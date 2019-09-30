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全台最華麗的藥局！擁有奢華感的玫瑰金旋轉樓梯　還可以放鬆喝咖啡、吃冰品

2019-09-30 00:23聯合新聞網 文／遊妤思

這裡不只是藥局，想喝杯咖啡也行！台中「分子藥局」跳脫刻板印象，以時尚的裝潢、乾淨又亮眼的配色，打造充滿奢華感的空間，堪稱是全台最美的藥局！最大的亮點莫過於中間那座快兩層樓高的S型旋轉樓梯，金色質感非常貴氣，吸引許多網美都喜歡在此停駐打卡。

圖／網友dorissdiadem授權
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分子藥局就落在台中國家歌劇院斜對面，如果開車過來的話，可以停在「新光三越」後方或是旁邊的停車場。挑高的空間，淨白的環境，散發出金碧輝煌的感覺，走進店裡映入眼簾的就是正前方那華麗的s型旋轉樓梯，天花板還垂掛著許長型多透明試管，若來到這裡，不爬上樓梯拍個幾張就太可惜了。而兩側白色架子整齊擺放著各式各樣的藥品，同時也有販售保養品以及洗髮沐浴乳商品，雖然種類不多，但全都經過高規格標準在檢驗，大家可以安心購買，以有機、健康、藝術美學結合的健康概念藥局。

圖／網友gominkin授權
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圖／網友gominkin授權
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圖／擷取自分子藥局粉絲團
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圖／擷取自分子藥局粉絲團
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而店裡的手沖咖啡，也令眾網友嘖嘖稱奇之處，比起以往傳統的藥局，總是瀰漫著消毒水味和一種呆版的感覺，誰能想到能在藥局裡喝咖啡呢?伴著濃郁的咖啡香，讓民眾可以放鬆諮詢。最近店家還邀請台中頗負盛名的冰品品牌 Shacolatta Sorbetteria 進行跨界合作，用天然新鮮的水果食材打造養生的冰品，口感細緻、綿密，讓愛好美食的朋友們，都能在日常生活中獲得更為健康的飲食享受。

圖／擷取自分子藥局粉絲團
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圖／網友iamirenesu授權
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分子藥局

地址：台中市西屯區惠來路二段236-1號

電話：04-2251-5065

時間：09:00至21:00

粉絲團：點擊


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