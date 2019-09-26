親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

狂！DxOMark評測 華為Mate 30 Pro攝影打破世界最高分

獨／張鈞甯打臉邱澤認愛？友人爆：「她」是阻因

信兵衛手作丼飯壽司，爆量超載巨無霸丼飯，視覺味覺雙享受！

2019-09-26 21:00聯合新聞網 ShareLife分享生活

海鮮控看過來！這碗盛載著滿滿海味的特上盛合丼，你絕不容錯過！

分享

在各類美食百家爭鳴的台中，日本料理的選擇也很豐富。座落於台中市北區的「信兵衛 手作丼飯壽司」，跳脫傳統平面式的丼飯，從而改用巧思將其作出立體感，強調視覺和味覺同等重要。讓饕客在享受美食之餘，也能一飽眼福。

分享

分享

店家入口位在成功路與篤行路 81 巷交叉口處的小門，一不留意就很容易錯過。

門面高掛著充滿濃厚日式風情的紅白燈籠，還有象徵幸運、招財的開運福狸對客人相視而笑。只見一箱箱台啤啤酒籃櫛比鱗次地堆疊著，便成了簡單的戶外露天雅座。

分享

在正式走入室內之前，會看到外頭擺放著好幾張作舊感十足的油桶桌。

分享

分享

推開拉門入內，滿滿的東洋元素映入眼簾，一時間還真有種置身日本居酒屋的錯覺。

兩側牆面掛滿了色澤鮮豔的「大漁旗」，相傳在日本每逢新造漁船即將下水之際，便會掛上來自各界好友饋贈的大漁旗，象徵未來滿載豐收。同時，或許也寓有對生意興隆的期許。

分享

分享

當日現切的生魚片和各式食材都陳列在吧台前的冷藏櫃中，這樣能讓客人對食材的新鮮度更加一目瞭然。

分享

分享

相較之下，旁邊的另一個用餐環境就更顯寬廣了。饕客在此不僅能近距離欣賞師傅精湛的手藝，也可透過牆上滿佈的 Instagram 打卡貼文，參考該點什麼來吃。

值得一提的是，兩邊的用餐區吧台皆有提供免費的涼拌洋蔥、毛豆和熱麥茶供客人自取。

信兵衛以丼飯料理為主，提供手作生丼物、手作熟丼物、必點浮誇丼丼、超載浮誇丼丼，另有烏龍麵麵系列、壽司握握、切切刺身、串串串串串燒、極致一品壽司塔塔、花花捲捲捲壽司、精緻單品、手卷捲捲、沙拉、吸物跟飲品。

除此之外，凡點丼飯可免費加飯，但請於點餐時事先告知；另外，味噌系列的湯品都可以免費續湯。假如意猶未盡的話，也可以霸氣加購 99% 霸氣純金箔、霸氣鮭魚卵，讓你的丼飯看起來更加「貴氣逼人」！

分享

▶ 特上盛合丼丼

海鮮控看過來！這碗盛載著滿滿海味的特上盛合丼，你絕不容錯過！

底層鋪墊著Ｑ彈有勁的壽司米，接著陸續放上鮭魚、旗魚、鮪魚、鯡魚、鯛魚等五種生魚片，再力邀肥嫩的天使紅蝦、蝦膏、鮭魚卵、蝦卵、龍蝦沙拉和松葉蟹助陣，難怪會榮登店裡的超人氣榜首！一碗飯幾乎嚐遍了日料的經典元素，吃起來清爽無負擔。

分享

分享

▶ 海膽干貝鮭魚卵丼丼

超載浮誇丼丼系列的特色，就是每一道料理都會毫不保留地漫出來。不過，底層都會附上淺碟盛接著，所以無須擔心浪費食材的問題。

師傅悉心地燒炙著 4 顆生食級干貝，不但能誘出其本身的鮮甜，還能多襲上一層焦香。接著，淋上柔滑順口的黃金海膽，再豪氣撒上剔透的爆量鮭魚卵，只見已經滿到裝不下的魚卵們咕溜往下滑墜，我們大夥兒笑稱這畫面簡直是另類奢華的「大珠小珠落玉盤」，實在療癒！

