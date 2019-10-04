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炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02ShareLife分享生活

位在西屯環中路上，新開了一間流水蝦吃到飽餐廳啦，推開大門立即被眼前炫麗的玻璃水道所吸引，挑高的天花板，寬敞的用餐環境，打破以往泰國流水蝦吃到飽，擁擠、昏暗用餐空間的既定印象，【有GO蝦】就是要顛覆你的想像。

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▲仔細觀察周遭，會發現牆上的每一處都配有詼諧字句。
▲仔細觀察周遭，會發現牆上的每一處都配有詼諧字句。
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寬廣的走道，6座玻璃水道分布在座位旁，而食材共分為三個區域做取用，分別有熟食區、海鮮區、肉品區、甜食自助吧區。

新鮮漁獲來自東港直送！選用擁有產銷履歷的海鮮食材，夠鮮才敢拿出來。

中間走道的海鮮櫃，底層撲滿層層冰塊，上頭海鮮漁獲擺好放滿之後，店家便隨即開始造霧降溫。

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細數了一下，光是海鮮種類就多達10幾種品項可做選擇，有紅盤、赤尾東、秋刀魚、五仔魚、鳳螺、大干貝、蛤蠣、蟹腳、透抽、魚下巴、扇貝、牡蠣..等。海鮮控準備要失心瘋啦。

▲熱愛烤蚵的朋友，在這裡也能吃得很過癮呢。
▲熱愛烤蚵的朋友，在這裡也能吃得很過癮呢。
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夾完海鮮拼盤繼續往其他區前進，飲料自助吧以及肉品區、甜食區則是集中在這一區塊。

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▲除了冷飲，也有茶包以及現沖咖啡可做選擇。
▲除了冷飲，也有茶包以及現沖咖啡可做選擇。
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▲生菜沙拉分別有凱薩醬、千島醬、油醋醬可做取用。
▲生菜沙拉分別有凱薩醬、千島醬、油醋醬可做取用。
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拉起冰櫃透明簾幕，就被眼前眾多的肉品、蔬食以及甜點品項弄得眼花撩亂，心底直呼這裡也準備得太豐盛了！

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架上滿滿的肉品，牛、豬、雞肉樣樣都沒少，來這裡用餐，真的是賺到了啦。

▲牛肉品項超豐富，菲力、胸腹肉、翼板肉、牛肋條、牛五花、沙朗、帶骨牛小排，還沒開...
▲牛肉品項超豐富，菲力、胸腹肉、翼板肉、牛肋條、牛五花、沙朗、帶骨牛小排，還沒開始烤就先口水直流啦。
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▲蔬食類食材以菇類與筊白筍組成，也是熱門品項。
▲蔬食類食材以菇類與筊白筍組成，也是熱門品項。
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甜點水果區也讓人很驚豔，都還沒開始吃正餐主食，就都想各拿一盤！

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但只有上面的海鮮櫃、肉品區你就滿足了嗎，熟食區的菜色，怎麼能放過！除了有鹽烤活蝦之外，也有炸食以及米飯，在燒烤前可先盛裝果腹一下。

▲吃蝦也要來點配菜呀。
▲吃蝦也要來點配菜呀。
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熟食區的菜色皆不固定，主要以泰式口味烹調為主，鮮蝦冬粉煲以及泰式打拋豬為熱門品項，只要手腳慢了一步，就要再等廚房師傅補貨啦。

▲店家自調的椒麻雞醬，椒麻雞的獨特風味也不容錯過！
▲店家自調的椒麻雞醬，椒麻雞的獨特風味也不容錯過！
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拿完生鮮食材以及熱食之後，接下來就是燒烤的重頭戲，看看這桌上的擺盤，各種品項先皆來一份，但記得要依自己的食量拿取食材，可別浪費食物呀。

▲美國胸腹肉油花分布細緻，肉質富彈性，吃起來帶有嚼勁。
▲美國胸腹肉油花分布細緻，肉質富彈性，吃起來帶有嚼勁。
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除了牛肉品項，也很大推雞腿肉以及雞翅，肉質很重要，烤功更是不能馬虎，雞肉本身烤起來比較費時，要有點耐心翻烤，口感嚐起來軟嫩多汁，會讓人不自覺一口接一口！

