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這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47ShareLife分享生活

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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位在山西路與梅川東路口附近的「君宴」雖然離市中心有一段距離，但光看到佔地跟停車的便利度就覺得一切都值得。

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從環境上來講，這裡的空間規劃明顯比市區型的店家舒適許多，除了桌距適當外，取餐跟用餐區隔的距離也很足夠，不會有一排隊就擠到用餐區的狀況。

多達600以上的座位卻因為分區規劃而不會顯得擁擠，如果多人聚會或活動，也有半隱蔽式的用餐空間可以預約。

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來到buffet大家會先吃甚麼呢？小編習慣用新鮮水果還有清甜的海鮮開胃，這兩種要吃新鮮原味的項目也能看出吃到飽餐廳的基本實力。

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海鮮除了生魚外，店家還很貼心的提供現煎全魚的服務，超適合愛吃魚又懶得處理的老饕，同時煎台的另一邊就是現煎牛排的地方，兩樣現場料理的美食都是來店必吃別錯過！

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這區除了現煎的料理外，烤物跟很有人氣的炸蝦都在這邊，焦糖水果滿有特色，溫暖香甜，很推薦拿一份試試。

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再接著到旁邊的中式料理區也是這裡多道必吃菜色的聚集地，除了熱炒菜色外，蒸魚、烤鴨都是小編很推薦的選項。

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現燙牛肉湯選用的是肉香十足的澳洲牛肉，夾個二到三片用沸騰的牛肉湯直接沖進碗中，微微攪拌就可以開吃，這種半生熟的吃法很能吃出肉香跟鮮嫩度。

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異國料理的部分很推薦這邊現場窯烤的pizza，現桿的麵皮搭配上豐富的配料，烤出來的餅皮薄脆中帶有麵香，一天就有將近10種口味供應，如果喜歡吃pizza這裡不會讓你失望。

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除了pizza區外，多種異國料理也少不了，有義大利麵、德國豬腳等，還有限時出爐的現烤酥皮濃湯呦！

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如果，你是那種主食只是為了甜點墊胃的螞蟻人，屬於你的時間到了，「君宴」的數十種甜點全部從自有的點心房手工出品，除了做工精緻外，全部都切成了更迷你的份量，為的就是要讓你多吃幾種。

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冰淇淋的部分就有兩個品牌的冰櫃在這裡，大家熟悉的哈根達斯不用多說，小編特別推薦「im Talato」的冰淇淋櫃。使用的是台灣在地食材製成的口味，例如新竹好米、紅心芭樂或芝麻等，味道自然很迷人，後來發現這也是台中在地很有水準的手做冰淇淋店，喜歡的粉絲來吃真的好划算。

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會推薦大家來聚餐的最後一個重要原因就是，現場的「酒類喝到飽」！除了生啤酒外，冰鎮的紅白酒也是無限量供應，吃飯不用再付酒錢這才叫做CP值，不管是大團聚會或是三五好友的小聚都很划算，下次的攤就試試看「君宴」吧。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

君宴百食匯KingBuffet

地址：台中市北屯區梅川東路五段458號

電話：04 2422 2282

營業時間：午餐11:30~14:00、晚餐18:00~21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/30IVj0N


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