分享

分享

▶ 究極爆蝦丼丼

10 尾阿根廷天使紅蝦一字排開，真的「蝦」爆了！

製作過程中，師傅會先用人工將蝦體跟蝦頭剝離，再分別炙燒藉以逼出香氣。待擺盤告一段落後，再擠上約半圈左右的香濃蟹膏和鮭魚卵，讓整體吃起來更有層次。

分享

分享

爆蔥牛舌丼使用整條來自紐西蘭的牛舌切片，得透過人工事先處理舌苔、分段再切片，做工相對繁複。逐片炙燒之後，將其推疊得像座小山，光用看的就讓人口水直流！

分享

分享

▶ 爆蔥牛舌丼丼

牛舌嚐來厚實軟嫩且多汁，單吃本身就蠻香的，也可以搭配店家自製的油蔥醬佐味。上頭打上一顆溫泉蛋，可拌入熟白飯裡頭一起吃。

而菜單上的文字介紹也很俏皮，直接寫著「鹽蔥＋牛舌＋牛舌＋牛舌＋牛舌」足以說明份量之多！試著從另一個角度觀察，視覺震撼程度同樣很驚人！

分享

富士山爆牛丼丼的第一層會先鋪上調味過的安格斯牛排，油花均勻而且嫩度適中。

分享

這碗丼飯當中運用到的第二位主角，即為雪花牛肉片，使用大火炙燒快速逼出肉片香氣。

分享

消油解膩的美生菜，搭配雪花牛肉片而成的巨型肉串，還真有點「沙威瑪」的既視感！

擺盤的每一步都要小心翼翼，不然可就功虧一簣啦！ＸＤ

分享

▶ 富士山爆牛丼丼

富士山是日本境內的最高峰，用來形容眼前這碗浮誇到不行的丼飯，自是再適合不過！

特別選用雪花牛加上安格斯翼板牛排兩種不同牛肉，一次暢享雙重口感。碗緣同樣打上一顆生雞蛋，而肉串上所淋製的特製優格醬，口味不如想像中來得酸，反而帶點淡淡鹹香，讓整體吃起來更清爽順口。

