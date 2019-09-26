信兵衛手作丼飯壽司，爆量超載巨無霸丼飯，視覺味覺雙享受！

2019-09-26 21:00 聯合新聞網 ShareLife分享生活



海鮮控看過來！這碗盛載著滿滿海味的特上盛合丼，你絕不容錯過！

分享 facebook

在各類美食百家爭鳴的台中，日本料理的選擇也很豐富。座落於台中市北區的「信兵衛 手作丼飯壽司」，跳脫傳統平面式的丼飯，從而改用巧思將其作出立體感，強調視覺和味覺同等重要。讓饕客在享受美食之餘，也能一飽眼福。

分享 facebook

分享 facebook

店家入口位在成功路與篤行路 81 巷交叉口處的小門，一不留意就很容易錯過。

門面高掛著充滿濃厚日式風情的紅白燈籠，還有象徵幸運、招財的開運福狸對客人相視而笑。只見一箱箱台啤啤酒籃櫛比鱗次地堆疊著，便成了簡單的戶外露天雅座。

分享 facebook

在正式走入室內之前，會看到外頭擺放著好幾張作舊感十足的油桶桌。

分享 facebook

分享 facebook

推開拉門入內，滿滿的東洋元素映入眼簾，一時間還真有種置身日本居酒屋的錯覺。

兩側牆面掛滿了色澤鮮豔的「大漁旗」，相傳在日本每逢新造漁船即將下水之際，便會掛上來自各界好友饋贈的大漁旗，象徵未來滿載豐收。同時，或許也寓有對生意興隆的期許。

分享 facebook

分享 facebook

當日現切的生魚片和各式食材都陳列在吧台前的冷藏櫃中，這樣能讓客人對食材的新鮮度更加一目瞭然。

分享 facebook

分享 facebook

相較之下，旁邊的另一個用餐環境就更顯寬廣了。饕客在此不僅能近距離欣賞師傅精湛的手藝，也可透過牆上滿佈的 Instagram 打卡貼文，參考該點什麼來吃。

值得一提的是，兩邊的用餐區吧台皆有提供免費的涼拌洋蔥、毛豆和熱麥茶供客人自取。

信兵衛以丼飯料理為主，提供手作生丼物、手作熟丼物、必點浮誇丼丼、超載浮誇丼丼，另有烏龍麵麵系列、壽司握握、切切刺身、串串串串串燒、極致一品壽司塔塔、花花捲捲捲壽司、精緻單品、手卷捲捲、沙拉、吸物跟飲品。

除此之外，凡點丼飯可免費加飯，但請於點餐時事先告知；另外，味噌系列的湯品都可以免費續湯。假如意猶未盡的話，也可以霸氣加購 99% 霸氣純金箔、霸氣鮭魚卵，讓你的丼飯看起來更加「貴氣逼人」！

分享 facebook

▶ 特上盛合丼丼

海鮮控看過來！這碗盛載著滿滿海味的特上盛合丼，你絕不容錯過！

底層鋪墊著Ｑ彈有勁的壽司米，接著陸續放上鮭魚、旗魚、鮪魚、鯡魚、鯛魚等五種生魚片，再力邀肥嫩的天使紅蝦、蝦膏、鮭魚卵、蝦卵、龍蝦沙拉和松葉蟹助陣，難怪會榮登店裡的超人氣榜首！一碗飯幾乎嚐遍了日料的經典元素，吃起來清爽無負擔。

分享 facebook

分享 facebook

▶ 海膽干貝鮭魚卵丼丼

超載浮誇丼丼系列的特色，就是每一道料理都會毫不保留地漫出來。不過，底層都會附上淺碟盛接著，所以無須擔心浪費食材的問題。

師傅悉心地燒炙著 4 顆生食級干貝，不但能誘出其本身的鮮甜，還能多襲上一層焦香。接著，淋上柔滑順口的黃金海膽，再豪氣撒上剔透的爆量鮭魚卵，只見已經滿到裝不下的魚卵們咕溜往下滑墜，我們大夥兒笑稱這畫面簡直是另類奢華的「大珠小珠落玉盤」，實在療癒！

分享 facebook

分享 facebook

▶ 究極爆蝦丼丼

10 尾阿根廷天使紅蝦一字排開，真的「蝦」爆了！

製作過程中，師傅會先用人工將蝦體跟蝦頭剝離，再分別炙燒藉以逼出香氣。待擺盤告一段落後，再擠上約半圈左右的香濃蟹膏和鮭魚卵，讓整體吃起來更有層次。

分享 facebook

分享 facebook

爆蔥牛舌丼使用整條來自紐西蘭的牛舌切片，得透過人工事先處理舌苔、分段再切片，做工相對繁複。逐片炙燒之後，將其推疊得像座小山，光用看的就讓人口水直流！

分享 facebook

分享 facebook

▶ 爆蔥牛舌丼丼

牛舌嚐來厚實軟嫩且多汁，單吃本身就蠻香的，也可以搭配店家自製的油蔥醬佐味。上頭打上一顆溫泉蛋，可拌入熟白飯裡頭一起吃。

而菜單上的文字介紹也很俏皮，直接寫著「鹽蔥＋牛舌＋牛舌＋牛舌＋牛舌」足以說明份量之多！試著從另一個角度觀察，視覺震撼程度同樣很驚人！

分享 facebook

富士山爆牛丼丼的第一層會先鋪上調味過的安格斯牛排，油花均勻而且嫩度適中。

分享 facebook

這碗丼飯當中運用到的第二位主角，即為雪花牛肉片，使用大火炙燒快速逼出肉片香氣。

分享 facebook

消油解膩的美生菜，搭配雪花牛肉片而成的巨型肉串，還真有點「沙威瑪」的既視感！

擺盤的每一步都要小心翼翼，不然可就功虧一簣啦！ＸＤ

分享 facebook

▶ 富士山爆牛丼丼

富士山是日本境內的最高峰，用來形容眼前這碗浮誇到不行的丼飯，自是再適合不過！

特別選用雪花牛加上安格斯翼板牛排兩種不同牛肉，一次暢享雙重口感。碗緣同樣打上一顆生雞蛋，而肉串上所淋製的特製優格醬，口味不如想像中來得酸，反而帶點淡淡鹹香，讓整體吃起來更清爽順口。

分享 facebook





【信兵衛 手作丼飯壽司】

地址：台中市北區成功路478號

電話： 0987-292354

營業時間：11：30-14：00、17：30-22：00

粉絲專頁：信兵衛 手作丼飯壽司





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」