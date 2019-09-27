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這家最酥！超薄餅皮疊出滿滿層次，「咖啡口味」超人氣大推薦

2019-09-27 21:00ShareLife分享生活

零食甜點經過這幾年的戰國時代不斷推陳出新，而其中的傳統與創新交互碰撞所產生的新形態甜品總是令人津津樂道，而這款千層脆餅，本體結合蛋捲的香氣，再加入100分的酥脆口感，對甜食最挑剔的你試過了嗎。

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來自台中新社的「旺來極品手工千層脆餅」已經在網路上紅了好一陣子，雖然競爭對手這麼多，但是憑著獨家的「薄酥」口感還是讓很多老顧客吃過一圈之後又回頭續購，今天就出發到新社吃看看，到底有甚麼令人上癮的神奇魔力吧！

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門市為在新社區的小徑上，老闆為了慰勞專門來此的客人，到店取貨或現場購買一律可以享受團購價呦，順便一路從新社大坑玩回去很划算。

▲手工脆餅一共有五種口味，分別為原味、芝麻、起士、咖啡、巧克力，每一種都很有特色...
▲手工脆餅一共有五種口味，分別為原味、芝麻、起士、咖啡、巧克力，每一種都很有特色，編輯對原味跟咖啡都很推薦。
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首創結合手工蛋捲與薄餅融合出千層口感的脆餅，水滴的造型更讓一個餅乾可以吃 3 種口感：前酥、中脆、後飽滿，且使用無水奶油、奶粉及新鮮雞蛋大於麵粉的比例，創造出美妙的滋味，並非一般豬油與植物油製造可以比擬的。

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慢慢品嘗及享受後發覺和一般不論蛋捲或時其他餅品相比，千層脆餅帶來的口感衝擊是：酥脆易碎，但結構崩解後所解放的則是蛋香如波浪般波波襲來，並衝擊舌尖留下難以忘懷的韻味，且吃完不會覺得膩口想佐茶抵銷油膩的殘留，反而是餘韻猶存讓人忍不住一口接一口。

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以嗜甜的人來說巧克力一定是最先鎖定的對象，巧克力香濃厚實的甜香一入口就很明顯的展露無遺，但接著席捲的奶香很巧妙地將其調和的不過於甜膩，誰也沒有搶鋒頭，就像兩個配合很久、默契很好的舞者般，整齊的劃出曼妙的舞步。

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咖啡也是常見但經典的口味，但這種越為人所知的口味處理起來反而越難處理，因為一旦味道調配不均過苦或過甜，那怕只有一絲偏差便會影響整個口感體驗。

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所幸旺來千層酥餅不塊是其中的佼佼者，調配得恰到好處，舒爽的輕脆口感把咖啡濃郁的香氣烘實的更加到味，雖然相較其他口味蛋香較少，但獨樹一格的濃郁口感絕對讓你一吃再吃！

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本身香氣就迷人又令人難忘的芝麻融入後果然不負眾望成為聲望最高的一員，蛋香的向性和芝麻可以說是最契合的，芝麻有炒焙過的濃濃香氣，讓本就擅長為其他食物添加風味的芝麻把蛋的風味一口氣提升了好幾個層次，入口時除了酥脆外緊接著便是芝麻席捲的暴風，有體會過芝麻蛋捲的威力就會知道可不是普通厲害，千層脆餅無論在酥脆度或是口感都比普通蛋捲更上一層樓，所引發的舌尖風暴在你嘗過後一定會愛上那個優雅卻爆發力十足的口感。

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用於料理上起司是個性出眾的角色，不但以濃郁融化後的綿密口感深得人心，其香氣也營造的濃厚扎實，那麼融合進千層脆餅中可以說是開闢了一個全新的紀元，起司略帶鹹味的前奏踏出後，蛋香緊接在後，互不衝突的情況下營造出一個互相吸引同時持續反彈的高程度回饋，吃完口齒留香，不過於甜也不會太鹹，如同不越矩的優雅紳士般展先出迷人的風範。

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最博大精深的口味其實非原味莫屬，沒有其他同伴的相互配合下，原味就是獨奏，是考驗演出者功力是否深厚的最佳時刻。

上述說了這麼多口味，原味的表現可謂完全不在他們之下，濃郁的蛋香在沒有其他的輔助下簡潔有力的碎裂出最純粹簡單的幸福滋味，酥脆的餅身在咬下的瞬間都能察覺到旺來細心極致的深厚功夫，一件基本的事做到千錘百鍊後，便是大事，原味的千層脆餅絲毫沒有馬虎敷衍的成分反而在其中找尋到用心良苦的極致精隨。

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旺來極致手工脆餅堅持原則、不敷衍，每一快都能用細心製作後的最佳口感完美你的午茶時光，喜歡份熱情與精神的你趕快來試試「旺來極品手工千層脆餅」吧！

旺來位於新社花海、百菇莊、新社莊園古堡、香菇街、菇神火鍋、阿亮香菇園、薰衣草賽車場)附近

今年花海( 11 月 9 日到 12 月 1 日)盛大舉辦，接駁專車也可以到旺來門口喔！

花海期間周日照常營業！(平時周日公休)


旺來極品千層手工脆餅

門市地址：台中市新社區華豐街41號

電話：0970241038

營業時間：10:00~17:00 、周日公休

粉絲專頁：https://bit.ly/2mcKkyf


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新社花海咖啡巧克力

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