分享


【信兵衛 手作丼飯壽司】

地址：台中市北區成功路478號

電話： 0987-292354

營業時間：11：30-14：00、17：30-22：00

粉絲專頁：信兵衛 手作丼飯壽司


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

丼飯壽司富士山
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

彰化也有沙漠風情！比人還高的「巨型仙人掌」超療癒又好拍

2019-09-26 19:59

楓茶記插旗台中！超犯規的30cm牽絲菠蘿油、港式絲襪奶茶　免機票吃茶餐廳的正宗美味

2019-09-26 13:52

群山環繞超放鬆！ 南投絕美打卡景點「鹿篙咖啡莊園」 日月潭週邊最新網美朝聖地

2019-09-24 16:28

精緻又夢幻！ 台中「逢甲夜市」必吃特色美食TOP10

2019-09-23 15:32

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送

2019-09-22 10:00

超酷！軍用吉普車開進審計新村 吃冰還可以上車體驗太好拍

2019-09-20 15:09

星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03

玩翻太空艙、室內帳篷！台中5間特色青旅，百元預算也好好住

2019-09-19 13:00

抓住夏天的尾巴！ 台中好吃又好拍的IG話題冰品通通在這裡

2019-09-18 11:56

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

海線火鍋最霸氣！ 超浮誇肉盤、「卜卜蜆鍋」蛤蜊豪邁用一斤

2019-09-15 10:02

北屯超高CP值個人燒肉！南部豪邁作風「這樣吃和牛最划算」

2019-09-14 11:57

台中炸雞控們不想講出來的店！卜蜂直營「六星炸雞」邪惡美味照大曝光

2019-09-12 18:24

秒飛普羅旺斯！台中粉紫花毯「雞冠花海」美翻，搭配白色鋼琴好像在拍MV

2019-09-11 19:53

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

貨櫃食堂開吃「超強叻沙麵」！大份量道地南洋味員林就有

2019-09-08 09:00

假期來洗滌心靈！南投清幽林蔭下古樸佛寺　500尊羅漢+黃色燈籠　莊嚴又好看

2019-09-07 19:00

吃貨最愛！一天吃５餐的「台中行程懶人包」

2019-09-06 11:00

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

2019-09-02 12:01

隱身台中西區的「頹美書店」漫遊書海醉於書鄉

2019-09-01 08:00

期間限定！Dali Art親水潮樂園　今夏最佳清涼戲水新選擇

2019-08-31 21:00

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

買什麼吃什麼！人氣「超市火鍋」霸王肉盤加蒸蚌系列超過癮

2019-08-29 12:00

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-26 09:26

台中80年糕餅名店好味道　獨家「菠蘿蛋黃酥」讓人不禁淪陷啦！

2019-08-25 16:02

雨天好去處！台中「室內約會」景點推薦 美好假日不耍廢

2019-08-25 00:00

牛排鋪滿看不見飯 台中科博商圈隱藏店CP高征服肉肉控

2019-08-23 18:46

台中「口感系」飲品扛霸子！半杯珍珠尬芋圓 邊喝也要邊吃飽

2019-08-23 09:01

台中南區銅板早餐碳飄香 「招牌碳烤饅頭」焦黃外層是關鍵！

2019-08-18 11:00

香酥「炸雞鬆餅」沾它超對味！北屯必訪美式料理大玩創意

2019-08-17 10:00

眷村、洋樓、餐酒館！　發現「台中」新舊交融的無限魅力

2019-08-16 03:10

台中「居酒屋吃重慶烤魚」也太爽！夠味酒食配川菜好過癮

2019-08-11 11:00

台中超夯「外帶手工千層」在這裡！每日限量晚來真的吃不到

2019-08-09 10:00

台中宵夜場這麼狂可以嗎！IG推「一整隻螃蟹粥」超霸氣

2019-08-05 15:45

西屯必吃！泡湯小熊好療癒，麻辣鍋還能鴨血吃到飽

2019-08-03 12:54

吃宵夜啦！驚奇滷味4種變身。炸！炒！湯！通通難不倒

2019-08-02 21:00

2019台中超厲害新餐廳！霸氣炭烤羔羊腿 視覺震撼讓人驚艷

2019-07-29 22:06
看更多

熱門文章

嘉義有家店中店！ 兒子「鮭毛」藏身老爸麵店賣壽司

2019-09-23 10:22

板橋飽足大份量早餐IG報到！炸彈飯糰、打拋豬蛋餅爆餡曝光

2019-09-23 19:01

未開先爆紅！大溪「透明景觀橋」可飽覽水庫風光　順遊韭菜花田

2019-09-25 16:51

日系清新場景！台中「橋中橋秘境」搶拍火車　還能騎單車享受田園風光

2019-09-22 18:30

群山環繞超放鬆！ 南投絕美打卡景點「鹿篙咖啡莊園」 日月潭週邊最新網美朝聖地

2019-09-24 16:28

基隆隱藏「白色教堂」！旭丘上的小秘境，地中海系純白建築典雅又好拍

2019-09-24 22:53

精緻又夢幻！ 台中「逢甲夜市」必吃特色美食TOP10

2019-09-23 15:32

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

緩慢心靈之旅！宜蘭礁溪「大漁日和湯屋」在稻田旁吃鮮魚料理

2019-09-18 16:11

Snoopy迷快追！ 全台首座「史努比迷宮」花蓮尋寶探險 8米巨大公仔星光耀眼

2019-09-17 16:43

桃園版松菸「十一份觀光文化園區」開放了！感受「我的少女時代」取景眷村魅力

2019-09-11 00:16

湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00

迷人到想直接check in！ ３０間台灣人氣飯店商旅排行榜

2019-09-12 21:02

10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送

2019-09-22 10:00

星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03

世界冠軍不只一家！ 北市１０大窯烤披薩　第一名打趴義大利

2019-09-24 21:00

返鄉打造雲林最強漢餅店 廖嘉育35度高溫的反轉人生

2019-09-23 11:05

台灣也有《德魯納酒店》書庫隧道！特搜5家台版星空圖書館

2019-09-20 12:00

甜甜圈咖哩飯、臭豆腐甜甜圈 超狂創意料理藏身台南！

2019-09-24 21:00

南投「金黃銀杏花海」提早登場！搭配茶園＋雲海美景根本仙境

2019-09-11 15:59

買不起日本機票沒關係！他找到「台版合掌村」幫老婆圓夢

2019-09-16 13:57

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

三重霸氣滷味！ 這家超狂吃得到法式滷牛排、痛風海鮮 連雞佛都可以用滷的

2019-09-12 11:02

下雨也能逛！台中400坪新夜市 「瑞豐國際美食村」9/6試營運，還有超夢幻水母燈

2019-09-02 17:54

宜蘭「純淨龜山島」401高地攻頂完勝

2019-09-23 09:00

台中后里絕美「八號隧道」恍若異世的探險秘境

2019-09-16 08:00

台北不限時「浣熊咖啡廳」！美味甜點＋複合式洗衣店　還有浣熊、邊境牧羊犬融化你的心

2019-09-11 16:30

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

你是土鳳梨派還是冬瓜派？ 全台10大鳳梨酥排名出爐

2019-09-06 15:26

秋冬旅遊補助怎麼玩？ 出發「湖口老街」探索迷人懷舊風情

2019-09-25 08:00

食慾之秋從「早」滿足！IG推北捷周邊3家碳烤吐司排隊店

2019-09-23 16:14

隨便拍怎麼美！台灣人最愛的海外婚紗地點 處處像劇照

2019-09-19 21:03

私房景點／龍潭湖漫步 宛如水上漂

2019-09-21 06:29

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

4間高CP值米其林「雞肉」料理　用舌尖完成台北吃貨小旅行

2019-09-17 09:01

玩翻太空艙、室內帳篷！台中5間特色青旅，百元預算也好好住

2019-09-19 13:00

花蓮最新打卡景點！台版精靈村再升級，1秒走進「霍爾移動城堡」世界

2019-09-06 20:43

超酷！軍用吉普車開進審計新村 吃冰還可以上車體驗太好拍

2019-09-20 15:09

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top