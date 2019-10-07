黑蒜、蛤蜊熬好湯！獨家「招牌黑鍋」港式餐廳上癮級回甘美味

台中美食以鍋物聞名，想要在眾多火鍋店中嶄露頭角必定要有足夠的實力，近期聽聞一間以"黑鍋"打響名聲的高CP值港式鍋物，就坐落在西屯美食一級戰區，這回便帶你來一探究竟。

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黑鍋港式海鮮鍋物為寶麗金集團旗下的新品牌，走進寶麗金市政店大廳的一側，入口處便看到目前正在強打的活動！再往裡面走，一邊為黑鍋港式海鮮鍋物，而另一邊則為港式茶飲餐廳。

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紅柱加上鑲著金字的黑匾額，裝潢帶點中式氣息，黑鍋要帶您體驗不同的鍋物饗宴。

▲自助吧區有提供甜點、小菜以及飲品，點選鍋物即可無限享用。 分享 facebook

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除了常見的沙茶醬、日式醬油．．等沾醬，最特別的一項便是店家特製的香蕉豆腐乳醬。

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▲飯後甜點冰淇淋當然也少不了，8種口味明治冰淇淋任你吃到飽。 分享 facebook

與一般火鍋店不同之處，黑鍋選用砂鍋來盛裝鍋物湯頭，保溫時間維持較久，熄火之後還能看見鍋物的滾滾熱湯呢。目前店內供應６種口味的湯頭，點餐方式為選擇鍋物口味以及主食肉品品項，而每鍋均附會上白飯以及蔬菜盤。

招牌黑鍋

發酵過的黑蒜湯頭，無想像中的辛辣口感，湯頭喝起來反倒香醇清甜，再加入蛤蠣下去一起熬煮，鮮甜、回甘的滋味讓人喝一口就愛上。

▲使用台灣在地食材研發的黑鍋為店內的招牌鍋物，嚴選雲林的蒜頭，透過溫度、濕度控制蒜頭的熟成與糖化，一顆顆的黑蒜即為誕生，而其營養價值更勝於一般蒜頭。 分享 facebook

選用澳洲和牛及美國CHOICE牛進口牛肉，牛肉會先經過雙重檢驗，最後才會呈現在大家眼前，紅白相間的肉片，像是披上一層華麗外衣，油脂分布如大理石花紋般，令人迫不及待想大快朵頤一番。

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▲涮個３秒即可起鍋，雪花牛品嘗起來鮮甜多汁、質嫩爽口，只來一盤不夠啦。 分享 facebook

現在店內還推出限時活動，只要點選任一鍋物即能以$599加購龍蝦海鮮盤一份！

▲澎派的龍蝦拼盤，有加勒比海龍蝦、草蝦、扇貝、鮮蚵、石斑魚片、文蛤、丸子，光是那隻龍蝦就值回票價啦！ 分享 facebook

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▲肉質扎實甜美的龍蝦，真的只能用＂鮮＂來形容。 分享 facebook

品項多達20種蔬菜盤也太豐富！而且內容物以蔬果為主，沒有過多的火鍋料，整盤皆能看見店家滿滿的誠意。

▲每鍋均會附上的蔬菜盤。 分享 facebook

酒釀番茄鍋

淺嚐一口湯頭，隨即而來的是清淡酸甜的番茄香，先是利用台灣牛番茄切丁加入橄欖油一起炒過煉化，再加入甜酒釀與洋蔥熬煮出來的番茄鍋，淡淡的酒香更提升番茄風味，喝起來順口無比。

