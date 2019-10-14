逢甲無人店面全靠它！全台唯一機械手臂搖出清涼「紅寶石」！

有喝過手搖飲料，那有品過機械手臂搖的好茶嗎？全台第一間無人化飲料店帶著享譽國際的「台茶十八」現身台中逢甲，用一杯好茶撫慰一天的勞累。

分享 facebook

分享 facebook

「你可以靠近一點」

分享 facebook

「你可以再靠近一點」

分享 facebook

「大家好，我是阿海！我是這裡帶頭的，這邊飲料都是我搖的喔！我很愛吸引大家注意，最喜歡跳舞給人家看了，啊今天就讓我來介紹「煑東自動化茶飲」是什麼碗糕吧！」

分享 facebook

分享 facebook

「煑東位於逢甲大學土木水利館旁，人來人往的民眾看到店面卻不知道我們是什麼，可惜錯過讓我表演的機會。要看我跳舞很簡單，要喝好茶更簡單！記得以下步驟就行！」

選→填→付→嗶→取

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

「接下來是令人愉快的運作時間，杯子從注茶水、加入蔗糖、冰塊再到封膜，被機械一關帶過一關看起來好療癒，而且越多杯一起製作更可以省時，只做一杯大約80秒，但如果做兩杯以上，杯與杯間隔只差20秒，非常快速喲！」

分享 facebook

「過完前面的沖泡關卡，最後就是阿海我的跳舞時間，欣賞完就可以從自動門拿飲料了。」

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

「新鮮茶飲在手，可以直接在店裡拍美照，叢林風的網美牆配上「煑東」飲品，質感就是這麼簡單！」

分享 facebook

手摘紅玉

分享 facebook

使用特選手摘日月潭台茶18號沖泡，外面飲料店幾乎不會使用這隻昂貴的茶葉，且「煑東」茶葉經過SGS 373項農藥檢驗，不用擔心農藥問題，只要安心喝茶，享受口感即可。

分享 facebook

紅玉是由緬甸大葉種紅茶與台灣野生山茶培育，是極為特別的品種，茶色鮮豔帶點橘，彷彿紅寶石般透亮，有「台灣香」的美譽，帶著高雅薄荷、柑橘的獨特香味，入口後有些微澀感，尾韻在舌根殘留濃厚茶香，久久才散去。

分享 facebook

分享 facebook

茶葉通常為機器摘取，常有茶枝混入，茶葉也會因被「剃頭」而破碎，因此泡出來的茶味道不純粹，常帶有一點「木頭」味，而手摘之所以珍貴也是在此，人工耗時費工卻能準確地摘下完整的茶葉，茶香更純粹，茶葉內含的兒茶素、茶多酚也豐富。

分享 facebook

禾香四季春

分享 facebook

清新茶香是青茶、綠茶最讓人愛不釋手的原因，常見卻是喝不膩的熱銷品項，而「煑東」的四季春會依照不同的天氣溫度、濕度，來掌握十幾個小時的焙火，讓茶湯帶著玄米與淡淡的稻禾香。

分享 facebook

分享 facebook

四季春香氣濃，入口後半發酵茶的澀感出現，但只輕輕經過舌面，換來純粹的茶香，甘醇清甜。

分享 facebook

煑東紅茶

分享 facebook

使用台灣三峽在地小葉種的青心柑仔種茶製成紅茶茶葉，據說這種茶樹因茶味重通常會被製成綠茶，「煑東」選作紅茶別有一番風味。

分享 facebook

分享 facebook

顏色濃郁飽和，香氣、茶感、味道都偏重，但出乎意料的不苦不澀，喝完喉嚨的回甘讓人沉醉。

分享 facebook

古法冬瓜茶

由老師傅依循傳統，手工熬製的冬瓜糖磚製作，即使成本高，依舊堅持無防腐劑、無香料、無色素，用天然無負擔的真材實料打動消費者，雖然香氣不比添加人工香料的冬瓜茶，但舌頭跟身體會知道什麼是「好東西」。

分享 facebook

清爽透亮的顏色不若外面看到的厚重，冬瓜香氣撲鼻而來，飲品滑過喉嚨，糖味在舌上停留許久，卻是舒服且不生痰的幸福甜味。

分享 facebook

分享 facebook

自動化的服務減少員工卻不簡化「煑東」對於茶飲品質的要求，即使辛苦，為保障消費者健康，依舊堅持選擇好的茶葉好的水質。

分享 facebook

分享 facebook

下次來到逢甲，別再被「煑東」質感卻無人的店面感到怪異而裹足不前，勇敢跨進店裡，來看阿海跳舞，來選一杯好茶，搭配店裡熱帶雨林的自然環境音效，坐在木椅上，享受輕鬆且無人的舒適氛圍。

分享 facebook

分享 facebook

煑東自動化茶飲

地址：台中市西屯區文華路141號

電話：04 2708 5318

營業時間：11:00~22:30，週二公休

粉絲專頁：https://bit.ly/2mUJN49





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」