▲每桌都有貼心附上剪刀供顧客使用。
▲每桌都有貼心附上剪刀供顧客使用。
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▲醬料區，基本的醬油、蒜、芥末跑不掉，另外還有特別的泰式醬、日式沾醬以及雞尾酒醬...
▲醬料區，基本的醬油、蒜、芥末跑不掉，另外還有特別的泰式醬、日式沾醬以及雞尾酒醬。
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在室內進行燒烤，卻看不見抽油煙管裝置，神奇的是身上也沒什麼油煙味，原來【有GO蝦】將烤爐在桌面做下嵌式設計，店家將抽風煙機裝置隱藏在桌子下方，大幅降低吃燒烤最害怕的油煙味，而餐廳最大的用餐特色就是玻璃水道就在桌子旁，起身便能直接夾取水道裡頭的泰國蝦。

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▲夾子可是要握緊，才不會讓蝦子溜走呀。
▲夾子可是要握緊，才不會讓蝦子溜走呀。
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將夾起的蝦子快速放進裝滿冰塊的冰桶裡，藉由冰鎮弄暈牠，蝦子才不會精力過剩跳到桌面，最後再將牠放至烤網上。

烤爐的火候開關設在桌子旁，可以根據烤的品項去調整火力大小，在烤網上不一會兒功夫，一隻隻活水泰國蝦準備下肚囉。

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▲蝦頭裡還挖的到滿滿蝦膏，一口吸進嘴裡超過癮。
▲蝦頭裡還挖的到滿滿蝦膏，一口吸進嘴裡超過癮。
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▲除了狂吃泰國蝦，鮮甜飽滿的烤蚵一口吃下肚也很過癮。
▲除了狂吃泰國蝦，鮮甜飽滿的烤蚵一口吃下肚也很過癮。
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餐桌一旁貼心設有洗手台以及冰塊可做取用，完全不用擔心剝完蝦之後，手指的油膩感會擦不乾淨。

吃完正餐，飯後來點甜食是一定要的，除了架上精緻的蛋糕和水果盤，這裡竟然有供應Häagen-Dazs和Talato冰淇淋！

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久聞與台灣小農合作的Talato冰淇淋，此次挖了西瓜、鳳梨、法芙娜巧克力三種口味，小口品嘗Talato帶給人的驚喜，冰淇淋在舌尖上融化，濃厚水果香氣挑逗著味蕾，吃完認真只能豎起大拇指。

超豐盛的品項選擇，只要$699就能讓你吃到飽，吃到最後真的是飽到如牆上標語所寫的，"吃到懷疑人生"啦。

▲門口處還設有一面網美打卡牆，飽食一餐之後膽固醇又悄悄地升高啦。
▲門口處還設有一面網美打卡牆，飽食一餐之後膽固醇又悄悄地升高啦。
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打造不一樣的流水蝦吃到飽餐廳，從環境、空間設計、食材都能充分感受到【有GO蝦】的用心，店裡的消防設備更是經有政府認證，而女廁裡頭竟然還有設置免治馬桶耶。

▲連廁所也規劃得很舒適。▲而且流水蝦吃到飽餐廳竟然有設置免治馬桶，老闆會不會太大...
▲連廁所也規劃得很舒適。▲而且流水蝦吃到飽餐廳竟然有設置免治馬桶，老闆會不會太大手筆了！
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走出用餐空間，【有GO蝦】在隔壁區域還設有兒童親子區，一方面能讓小朋友放電，吃飯的時候才不會調皮搗蛋，另一方面也提供等候現場座位的朋友一個舒服的休息空間，落地窗灑進大把陽光，看上去還滿舒服的，牆上的標語再度令人會心一笑。

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最近想來頓大餐來犒賞自己？不妨來【有GO蝦】品嘗新鮮又澎湃的好味道吧。

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【有GO蝦】

地址：台中市西屯區環中路二段939號

電話： 04 2706 3000

營業時間：平日17:30 - 24:00，假日11:00-24:00(包含國定假日)

粉絲專頁：http://bit.ly/2koOVNa


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海鮮吃到飽燒烤

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