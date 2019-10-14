親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

外送員之死 勞動部今會公布UberEats、Foodpanda勞檢

逢甲無人店面全靠它！全台唯一機械手臂搖出清涼「紅寶石」！

2019-10-14 09:00ShareLife分享生活

有喝過手搖飲料，那有品過機械手臂搖的好茶嗎？全台第一間無人化飲料店帶著享譽國際的「台茶十八」現身台中逢甲，用一杯好茶撫慰一天的勞累。

分享

分享

「你可以靠近一點」

分享

「你可以再靠近一點」

分享

「大家好，我是阿海！我是這裡帶頭的，這邊飲料都是我搖的喔！我很愛吸引大家注意，最喜歡跳舞給人家看了，啊今天就讓我來介紹「煑東自動化茶飲」是什麼碗糕吧！」

分享

分享

「煑東位於逢甲大學土木水利館旁，人來人往的民眾看到店面卻不知道我們是什麼，可惜錯過讓我表演的機會。要看我跳舞很簡單，要喝好茶更簡單！記得以下步驟就行！」

選→填→付→嗶→取

分享

分享

分享

分享

「接下來是令人愉快的運作時間，杯子從注茶水、加入蔗糖、冰塊再到封膜，被機械一關帶過一關看起來好療癒，而且越多杯一起製作更可以省時，只做一杯大約80秒，但如果做兩杯以上，杯與杯間隔只差20秒，非常快速喲！」

分享

「過完前面的沖泡關卡，最後就是阿海我的跳舞時間，欣賞完就可以從自動門拿飲料了。」

分享

分享

分享

「新鮮茶飲在手，可以直接在店裡拍美照，叢林風的網美牆配上「煑東」飲品，質感就是這麼簡單！」

分享

手摘紅玉

分享

使用特選手摘日月潭台茶18號沖泡，外面飲料店幾乎不會使用這隻昂貴的茶葉，且「煑東」茶葉經過SGS 373項農藥檢驗，不用擔心農藥問題，只要安心喝茶，享受口感即可。

分享

紅玉是由緬甸大葉種紅茶與台灣野生山茶培育，是極為特別的品種，茶色鮮豔帶點橘，彷彿紅寶石般透亮，有「台灣香」的美譽，帶著高雅薄荷、柑橘的獨特香味，入口後有些微澀感，尾韻在舌根殘留濃厚茶香，久久才散去。

分享

分享

茶葉通常為機器摘取，常有茶枝混入，茶葉也會因被「剃頭」而破碎，因此泡出來的茶味道不純粹，常帶有一點「木頭」味，而手摘之所以珍貴也是在此，人工耗時費工卻能準確地摘下完整的茶葉，茶香更純粹，茶葉內含的兒茶素、茶多酚也豐富。

分享

禾香四季春

分享

清新茶香是青茶、綠茶最讓人愛不釋手的原因，常見卻是喝不膩的熱銷品項，而「煑東」的四季春會依照不同的天氣溫度、濕度，來掌握十幾個小時的焙火，讓茶湯帶著玄米與淡淡的稻禾香。

分享

分享

四季春香氣濃，入口後半發酵茶的澀感出現，但只輕輕經過舌面，換來純粹的茶香，甘醇清甜。

分享

煑東紅茶

分享

使用台灣三峽在地小葉種的青心柑仔種茶製成紅茶茶葉，據說這種茶樹因茶味重通常會被製成綠茶，「煑東」選作紅茶別有一番風味。

分享

分享

顏色濃郁飽和，香氣、茶感、味道都偏重，但出乎意料的不苦不澀，喝完喉嚨的回甘讓人沉醉。

分享

古法冬瓜茶

由老師傅依循傳統，手工熬製的冬瓜糖磚製作，即使成本高，依舊堅持無防腐劑、無香料、無色素，用天然無負擔的真材實料打動消費者，雖然香氣不比添加人工香料的冬瓜茶，但舌頭跟身體會知道什麼是「好東西」。

