群山環繞超放鬆！ 南投絕美打卡景點「鹿篙咖啡莊園」 日月潭週邊最新網美朝聖地

2019-09-24 16:28 聯合新聞網 文／遊妤思



圖／涼子是也-美食旅遊授權提供 分享 facebook

遊南投別錯過了最新的莊園景點！ 這是台灣農林旗下新品牌「鹿篙咖啡莊園」，登上咖啡館的觀景平台，一定會被眼前群山遼闊的美景給吸引，座落於一片綠油油的咖啡樹和茶園之上，視野極佳。距離日月潭大約18分鐘車程即可到達，而且目前正在試營運期間不收門票，推薦民眾做為連假旅遊時，南投遊憩假期景點之一。

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鹿篙咖啡莊園位在南投香茶巷半山腰，想要到達咖啡館得爬上一段不小的階梯，不過莊園設有無障礙車道，對於行動不便的民眾可以坐電梯直上，非常貼心。也由於週圍美景捬拾即是，民眾從兩側階梯邊逛邊拍走上山，不一會兒就到景觀咖啡館了，無論是建築物、觀景平台、茶園錄地，都讓人感到豁然開朗、放鬆不已。

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標榜100%台灣在地咖啡產出，用自然草生栽培種出的咖啡豆，完全以自栽、自製、自銷的方式營運，鹿篙咖啡館裡空間寬敞、採光明亮，提供各式咖啡、茶飲、輕食三明治和套餐，目前試營運不需要門票，但不可攜帶外食，館內有一處擺放咖啡相關設備的空間，未來有可能會收取門票，也可能開啟導覽與DIY服務課程體驗，有興趣的朋友可注意官網。

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台灣農林系列的老茶廠幾乎都是環抱群山，鹿篙咖啡莊園也是圍繞在茶園、咖啡園美景裡，其中最有人氣的景觀看台，張開雙手彷彿有種漫步雲端的感覺，讓人忍不住貪婪地呼吸著山林中的清新空氣。走進莊園裡的每一處都很適合拍攝美照，相信將成為天然網美集散地，也會是讓記憶體秒殺的好地方。

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南投魚池鹿篙咖啡莊園

地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號

電話：04-92895520、0975-700668

時間：9:30-17:00

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