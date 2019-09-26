楓茶記插旗台中！超犯規的30cm牽絲菠蘿油、港式絲襪奶茶 免機票吃茶餐廳的正宗美味

2019-09-26 13:52 聯合新聞網 文／遊妤思



楓茶記冰火菠蘿油插旗中台灣！台中店老闆本身是道地香港人，店內招牌以香港現拉絲襪奶茶、以及多達13種口味港式菠蘿油而馳名，其中芝心菠蘿包還能拉出30公分長牽絲瀑布，更是詢問度破表。現在搭配著開幕活動，免機票錢就能把港式茶餐廳的美味料理帶著走呦！

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歡慶開幕活動

9/26-9/29 冰火菠蘿油買一送一

9/30-10/3 買香港奶茶送冰火菠蘿油除了香港奶茶，還推出杯裝楊枝甘露

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菠蘿油外皮烤得金黃酥脆，麵包柔軟富有彈性，甜鹹口味相當正宗。而除了經典的冰火菠蘿油以外，老闆也發揮創意巧思，夾入各式配料，多達13種口味的鹹甜選擇，且只要銅板價35元起。

而其中這款「香脆特濃芝心菠蘿包」更是詢問度爆表，堪稱全台最猛牽絲菠羅油！以帕馬森、莫札瑞拉和切達起司，三種乳酪融合出超狂起司瀑布，入口起司口感濃郁又滑順，撕開麵包後還可以拉成30公分長的牽絲瀑布，讓網友們愛不釋手。

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香滑絲襪奶茶，則以斯里蘭卡錫蘭紅茶為基底，並遵循傳統港式手法，加入淡奶，來回沖拉釋放出紅茶香氣，茶味重偏苦澀，口感爽滑且香醇濃厚也是頗受民眾好評。除此之外，豬排煎蛋菠蘿包、以及香港凍檸茶也是必點商品，免機票錢就能品嚐精典的港式茶餐廳的美味。

楓茶記從高雄崛起，還有南霸天菠蘿油之稱，而這次於台中開幕新分店，位於南屯區大墩路，時不時還能看到排隊人潮。店內的裝潢為港式復古懷舊風，彷彿置身香港街頭的茶餐廳中，並成為台中最新IG網美打卡點。另外店家生意很好，若大量訂購建議提早預訂喔！

圖／擷取自楓茶記冰火菠蘿油《台中大墩加盟門市》粉絲團 分享 facebook

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楓茶記(台中大墩店)

地址：台中市南屯區大墩路860號

電話：(04)2320-3300

時間：12:00-21:00

*冰火菠蘿油買6送1優惠，菠蘿包搭配飲品的超值選套餐，享5-10元折價

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