分享

清爽透亮的顏色不若外面看到的厚重，冬瓜香氣撲鼻而來，飲品滑過喉嚨，糖味在舌上停留許久，卻是舒服且不生痰的幸福甜味。

分享

分享

自動化的服務減少員工卻不簡化「煑東」對於茶飲品質的要求，即使辛苦，為保障消費者健康，依舊堅持選擇好的茶葉好的水質。

分享

分享

下次來到逢甲，別再被「煑東」質感卻無人的店面感到怪異而裹足不前，勇敢跨進店裡，來看阿海跳舞，來選一杯好茶，搭配店裡熱帶雨林的自然環境音效，坐在木椅上，享受輕鬆且無人的舒適氛圍。

分享

分享

煑東自動化茶飲

地址：台中市西屯區文華路141號

電話：04 2708 5318

營業時間：11:00~22:30，週二公休

粉絲專頁：https://bit.ly/2mUJN49


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

分享
分享

綠茶日月潭網美

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網

相關新聞

這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47

彰化新景點！純白系「白色海豚屋」雙十連假限定開放　大片綠草皮＋吹海風超療癒

2019-10-08 15:04

黑蒜、蛤蜊熬好湯！獨家「招牌黑鍋」港式餐廳上癮級回甘美味

2019-10-07 11:00

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

台中超澎湃鮮蝦海鮮粥、牛小排粥 宵夜吃這麼補怎麼睡

2019-10-03 19:34

一望無際的秋季花海！ 「台版掃帚草」紅翻中社花市

2019-10-03 15:24

40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感

2019-10-02 18:43

全台最華麗的藥局！擁有奢華感的玫瑰金旋轉樓梯　還可以放鬆喝咖啡、吃冰品

2019-09-30 00:23

這家最酥！超薄餅皮疊出滿滿層次，「咖啡口味」超人氣大推薦

2019-09-27 21:00

座位會旋轉！ 景觀庭園內有360度旋轉餐桌 南投土角厝水上餐廳嚐合菜

2019-09-27 15:31

重磅推薦！ 開趴就選有KTV包廂的汽車旅館 台中都樂休閒旅館

2019-09-27 12:01

信兵衛手作丼飯壽司，爆量超載巨無霸丼飯，視覺味覺雙享受！

2019-09-26 21:00

彰化也有沙漠風情！比人還高的「巨型仙人掌」超療癒又好拍

2019-09-26 19:59

楓茶記插旗台中！超犯規的30cm牽絲菠蘿油、港式絲襪奶茶　免機票吃茶餐廳的正宗美味

2019-09-26 13:52

群山環繞超放鬆！ 南投絕美打卡景點「鹿篙咖啡莊園」 日月潭週邊最新網美朝聖地

2019-09-24 16:28

精緻又夢幻！ 台中「逢甲夜市」必吃特色美食TOP10

2019-09-23 15:32

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送

2019-09-22 10:00

超酷！軍用吉普車開進審計新村 吃冰還可以上車體驗太好拍

2019-09-20 15:09

星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03

玩翻太空艙、室內帳篷！台中5間特色青旅，百元預算也好好住

2019-09-19 13:00

抓住夏天的尾巴！ 台中好吃又好拍的IG話題冰品通通在這裡

2019-09-18 11:56

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

海線火鍋最霸氣！ 超浮誇肉盤、「卜卜蜆鍋」蛤蜊豪邁用一斤

2019-09-15 10:02

北屯超高CP值個人燒肉！南部豪邁作風「這樣吃和牛最划算」

2019-09-14 11:57

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

秒飛普羅旺斯！台中粉紫花毯「雞冠花海」美翻，搭配白色鋼琴好像在拍MV

2019-09-11 19:53

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

貨櫃食堂開吃「超強叻沙麵」！大份量道地南洋味員林就有

2019-09-08 09:00

假期來洗滌心靈！南投清幽林蔭下古樸佛寺　500尊羅漢+黃色燈籠　莊嚴又好看

2019-09-07 19:00

吃貨最愛！一天吃５餐的「台中行程懶人包」

2019-09-06 11:00

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

2019-09-02 12:01

隱身台中西區的「頹美書店」漫遊書海醉於書鄉

2019-09-01 08:00

期間限定！Dali Art親水潮樂園　今夏最佳清涼戲水新選擇

2019-08-31 21:00

