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星野「虹夕諾雅」 谷關的極簡內蘊，無價！

2019-09-20 10:03經濟日報 文／陳志光、游慧君

細節成就偉大。近幾個月堪稱國內最夯、一晚難求、標榜最高價的飯店，恐非虹夕諾雅 谷關莫屬。對國內不少「星野控」來說，這個日本星野集團在台灣的第一個落點，透過雅致竹林與外界巧妙隔離的神祕面紗裡頭，所呈現的是「星野」無價的內蘊，以及可貴的在地化。房價雖在金字塔頂端，但與其用豪奢來形容，極簡可能更貼切。

既有文青在地化的溫潤，也有恢宏的建築造景。 圖／陳志光
既有文青在地化的溫潤，也有恢宏的建築造景。 圖／陳志光
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水之庭園

致力保存原生態環境，始終是星野的開發準則，目的在引領賓客回到一個悠活自在、遠離城市喧囂的環境，享受一段遠離非日常生活的假期。

因此，走過大廳你第一眼看到的「水之庭園」，將大部分原來就生長在這裡的樹木保留下來：最多的是木材香氣特濃、筆直且高大的香杉，多達六十幾棵；其次是樹皮呈現龜殼紋路的二葉松、和谷關最具代表性的五葉松。

處處有賓客歇腳休憩的地方。圖為「水之庭園」一隅。 圖／陳志光
處處有賓客歇腳休憩的地方。圖為「水之庭園」一隅。 圖／陳志光
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要特別一提的是五葉松，它富含葉綠素、酵素、不飽和脂肪酸…等營養素，對促進人體新陳代謝、腸胃疾病等有很好的保健效果，是少見可以食用的松樹。

建築設計

泡完好湯，來一碗為賓客準備的五葉松刨冰，幸福滋味滿溢。 圖／陳志光
泡完好湯，來一碗為賓客準備的五葉松刨冰，幸福滋味滿溢。 圖／陳志光
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細節成就溫度。為了營造一個輕鬆愜意的非日常空間，許多設計巧思隱藏在規劃之中，例如：建築物的設計刻意避開直線條，讓它不經意的曲折蜿蜒、高低錯落…；搭配流水、樹葉被風輕拂、各種的蟲鳴鳥叫襯托…；尤其置身大樹環繞下的泳池中，彷彿在森林中游泳般…，讓每一位來訪貴賓得以回歸到最自然初始的況味。

此外，為力求與在地文化結合，許多設計也融入泰雅族元素。例如，請當地泰雅族老師設計製作的隨身布袋上便有「祖靈之眼」圖騰，祈如護身符般，保護這塊土地上的大家。即使在晚餐中、在房禁卡的圖騰裡，都刻意融入「參山國家公園」，指的是圍繞保護谷關的梨山、獅頭山、八卦山。

頂級脫俗的氛圍，讓許多豪華車品牌想與虹夕諾雅 谷關連結。圖為The new Me...
頂級脫俗的氛圍，讓許多豪華車品牌想與虹夕諾雅 谷關連結。圖為The new Mercedes-Benz B-Class。 圖／陳志光
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溫泉

虹夕諾雅 谷關的泉質是素有「美人湯」之稱的碳酸氫鈉泉。虹夕諾雅 谷關的溫泉達人說，在日本，會把它叫做單純泉，因為這種溫泉中所有礦物質的成分都很平均、很溫和，所以又叫「全家溫泉」，是一家老小都很適合泡的溫泉。

在虹夕諾雅 谷關，每天下午5時在大眾湯旁的休息區，會有溫泉達人傳授溫泉相關知識、講述日本人的泡湯文化，並示範各種泡湯時可以做的伸展操，幫助緊繃肌肉徹底得到放鬆。

泡完好湯，這裡也為賓客準備了五葉松刨冰：將五葉松的葉子磨成粉灑在冰上，加上紅豆、煉乳，口味激似抹茶，但口感更為清爽，泡完湯吃上一口，幸福感滿分。

而且，虹夕諾雅 谷關供應的所有溫泉都是原泉，也就是無論冷、熱，都不加半滴水、也不會回收濾淨再利用。

你說，這麼多細節，是不是成就了偉大？

充滿巧思的早餐，青森來的蘋果汁、日本來的米，還有在地的豐富食材。 圖／陳志光
充滿巧思的早餐，青森來的蘋果汁、日本來的米，還有在地的豐富食材。 圖／陳志光
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溫泉谷關泡湯

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