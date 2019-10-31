冷熱口感超奇妙！西區人氣組合「義式冰淇淋＋雞蛋仔」濃郁又不失清爽
在台灣看到雞蛋仔已經不稀奇，但雞蛋仔結合義式冰淇淋你吃過嗎？一台在台中西區街頭的鮮黃色餐車，除了香酥可口的現烤香港雞蛋仔之外，還有那融合各種天然食材的義式冰淇淋，濃郁卻又不失清爽，是真材實料才做得出的真本事，而且通通不摻添加物，就是要你安心享用。
堅持現烤現作！品嚐最完美的口感
剛烤好的雞蛋仔香氣最濃郁，不過這時可還不能急著吃，得先讓店家用風吹涼之後，才不會因為蒸氣而讓雞蛋仔受潮，吹涼後的雞蛋仔脆度依然在，不會因為熱度降低而消失，很輕易就能用手一顆一顆的撥來吃，烤得酥脆的雞蛋仔不只香氣濃郁，內餡還有著鬆軟口感，真的會越吃越涮嘴，另外「奧莉薇」除了原味奶香之外，還有香濃巧克力、宇治抹茶、養生黑芝麻等四種口味，每種口味都是現點現調，就是堅持讓客人吃到新鮮。
自己當老闆就是可以這麼任性，老闆娘笑著說：店裡的冰淇淋通通都是她喜歡的口味，只要是喜歡的東西，就會想試試看能不能做成冰，所以店裡的口味越來越豐富。
「百分百天然原料製作」冰淇淋呈現食材天然色
吃再多也不怕胖，越來越熱門的義式冰淇淋，來到「奧莉薇」真的不能錯過！堅持使用百分百天然原料製作的冰淇淋，不只能充分嚐到原食材的香氣，濃郁的感覺不像是冰淇淋，而是像直接品嚐冰的原食材，如果是芒果口味的話，簡直就像直接在吃冰芒果啊！
雞蛋仔尬上冰淇淋，蹦出新口感！
跟一般冰淇淋不同的義式冰淇淋，因為低脂、低糖而且空氣含量也比一般冰淇淋低，所以吃起來不僅不油膩，也不容易融化，挖得時候需費點力，但吃進嘴裡卻是充滿綿密，天然食材才能呈現的實在口味，愛吃冰淇淋的你，怎麼能錯過！
搭配冰淇淋的雞蛋仔，只能選擇原味搭配，冰淇淋則可以選要搭配一球或是兩球，依照球數裝飾也不同，這次挑選了兩支分別是，愛文芒果口味搭配桑葚，以及OREO巧酥口味，OREO巧酥在奶香上多了OREO的濃郁點綴，而愛文芒果、桑葚口味的義式冰淇淋吃起來就是特別清爽，除了能吃到水果本身的鮮甜之外，口感上也多了一股濕潤感，其他還有像是蝶豆花舒芙蕾口味的義式冰淇淋等，種類多樣化的義式冰淇淋，都能隨自己的口味挑選出喜歡的搭配，愛怎麼搭就怎麼搭。
「豐富的層次口感」讓你一喝便愛上
漂浮冰咖啡
來到奧莉薇除了義式冰淇淋、雞蛋仔之外，其實還隱藏著一杯必喝飲品，那就是這杯使用高級咖啡豆製作的「漂浮冰咖啡」啦！帶點微酸與果香的咖啡，不只口感非常豐富之外，隨著溫度變化口味也會跟著不同喔。
最特別的其實在那球義式冰淇淋上，再喝之前先慢慢的將冰淇淋壓入咖啡中旋轉，慢慢的你會發現冰淇淋上結成了一層冰晶，而這也是品嚐這杯咖啡時最引人的部分啦，嚐起來帶點淡淡咖啡香的冰晶，不只帶點趣味性，隨著泡的時間還會越來越厚，老闆說到這樣的冰晶，就是證明他們家的冰淇淋質地很純的最佳見證，讓人意猶未盡的趣味咖啡，來到這絕對不能錯過。
冰淇淋蛋糕
除了雞蛋仔冰淇淋，店內還有販售以冰淇淋製成的蛋糕！看看一球球色彩繽紛的冰淇淋及餅乾點綴在蛋糕上的樣子，讓人忍不住想一口接一口吃著，不過若要選購此商品需在三天前先預定！
每一球冰淇淋的製作，都乘載著他們的堅持，讓孩子在健康品質中成長茁壯，也讓每位大朋友小朋友都能安心食用，走過路過可別錯過這，來一球美味與健康兼具的手作義式冰淇淋吧。
Olivia 奧莉薇• 手作義式冰淇淋
店家地址：台中市西區精誠路126-8號
營業時間：週一 ~ 週六 12：00 -20：00；星期日公休
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