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賞楓、觀星！ 「武陵農場」景點推薦、住宿、交通懶人包

2019-10-18 11:09Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

武陵農場介紹

▲武陵農場花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲武陵農場花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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武陵農場是台灣非常有名的高山景點，海拔為1750公尺至2200公尺，和南投清境農場、台中福壽山農場合稱為台灣三大高山農場。武陵農場春天時繁花盛開，夏季時是溫度舒適的避暑景點，秋冬時更有楓葉、銀杏、落羽松等紅葉景致，最特別的是武陵農場位於七家灣溪流域，是珍貴的櫻花鉤吻鮭的棲息地，可說是景色與生態兼具的深度旅遊景點。

武陵農場交通

武陵農場位於台中市和平區，但因佔地遼闊，所以其實有多種交通方式，可以從台中、宜蘭、花蓮等地出發，以下提供武陵農場官方網站建議的交通方式給大家：

自行開車

台北　國道五號(雪山隧道) →宜蘭→員山(台七線)→棲蘭(台七甲線)→南山→武陵農場 (行車時間約3.5小時)

桃園　三民→巴陵→明池→棲蘭→南山→武陵(行車時間約4.5小時)

高雄　南二高→中興新村→草屯→埔里→霧社→合歡山→梨山→武陵(行車時間約7時)

台中　國道六號（或中投快速道路）→埔里→霧社→合歡山→梨山→武陵(行車時間約5小時)

花蓮　太魯閣→大禹嶺→梨山→武陵(行車時間約4.5時)

大眾交通運輸

國光客運【1751】宜蘭~武陵

國光客運【1764】羅東~武陵

豐原客運【866】谷關~梨山

＊交通資訊取自武陵農場官方網站

武陵農場玩法

武陵農場玩法＃1

賞花

▲武陵農場賞花-櫻花。（圖／武陵農場FB粉絲專頁）
▲武陵農場賞花-櫻花。（圖／武陵農場FB粉絲專頁）
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武陵農場最為人所知的花季是櫻花季，但其實除了春天的櫻花季之外，武陵農場一年四季景都有都有繁花盛開，三月的桃花、四月的梨花、李花、五月的紫藤和玫瑰，以及秋季的鼠尾草、波斯菊、楓葉等等景致，無論何時前往武陵農場，都有不同的花季景緻可以欣賞。

玩法＃2

採果體驗

▲武陵農場玩法-採果體驗。（圖／Pixabay）
▲武陵農場玩法-採果體驗。（圖／Pixabay）
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台中武陵農場以盛產水梨、蘋果、水蜜桃及夏季蔬菜、高山茶等高山農場品聞名，是台灣著名的避暑勝地！每年的9~10月是採收的季節，處處瀰漫著果香、菜香、清新的空氣，不少果園都有採果行程可以參加，讓來到武陵農場的旅人可以體驗一日農夫！

武陵農場玩法＃3

古道健行

▲武陵農場。（圖／武陵農場FB粉絲專頁）
▲武陵農場。（圖／武陵農場FB粉絲專頁）
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武陵農場有多條古道，有賞鳥步道0.95公里、茶園步道外長1.15公里(來回約40分鐘)、賞鳥賞蝶步道2.15公里、高山植物園1.15公里、松林大道0.3km、桃山瀑布4.3公里(來回約3小時)，其中又以桃山瀑布最為受歡迎。

桃山瀑布又稱煙聲瀑布，是一條老少咸宜的健行路線，沿著七家灣溪谷向上走，兩旁蒼綠的茂密森林夾道歡迎沿途經製茶場、兆豐橋、台灣國寶魚櫻花攻吻鮭觀魚台、蘋果園，步道的終點為桃山瀑布，有著壯闊的畫面與空靈的瀑布聲，看著瀑布向下沖刷，彷彿洗去一切煩惱。

武陵農場玩法＃4

福壽山農場

▲武陵農場周邊-福壽山農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲武陵農場周邊-福壽山農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果時間比較多的話，推薦可以連同附近的福壽山農場一起玩！福壽山農場位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，海拔高度2100公尺~2614公尺，氣候四季分明，夏季有波斯菊，秋天有楓紅，冬天則有機會在海拔高2580公尺的天池看到降雪，走在森林之間森呼吸時，也別忘了把握機會欣賞福壽山的日出和夕照！

武陵農場住宿

武陵農場住宿＃1

梨山賓館

▲武陵農場住宿-梨山賓館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲武陵農場住宿-梨山賓館。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到武陵農場住宿，一定少不了梨山賓館！梨山賓館位於海拔1956公尺處，是臺灣最高的宮殿式旅館，地處梨山地區的中心位置，以中國傳統建築特色建造，曾是蔣公接待外賓的重要行館，背靠2600公尺的福壽山農場，就算不入住這個古色古香的建築，也要來走走拍張照，可說是武陵農場旅遊的必看景點！

武陵農場住宿＃2

富野渡假村

▲武陵農場住宿-富野渡假村。（圖／武陵富野渡假村官網）
▲武陵農場住宿-富野渡假村。（圖／武陵富野渡假村官網）
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▲武陵農場住宿-富野渡假村。（圖／武陵富野渡假村官網）
▲武陵農場住宿-富野渡假村。（圖／武陵富野渡假村官網）
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武陵農場住宿選擇不多，但都非常不錯，除了宮殿式的梨山賓館之外，富野渡假村也是不錯的選擇！富野渡假村位於武陵農場制高點，四面群山環繞，很適合在清晨時分或傍晚時散散步，和家人一起放鬆心情。

富野渡假村提供西式、中式等餐廳可以選擇，可以吃到山上最新鮮的料理。除此之外，富野渡假村最棒的是有超舒適的水療SPA設施使用，讓旅人來到高山也能享受三溫暖，消除全身疲勞！

武陵農場住宿＃3

露營

在武陵農場除了入住極具特色的梨山賓館之外，露營也是種非常受歡迎的玩法，和三五好友一起合力升起營火、搭起帳篷，等待天色漸漸變暗，大夥捲起袖子動手準備BBQ晚餐，再來罐啤酒，看著滿天閃耀的星星，暢談人生，絕對是武陵農場最放鬆的玩法！

想知道更多秋日健行露營內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

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武陵農場瀑布步道

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