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

買什麼吃什麼！人氣「超市火鍋」霸王肉盤加蒸蚌系列超過癮

2019-08-29 12:00

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-26 09:26
看更多

熱門文章

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47

新竹超夯下午茶！ 「青畑九號豆製所」浮誇系車輪餅 芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒

2019-10-08 10:34

厚切生魚片、海膽、干貝...超肥滿人氣壽司在永和頂溪站 與餓的距離很近！

2019-10-09 19:17

摩托車就能到！桃園12個必打卡景點完整攻略

2019-10-04 09:00

假期怎麼玩！桃園７大打卡秘境景點陪你好玩、好拍過假期

2019-10-10 10:00

鮑魚雞湯、神級黑牛隨你嗑！ 20大「高端BUFFET」幸福吃到飽

2019-10-09 12:03

超隱密！ 屏東里港最美平價「義成伯の麵店」 竟是廢棄豬舍改造絕美日式建築

2019-10-09 16:12

秋季限定美景！嘉義「雪白花海」翻騰　被甜根子草包圍的唯美秘境

2019-10-09 15:31

驚見冰川雪景！攝影師神PO「嘉義美照」還有落羽松森林、龍貓隧道都藏在這秘境

2019-10-11 09:00

台南最近紅什麼？中西區５間「IG打卡點」邊吃邊玩，讓你再度愛上台南

2019-10-05 10:00

彰化新景點！純白系「白色海豚屋」雙十連假限定開放　大片綠草皮＋吹海風超療癒

2019-10-08 15:04

40層樓高祕境！全台最長「雙龍七彩吊橋」2020元旦開放，衝南投體驗腳底發麻快感

2019-10-02 18:43

雙十連假去哪玩！高屏１０處最新熱門打卡景點大放送

2019-10-09 21:00

一口塞爆嘴！ 挑戰全台最長「30公分炙燒鮭魚壽司」、滿滿肥美「鮭魚卵軍艦」

2019-10-08 16:27

親子旅遊完美方案！ 充滿木頭童玩的嘉義「愛木村觀光工廠」 就算雨天也好好玩

2019-10-11 12:03

杯裡彩虹裝滿兒時回憶！台南三色布丁豆花加湯圓超欠吃

2019-10-09 16:10

走進魔法童話！ 屏東好吃好拍彩繪建築 最新青創景點「屏東縣職人町」

2019-10-05 12:01

比101觀景台更美！微風南山「星空塔景觀餐廳」360度奢華高空美景

2019-10-12 15:32

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51

黑蒜、蛤蜊熬好湯！獨家「招牌黑鍋」港式餐廳上癮級回甘美味

2019-10-07 11:00

淡水新地標！2公頃「滬尾藝文休閒園區」開幕　影城、酒店、百貨通通有

2019-09-29 21:27

擎天崗草原中央步道開放 530米步道「人牛分離」

2019-10-08 15:28

想登山卻心動不敢行動？登山心聲分析&登山路線推薦

2019-10-08 08:00

亮點必看！「2019台灣設計展」順遊屏東文青打卡點 品味在地特色美食

2019-10-07 12:03

一人獨食風潮正盛！3間超人氣獨食料理想吃就吃

2019-10-08 08:59

一股暖滋味！ 中壢夜市的透天古宅 磚牆飄出法式麵包香

2019-10-09 11:01

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

拿出你的iPhone 11！ 超廣角相機＆夜間模式 拍照就去這些地方

2019-10-05 21:00

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

彰化也有沙漠風情！比人還高的「巨型仙人掌」超療癒又好拍

2019-09-26 19:59

台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭　隱藏在高雄休閒農場裡

2019-10-02 17:16

《返校》翠華中學在哪裡？台灣８大IG必打卡廢校＆廢墟景點

2019-10-11 11:00

這不是章魚燒！ 嘉義隱藏版金黃千層「帕海丸燒」 內餡超爆料吃了會上癮

2019-10-03 11:08

宜蘭羅東小區散散步！探訪文青風氣氛小店

2019-09-28 12:00

想吃早點到！ 台南人氣「清水堂愛玉冰」 創意吃法加入啤酒、可樂超獨特

2019-10-04 12:03

南門市場變身「絕美12層樓文青風大樓」　模擬圖曝光，引入自然光與設計感一定超好拍

2019-10-05 13:11

一望無際的秋季花海！ 「台版掃帚草」紅翻中社花市

2019-10-03 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top