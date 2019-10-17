台中ATC重新開幕！超美質感裝潢就像「韓劇場景」主打茶酒特色，下班小酌聚會超可以

2019-10-17 16:54 聯合新聞網 文／遊妤思



之前在台中西屯很紅的ATC搬到大墩路啦！！這次不管店內店外的裝潢變得超厲害，整體主打的墨綠色系以及暖調的木色，吧檯區華麗的就像韓劇場景，非常有質感。新店於10/18日起正式開幕，並在開幕期間10/18至31日，推出「一杯茶、一個堡」的優惠活動，凡點一杯茶和一個堡，可享飲品半價優惠，飲品除酒類以外，其餘皆可享有此優惠活動。

圖／網友littlestar0202授權 分享 facebook

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這次的旗艦店規畫了約200坪的空間，整體設計以現代簡約風為主，並融合多樣概念元素，BAR檯採經典高吧檯，讓調茶師與客人有更多的互動，以進口窯燒產生自然漸層的墨綠磚牆作為主視覺，地面局部搭配白色六角磚塑造出獨特的風格，讓整體呈現廣闊的視覺張力。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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而ATC延續先前「茶酒」特色飲品，提供茶飲、茶酒、咖啡、漢堡、麵食、滷味等各式美食，並在菜單中規劃了更多創新且低負擔的多樣餐點，像是中式漢堡及活力沙拉盒系列餐點。最特別的是他們有自己釀造的茶啤酒和各式調酒，非常蠻適合下班後和姐妹或戀人聚會小酌一下。

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相信在這裡不論是下午茶或是下班後小酌，都可以很放鬆、自在的和朋友家人享受在一起的時光。而台中ATC新裝潢的店面，將於明日(18)起正式開幕，期間還享有「一杯茶、一個堡」飲料半價的活動，若還沒有安排的朋友，趁著週五小週末，快來約姐妹們去搶拍一波吧！

圖／擷取自ATC粉絲團 分享 facebook

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ATC Tea Club 茶飲俱樂部

地址：台中市南屯區大墩路533號1樓

時間：11:00至24:00

電話：04-2328-1218

*店內採自助取餐，自由入坐，無用餐時間限制唷