡 秒飛歐洲小旅行

2019-10-15 16:00

在地人必吃！ 板橋黃石市場銅板美食-高記生炒魷魚&炸蘿蔔糕.糯米腸.芋粿Q

2019-10-21 12:09

品味小鎮風情這樣玩！台灣好行斗六古坑線 5 大特色景點一次收錄

2019-10-21 10:11

鋪滿金黃色炒蛋⋯斗六碗粿店賣「超紅蛋蛋飯」IG爆紅，一碗35元太佛心！

2019-10-23 11:50

全台十大賞花熱點！神秘絕美「忘憂花」曬翻朋友圈

2019-10-21 11:05

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

《返校》翠華中學在哪裡？台灣８大IG必打卡廢校＆廢墟景點

2019-10-11 11:00

台灣好美！ 20大「天使系」私房秘境此生必衝一波

2019-10-23 12:01

摩托車就能到！桃園12個必打卡景點完整攻略

2019-10-04 09:00

宜蘭「天然抹茶山」完食之旅，6小時鐵腿也要走完！

2019-10-20 09:00

芋頭控請注意！「紮實芋頭＋香濃煉乳」蹦出邪惡新滋味　手工現做超高CP值

2019-10-24 11:00

高雄熱門必吃火鍋大評比　原來這一家最適合聚餐！

2019-10-19 11:00

魁梧男子迷上手沖咖啡！ 巨大少年咖啡館開在台11線海岸邊

2019-10-21 21:02

40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感

2019-10-02 18:43

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

一股暖滋味！ 中壢夜市的透天古宅 磚牆飄出法式麵包香

2019-10-09 11:01

【屏東景點】海邊、海上教堂還不夠，蒙娜麗莎的微笑就藏在這裡！

2019-10-15 12:04

新竹超夯下午茶！ 「青畑九號豆製所」浮誇系車輪餅 芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒

2019-10-08 10:34

台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！

2019-10-15 15:35

花形綻放的繽紛水果塔 藏身在赤峰街公園旁的魔法甜點店

2019-10-22 09:01

2019小鎮漫遊年！苗栗小鎮輕旅行之公館好好玩

2019-10-16 21:00

麵食控必嚐美食！台日義式各有特色風味

2019-10-20 14:05

宜蘭半日行「純淨龜山島」401高地攻頂完勝！

2019-10-23 08:00

宜蘭羅東小區散散步！探訪文青風氣氛小店

2019-09-28 12:00

假期怎麼玩！桃園７大打卡秘境景點陪你好玩、好拍過假期

2019-10-10 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top