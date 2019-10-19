喬克船長！日式元素創意入酒「海盜風」調酒佐餐新體驗

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

分享 facebook

座落於華美街巷弄裡的酒吧喬克船長（Captain Joker），為俗話「酒香不怕巷子深」做了很好的詮釋。結束一天的工作後，如果想找個地方小酌紓壓，同時又想吃點東西裹腹，這裡絕對是最佳解答。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分享 facebook

門口高掛著搶眼的巨型骷髏頭，不難看出這是一家以海盜風格為主題的酒吧。喬克船長的設計靈感圍繞於源自 1920 年代的 Speakeasy Bar 地下酒吧文化，

當時，美國曾全面實施長達 13 年之久的禁酒令，沒想到卻意外促成越來越多「不得其門而入」的地下酒吧。越是壓抑的年代，人們對於酒的渴望越是高漲。如今隨著禁令告終，神秘的地下酒吧文化仍然風行至今。

分享 facebook

一樓白天是咖啡廳，傍晚過後則搖身一變成成為酒吧的入口。想要進來，就得先打開那道神秘的暗門！

分享 facebook

誠如前面所說的，喬克船長在設計上仿造當時禁酒令時期的酒吧風格，特別將店面隱藏在咖啡廳之後，先讓客人感受「遍尋不著」的樂趣。想要一探究竟？直接下拉船錨造型的鈴繩就行！

分享 facebook

推開沈甸甸的暗門，迎面而來的是船艙造型的廚房，透過圓形舷窗可以看到主廚們正在專心製作料理的模樣。

分享 facebook

順著樓梯來到二樓，才是酒吧真正所在位置。以美式鄉村的木質風格為基調，輔以柔和燈光烘托室內氣氛。調酒師 Jace 背後一整面的蘭姆牆，既是來自世界各國的珍藏，也象徵其與海盜之間密不可分的關係。Theresa 則負責接待客人和張羅廚房庶務，笑臉迎人且服務相當親切。

分享 facebook

除了能近距離欣賞調酒過程的吧台之外，另於內側設有兩間包廂和半戶外式的玻璃屋。

分享 facebook

有趣的是，喬克船長更將菜單設計成藏寶圖，各式品項名稱錯落在「七大洲」之上，細節處處可見用心。提供調酒、啤酒、shot、果汁、無酒精雞尾酒、點心、開胃菜和主廚私房菜。這裡既可以小聚酌飲，也可以品嚐到外面吃不到的私房好味！

▲海盜王秘傳肉骨頭 海盜王秘傳肉骨頭一份有五支，用吸睛的懸空鎖鏈酒架盛盤，並刻意保留肉骨，以呼應海盜們大口吃肉、大口喝酒的豪邁。 分享 facebook

分享 facebook

選用雞翅小腿部位，事先透過獨門醃料跟醬汁使其入味。份量不會像巨型肉骨頭般過於負擔，迷你版的肉骨頭滋味獨具，吃起來也很有食趣。

▲香煎迷迭松阪豬套餐 看準附近上班族商機，喬克船長也推出不少能夠吃得飽的正餐。凡指定主食加價 100 元，即可升級含白飯、醃菜、烤布蕾的套餐。基本上像是松阪豬、一夜干、嫩煎雞腿等肉類都可搭配升級。 分享 facebook

分享 facebook

上菜端給客人前，會先在迷迭香淋上帶茴香味道的烈酒並炙燒，視覺、嗅覺和味覺都讓人驚艷。松阪豬肉質Ｑ嫩帶有脆度，搭配每日菜色不一的小菜，吃起來很有家常的味道。

▲和之國酒嗆一夜干＆隱藏調酒：溫泉 「我一直在想，調酒還能扮演什麼角色？」於是 Jace 結合個人喜愛的日本文化，將調酒佐餐，堆疊出比純飲更豐富的層次感。一夜干的鹹香與隱藏調酒「溫泉」的風味意外地契合，是許多饕客指名品嚐的經典組合。 分享 facebook

▲和之國酒嗆一夜干 看似簡單的一夜干，其實製作過程還挺費工的！不做多餘的調味，僅在竹莢魚兩面反覆噴烤八次清酒而成，為的是忠實呈現食材本身的味道。清酒的香氣適度地帶出肉質的鮮甜，口感緊實腴嫩，就連細刺都被烤得酥酥的。也難怪 Jace 會拍胸脯保證，這絕對是外頭不會有的好味道。 分享 facebook

▲ 隱藏調酒：溫泉 「溫泉」取材自日本人喜歡邊泡溫泉邊喝酒的習慣，甚至還買來真正的木盆水瓢，讓整體看起來更是唯妙唯肖。清酒壺內裝的是苦艾酒、清酒和青蘋果，可理解成「清酒版的蘋果馬丁尼」。口感溫潤不嗆口，尾韻帶有蘋果的自然甜香。 分享 facebook

▶▲隱藏調酒：蕎麥麵 由於 Jace 相當嚮往日本人的職人精神，因此在調酒上處處展現精緻細節。乍看猶如蕎麥麵，其實這是不折不扣的調酒呢！運用分子調酒的概念，花了三個月設計，才完成這份兼併酒的固態及液態的藝術創作。 分享 facebook

分享 facebook

以自製冬瓜烈酒搭配日本紀州梅製作的「蕎麥麵條」，外觀晶瑩剔透，吃起來口感清爽軟Ｑ。一旁佐附的同樣也是冬瓜烈酒，可享受邊吃邊喝的酣然暢快。

分享 facebook

把調好的暗紅色酒液緩緩地灌入點滴袋中，模樣看起來還挺嚇人的！

▲隱藏調酒：點點滴滴 除了血袋包裝之外還有點滴架跟輸液管，連小細節都做得很到位。以海島型威士忌為主角，利用新鮮莓果進行風味跟色澤上的搭配，喝起來有種見仁見智的泥煤味。Jace 更打趣地形容道：「就是正露丸的味道啦！」經過他這麼一說，還真有那麼點像。為了讓更多人能體驗這款調酒的樂趣，同時也有提供不含泥煤味的版本。 分享 facebook

▲蘭姆酒系列調酒 海盜跟蘭姆酒的關係密不可分，因此酒吧內有一系列以其為基底的創作。圖中由左至右，分別是蜜桃成熟時、酸酸甜甜與海妖的禁果。此外，調酒中運用大量新鮮水果也是這裡的特色。 分享 facebook

「蜜桃成熟時」的背後其實有個害羞的故事，留待各位自己來一探究竟。運用烏龍茶和蘭姆酒交織出和諧的酸甜感，並能嚐及淡淡的水蜜桃香。「酸酸甜甜」貴為店內最熱銷的品項，因為客人往往說：「給我一杯喝起來酸酸甜甜的調酒！」Jace 便為此設計出用芒果、鳳梨、百香果和芳香萬壽菊調成的酒飲，當客人又脫口而出該劇經典台詞，直接點這杯就對了！以接骨木、青蘋果和西洋梨製作的「海妖的禁果」，檸檬馬鞭草的香氣會跟味道相當契合。

分享 facebook

「我們向那艱困的時期致敬，同時也是精神上的文化傳承；即使在如此艱辛的環境下，也要闖出屬於自己的一片天！」這裡有酒，也有故事。走進喬克船長，一同感受風情萬種的微醺體驗吧！

※未成年請勿飲酒，開車不喝酒，喝酒不開車

Captain Joker

地址：台中市西區華美街498巷9號

電話： 04-23265438

營業時間：18：00-02：00／週二公休

粉絲專頁：https://www.facebook.com/CaptainJoker.lounge/





※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」