微醺西屯！餐廳&酒吧的完美結合超滿足 77's Bistro&bar

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有一種 chill，叫做 “77‘s bistro”。位在車水馬龍的台灣大道三段上，有一間開幕近兩個月的風格餐酒館 "77’s Bistro&bar"。特別的是，它還是一座結合了餐酒館和酒吧的複合式空間，不論想吃一頓飯或尋一份微醺，都能在此獲得滿足。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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兩手比出一個相框形狀，象徵留住彼此相聚之際最美好的那個當下。77's bistro 取自老闆娘的小名，店面交通便利性高，並鄰近秋紅谷、台中歌劇院及朝馬轉運站。

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室內運用大量木質調與乾燥花鋪陳，呈現溫潤的空間美感，一走進就令人印象深刻。

一樓主要提供各式創意料理，包括早午餐、湯品、披薩、沙拉、輕食、義大利麵、燉飯、小點心和炸物；飲品方面則有咖啡、牛奶、茶、氣泡飲。部分品項供應時間不一，像煎餅及披薩類便從 10：30 一路供應至 01：00。

▲ 蝦蝦奶油燉飯 主廚用每日新鮮草蝦熬煮的湯汁拌入燉飯之中，鮮味相當飽滿。雖然採用一般的白米，但米心燉到透且保有咬勁，吃起來有點黏Ｑ。 分享 facebook

▲金沙鴨胸燉飯 先將有「金沙」之稱的鹹蛋黃慢炒至均勻化開，讓米粒充分吸附其細緻鹹香，並搭配四片色澤誘人的粉紅色鴨胸。鴨胸嚐來甜潤紮實，乾香的質地和鹹蛋黃相得益彰。 分享 facebook

▲紫芋夏威夷披薩 以芋頭、紫地瓜、火腿和鳳梨組成的紫芋夏威夷披薩，創意口味讓人耳目一新。芋頭佐紫地瓜泥細緻化口，甜味中還有火腿襯香，搭配焦香薄脆的餅皮非常好吃。 分享 facebook

▲煙燻鮭魚早午餐 看準台中人愛吃早午餐的文化，77"s bistro 推出煙燻鮭魚與黑胡椒牛小排等兩款早午餐。前者附鮭魚、生菜、起司馬鈴薯、薯條及美式炒蛋。底層鋪墊大量的美生菜，淋上以洋蔥、番茄、沙拉油調和而成的洋蔥油醋醬更惹味，整體清爽又有飽足感。 分享 facebook

▶ 金沙中卷義大利麵 除了燉飯，義大利麵系列中也有運用鹹蛋黃入菜的菜色。選用預先將墨魚汁和入麵粉的墨魚麵條，即便大快朵頤之後也不會滿嘴黑牙。客家鹹蛋黃的香氣重於鹹度，沙沙的口感隱現於彈牙的麵體之間。每日限量 10 份，錯過可就沒囉！ 分享 facebook

▲新鮮水果茶 水果茶依當季水果調整內容，以綠茶為基底，加入百香果、芭樂、蘋果等新鮮水果堆疊出層次感，喝起來微甜爽口。 分享 facebook

▲荔枝氣泡飲 在氣泡水中融入荔枝風味糖漿，帶有柔和的清新果香與時下很受歡迎的漸層外觀。 分享 facebook

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走上二樓，酒吧的裝潢與一樓呈現兩種截然不同的風格。點一杯適合自己的調酒，坐在這裡肯定能讓心情放鬆半晌。

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對調酒師而言，吧台就是他們的舞台。一整面酒架牆陳列著琳瑯滿目的基酒，看起來相當華麗炫目。

這裡提供多款經典調酒、啤酒、蒸餾酒、威士忌、shot 和無酒精的軟性飲料。最特別的莫過於「創意調酒」，能喝到調酒師匠心獨運的創作，非常值得一嚐。

▲飛行者 關於飛行者（Aviation）的由來，最普遍的說法與 1900 年前後人們逐步實踐飛向天空的夢想有關。 主要以琴酒為底，香氣呈現於紫羅蘭香甜酒跟黑櫻桃利口酒。在昏黃的燈光下透著夢幻的淡藍色，口感酸甜中帶有檸檬香與少許葡萄柚的風味。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

▲雲遊四海 這款視覺上充滿禪意的「雲遊四海」是調酒師的原創設計，目前僅有 77's bistro&bar 才喝得到！ 只見調酒師迅速拿出托盤、再快手鋪上造景用的園藝石，打造一幅流動的立體山水畫。將烏龍茶葉浸入琴酒釀製，沖出「有酒精版」的百香烏龍茶。前韻由百香果味領銜、後韻則為烏龍茶香。同時帶有茶葉的煙燻香，讓客人充分感受色香味俱全。 分享 facebook

▲ 拉莫斯琴費茲 由於 Ramos Gin Fizz 作工相當繁複，早期甚至得透過手工搖製近 12 分鐘，調酒師笑稱「這是一杯我們最討厭的酒」。表面會浮上一層厚厚的泡沫，成了這杯調酒的招牌特色。 經改良後仍保留原版的經典風味，加入蛋白、奶油在酒體裡打發，添入火龍果糖漿增加風味和顏色，喝起來有可爾必思的酸甜滋味。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

▲ 提拉米蘇 看到「提拉米蘇」，可別以為這間酒吧也兼賣甜點！ 以白蘭地作為基酒，結合白可可、奶酒和牛奶，上頭綴上現烤的焦糖檸檬片，打造出眼前這一杯「用喝的」提拉米蘇，從外觀來看可說是唯妙唯肖！入口綿密滑順，還真有種吃甜點的幸福療癒感。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

【77’s Bistro&bar】

地址：台中市西屯區台灣大道三段728號

電話：04-24521790

營業時間：10：30-02：00（週日至週四）、10：30-03：00（週五至週六）

粉絲專頁： https://bit.ly/2MsJYx4

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