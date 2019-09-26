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彰化也有沙漠風情！比人還高的「巨型仙人掌」超療癒又好拍

2019-09-26 19:59聯合新聞網 文／陳信儒

圖／IG網友ashin0110授權
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新竹福祥仙人掌與多肉植物園是不少旅人到新竹旅遊必衝的景點之一，在彰化也有一處絕美的仙人掌園，一顆顆健壯筆直的仙人掌比人還高，隨手拍都頗有置身在沙漠風情的錯覺，下次到彰化旅遊不妨路過踩點，透過接觸植物舒緩身心，將一張張美照收進回憶裡。
圖／IG網友ashin0110授權
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彰化「農村仙人掌園」是位於田尾公路花園裡的世外桃源，園區雖然不算太大，但密密麻麻擺放整齊的仙人掌聚在一塊，畫面相當壯觀且療癒，現場販售各式各樣的仙人掌與多肉植物，六、日營業時總是吸引不少旅客上門朝聖。

圖／IG網友psa0614授權
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「農村仙人掌園」最大的亮點就是園區深處的「巨人柱仙人掌牆」，一顆顆健壯筆直的仙人掌比人的身高還高，放眼望去宛如置身在荒漠的氛圍，有些可愛、有點療癒的景象吸引不少遊客成群結伴拍美照洗版IG。 

圖／IG網友n_nfan.jj授權
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仙人掌園區內所展示的仙人掌與多肉植物都有販售，入園費50元門票可抵購買仙人掌費用，遊客可以選擇帶走50元小盆的仙人掌回家，也能以補差價的方式，挑選大盆、自己喜歡的仙人掌品種回家。

圖／IG網友megantien授權
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下回到彰化遊玩可以路過農村仙人掌園踩點，周邊還有自行車租借及咖啡廳可以安排在行程內，把彰化旅遊的美好收進回憶裡。

農村仙人掌園

地址:彰化縣田尾鄉民生路一段347巷17號

電話:04 822 3558

營業時間:08:00~17:30（周六日開放）

門票：50元可全額折抵購買仙人掌的費用

圖／IG網友kanek1tw授權
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農村彰化旅遊咖啡公路新竹旅遊
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