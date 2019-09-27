座位會旋轉！ 景觀庭園內有360度旋轉餐桌 南投土角厝水上餐廳嚐合菜

2019-09-27 15:31 涼子是也。 udn走跳美食



土角厝水上餐廳人如其名，不止地址在水上巷，餐廳還真的在池中央，佐以層山映襯，蠻有意境的呢。還記得第一次看到土角厝水上餐廳最吸引我的，並不是餐廳在水上這件事，而且……座位會旋轉！！一般常見的旋轉餐廳，不都在百貨大樓頂樓，整個樓層這樣轉，想不到土角厝也能轉，難道是整間餐廳在水上轉這樣…………入口不就要設計360度才能隨時進來？還是整點才能帶隊進餐廳？………

這一切實在太讓我好奇惹，所以今年我來土角厝兩次✌️沒辦法，第一次沒轉到呀！第二次也是提前預訂才終於讓我旋轉了，來來來~想知道怎麼轉，滑下去看文章就知道~

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土角厝水上餐廳庭院裡有停車位，但大概只能停三台左右，所以晚到的話，服務人員會指揮停到路邊去~

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看到傳說中的"水上"餐廳了吧 小孩無聊的時候，還可以帶出來散步走走、賞賞魚。在這邊拍照也是自帶文青濾鏡，特別詩情畫意~

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然後呢……我很認真的蹲到餐廳底下看過了，沒有轉盤不會轉

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門口也只有一枚，沒有360度，很固定不會動滴

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第一次來就坐這區，看出去的池畔景色雖然優美，但是……吃完整場它沒轉啊

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第二次為了幫公公慶生特別提前預訂，才知道原來全餐廳唯二會轉的座位，只有包廂裡這兩枚啦有看到圓桌地上那個白色圈圈嗎？旋轉前工作人員會先確認，是否人事物都好好在白線內，以防危險發生，確認後才開啟轉動，轉一轉還可以隨時叫停喔！嗯……其實也轉很慢啦，幾乎是沒什麼感覺就發現自己已經轉到對岸這樣…

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來看一下土角厝的菜單吧！可以選擇要單點，還是吃合菜。我剛好一次是單點的、另一次選合菜但有換菜。然後啊…兩次都不是我點的，如果有對不上的還請大家多多包涵捏

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先來看看12人5500元的合菜套餐，有換菜滴。一開始上桌的招待熱茶，茶味其實偏淡，熱熱喝很解膩。

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涼拌前菜，嗯…就冰涼脆口，我把重點放後面，這個只有意思意思吃了兩口。

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白斬雞/蔥油雞，雞肉口感很嫩耶！這道我有喜歡。

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金沙杏鮑菇，濃郁鹹蛋黃香，Q彈好下飯。

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鹽烤鮮蝦，當天顧小孩忙到懶得剝蝦就沒吃了，不過這盤很快清空了，應該還不賴。

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客家小炒佐窩窩頭，客家小炒醬汁收的剛好，有入味又不會太油膩，用窩窩頭包著吃還不賴。

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豬腳麵線，豬腳滷得軟嫩微帶嚼勁，醬汁偏重，直接單吃豬腳會比較鹹一點，要配著麵線一起入口。

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蟹黃黃金豆腐，這道也是下飯款，雖然不是重口味的類型，但是滑順濃郁的湯汁配飯配麵攏a賽。

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生菜紅燒鮑魚，喜宴很常會出現的一道。

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清蒸活魚片，魚肉蠻有彈性的，鮮美好吃。

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季節蔬菜，炒水蓮，微帶香氣，口感有脆就過關~

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雞盅，我喜歡湯頭，微微甘甜很順口，不過雞肉我吃到那塊稍柴。

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招待水果，西瓜，有甜。

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這邊再放上另一次單點的菜色。

過貓沙拉，中份180元。過貓纖維不會太粗，淋上沙拉醬還不賴。

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梅汁排骨，小份320元。這道本人跟外表醬汁一樣的濃郁，厚厚一層醬汁有好好巴著排骨，肉質不會太乾，很適我這種呷卡噹a郎~

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金沙豆腐，小份150元。豆腐軟嫩，鹹蛋黃鹹香很下飯。

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薑絲大腸，中份380元。薑絲比想像中少很多，酸勁也稍嫌不夠味，值得稱讚的是大腸口感Q軟好咬。

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清蒸活魚，魚肉細緻無腥味。

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雞湯，這道我來不及喝的時候就被清空了，應該係抹賣鈴~

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招待水果，這次改派小玉出場。

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兩次到訪土角厝，吃到的料理表現都算不錯，調味偏重很下飯，加上環境清幽有氣氛，很適合家人朋友聚餐，要來埔里、桃米玩的也可以參考一下！不過呢，如果是很想旋轉的人，別忘了先提前預訂嘿





文章來源：涼子是也。 FB：涼子是也-美食旅遊