▲湯頭表面看似層層辣油，實際上卻是營養素極高的茄紅素，茄紅素受烹調加熱後，營養不減反增，擁有許多增進健康的功效。 分享 facebook

▲堆疊成小塔的伊比利梅花豬肉，肉片油脂分布均勻如梅花狀，讓人迫不及待想一嘗這美味口感。 分享 facebook

豬肉片搭配著最開胃的酒釀番茄鍋，番茄湯頭的酸香味道先是刺激著味蕾，再一口放進肉片，滑嫩細緻的口感吃起來不油膩，讓人忍不住一片接一片。

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▲由豆腐乳、香蕉、蜂蜜調製而成的香蕉豆腐乳特製醬，吃起來有些許甘甜味再帶點微微辣味的獨特口感，和肉片還滿搭配的。 分享 facebook

港式香菜皮蛋鍋

將皮蛋蒸熟對片，加入蝦仁與大把香菜入鍋，透過慢火燉煮，第一口先是喝到皮蛋的沉香味與香菜清香交融出的獨特口感，再由蝦仁接續著帶出淡淡的海味，一口、兩口細細品嘗，讓人回味無窮。

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嚴選擁有GSP認證的溫體雞肉，不同於冷凍雞肉一塊塊上桌，長條形更顯現出它的新鮮！

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▲溫體雞肉大大提升雞肉口感，吃起來鮮嫩不柴，且薄厚度切的剛剛好，很推薦大家來一份。 分享 facebook

綜合海鮮拼盤內容物也給的也很大方，海鮮的份量不是大即是滿，除了產地直送的海鮮，餐廳內還有水族養殖，就是要讓你吃到最新鮮的食材。

▲綜合海鮮拼盤，台灣小龍螯蝦、鮮魚片、花枝、鮮蚵、蛤蠣放滿滿。 分享 facebook

▲來自彰化芳苑、王功的鮮蚵鮮甜飽滿，光用看的就令人食指大動！嚐起來更是過癮，一口吃下真的很滿足。 分享 facebook

燒酒火鍋

用豐富的中藥材作為湯頭基底，連同土雞肉下去燉煮，將雞肉肉汁鎖在裡頭，滾燙的湯頭飄出誘人的燒酒麻油香，淺嚐一口酒香味十足，後勁強烈，口感別有一番風味，吃完這鍋準備好過秋冬啦。

▲燒酒火鍋擁有濃郁酒香卻無酒氣，吃完開車騎車都沒問題。 分享 facebook

日式昆布鍋

嚴選日本北海道頂級昆布，再加入柴魚片，經長時間熬煮出的湯頭，甘甜清爽的口感，嚐過一口便念念不忘。

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田園蔬食鮮菇鍋

喝起來擁有淡淡的甘甜味，以五行蔬菜為概念，放入馬蹄、蘋果、蓮藕、紅蘿蔔、甘蔗下去做熬煮帶出天然甜味，很適合飲食較清淡養生的朋友。

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嚴選肉品及新鮮海鮮，尋訪台灣在地食材，打造最真材實料的湯頭之外，結合港式餐點更是黑鍋港式鍋物的一大特色及優勢，鍋物吃到一半，飯後想來點港式茶點也吃的到。

爐烤千層焗蛋塔

純手工桿皮，使用純鮮奶與雞蛋烤製而成的蛋塔，光是外皮的酥脆口感便讓人深深著迷，再一口咬下內餡，蛋香氣撲鼻而來，這個只吃一個真的不過癮啦！

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▲針對千層焗蛋塔店內也有推出活動，兩人同行用餐，便會招待現烤焗蛋塔唷。 分享 facebook

用盞盞黃燈，營造不同的用餐氣氛，情人約會至多人的公司聚餐都很合適。

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寶麗金餐飲集團不只提供婚禮宴客的服務，港式餐飲更是其最大的特色，如今再推出新品牌「黑鍋港式海鮮鍋物」，要用許多人最愛的鍋物美食，打動你的心，還沒品嘗過火鍋與港式餐飲蹦出的新滋味？那你一定要來這裡親自嚐鮮。

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【黑鍋港式海鮮鍋物】

地址：台中市西屯區市政北一路15號（寶麗金市政店1F）

電話：04 2252 7777

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2kZrdaC





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