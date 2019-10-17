微醺西屯！餐廳&酒吧的完美結合超滿足 77's Bistro&bar
2019-10-17 21:54ShareLife分享生活
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有一種 chill，叫做 “77‘s bistro”。位在車水馬龍的台灣大道三段上，有一間開幕近兩個月的風格餐酒館 "77’s Bistro&bar"。特別的是，它還是一座結合了餐酒館和酒吧的複合式空間，不論想吃一頓飯或尋一份微醺，都能在此獲得滿足。
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兩手比出一個相框形狀，象徵留住彼此相聚之際最美好的那個當下。77's bistro 取自老闆娘的小名，店面交通便利性高，並鄰近秋紅谷、台中歌劇院及朝馬轉運站。
室內運用大量木質調與乾燥花鋪陳，呈現溫潤的空間美感，一走進就令人印象深刻。
一樓主要提供各式創意料理，包括早午餐、湯品、披薩、沙拉、輕食、義大利麵、燉飯、小點心和炸物；飲品方面則有咖啡、牛奶、茶、氣泡飲。部分品項供應時間不一，像煎餅及披薩類便從 10：30 一路供應至 01：00。
走上二樓，酒吧的裝潢與一樓呈現兩種截然不同的風格。點一杯適合自己的調酒，坐在這裡肯定能讓心情放鬆半晌。
對調酒師而言，吧台就是他們的舞台。一整面酒架牆陳列著琳瑯滿目的基酒，看起來相當華麗炫目。
這裡提供多款經典調酒、啤酒、蒸餾酒、威士忌、shot 和無酒精的軟性飲料。最特別的莫過於「創意調酒」，能喝到調酒師匠心獨運的創作，非常值得一嚐。
【77’s Bistro&bar】
地址：台中市西屯區台灣大道三段728號
電話：04-24521790
營業時間：10：30-02：00（週日至週四）、10：30-03：00（週五至週六）
粉絲專頁： https://bit.ly/2MsJYx4
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