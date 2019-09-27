重磅推薦！ 開趴就選有KTV包廂的汽車旅館 台中都樂休閒旅館

圖文/飯店哥哥@ReadyGo

台中，一個匯集台灣人旅遊的城市，你可以當天來回，也可以輕鬆過夜，這兩年常跑台中出差，住了不少飯店，但近期常選擇入住汽車旅館，理由很簡單，有車庫(或一定有車位）、客房空間大、有浴缸，甚至有些浮誇的還有薇琪浴或烤箱蒸氣…等，對商務客而言，許多Motel也有提供商務房型，住宿或休息都是相當多元的選擇，而近幾年KTV歡唱設備導入摩鐵後，除了住宿之外，舉辦各類派對的場地選擇，也相對把汽車旅館納在選項內。

前些日子出差台中，心血來潮來住個好的，下台中交流道往沙鹿方向後，立馬可見台灣大道四段上的「DOULE都樂休閒旅館」是這次入住選擇。

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都樂休閒旅館的位置有一定的競爭力，距離逢甲夜市開車約10分鐘左右，隔壁B&Q前也有一票公車與BRT可搭乘，若非開車來，住宿這裡也算是相當的方便，若是你正在找台中休息的推薦文當然更不用說，若你來找逢甲夜市住宿休息，可以選擇一下；站在門口觀察，都樂的生意還不錯，平日晚上也有滿多休息的客人，價位與客房空間應該是有一定的口碑。

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一樓車庫用了較科技感的燈，樓梯即在側邊，金屬樓梯與網格天花板相當工業風。

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樂茵套房，是這次入住房型，25-30坪左右，空間相當大，並配有一臥榻和式區，而和式區亦是加床時的位置，至多可加到二床，也安裝了隱藏式插座，當然若是在此辦公玩樂睡覺，插座的重要你懂；台中的汽旅千變萬化，都樂的思維走的相當前，房內還配備了一台網咖連線PC，時下網路遊戲幾乎都有，也可直接上網，這是台中Motel鮮少見到的配置，若另一半想追劇時，另一半就去玩電腦吧。55吋電視搭配藍光VOD，躺在床上看電影很OK。而MINI吧提供的零食與泡麵都是與認知同步，不會給你人生第一次見到的零食，馬克杯與紙杯都附上了，能滿足不同生活習慣的旅客，是值得推薦的台中旅館。

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浴室規劃的相當浮誇，按摩浴缸很大還附冷水池，一面約15度的斜面與三面階梯設計相當完美，目前尚未看過這樣的浴缸砌法，32吋的電視與免治馬桶是摩鐵相當少見的衛浴設備，免治馬桶為感應式沖水，SPA維琪浴在網路上常看到網友介紹，就不多提了。浴室另設置女性專用梳化區，活動式光環鏡與超大片鏡牆，讓化妝與打理都能見到完整的自己，都樂休閒旅館也提供了面膜、卸妝乳…等女性用品，閨蜜同遊台中，一同唱歌、小酌、卸妝後泡澡敷面膜，讓姐妹感情更昇華。

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樂茵套房與一般市面汽車旅館最大的差異，就是客房內獨立了一個KTV大包廂 ( 內含一個大廁所 )， 有別於摩鐵的歡唱設備總是在開放空間使用，都樂休閒旅館設計了獨立歡唱空間，包廂門由可由櫃台操控，若須使用則加價NTD 500元，若不使用則可遠端上鎖，歡唱時間全天候開放，雖然隔天還要工作，但我就是個唱將，花了500然後也不浪費的唱了幾十首歌，點歌機的歌幾乎最新、喇叭音質相當好、50吋大電視讓我唱得很開心我必須說。

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汽旅的床墊通常不用太操心，彈性都相當好，枕頭也有不錯的支撐度，睡了個好覺之餘，前晚入住時詢問的麥當勞早餐也送到，熱美式和滿福堡，結束了這個回合，下次來台中，都樂休閒旅館將列為選項。

Doule都樂休閒旅館

地址｜台中市台灣大道四段458號

休息預訂：04-24623322

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