精緻又夢幻！ 台中「逢甲夜市」必吃特色美食TOP10

Shin@ReadyGo

平常大家應該都看了許多有關逢甲夜市必吃料理推薦的文章.，今天ReadyGo雖然也是介紹逢甲夜市必吃，但加了不一樣的元素.，主要介紹逢甲夜市裡幾家健康、有特色的主食、小吃和甜品店，讓大家出門旅遊也可以吃的無負擔.。而且今天推薦的10家餐廳不只是用料實在，店面和餐點也都一個比一個還要精緻、夢幻喔！一起看下去～

主食

村口微光LET VILLAGE BE LIGHT

村口微光隱身在逢甲夜市的巷弄之中，它原是一棟老宅，改建時保留了原建築的格局，放上花花草草和精緻的擺設，讓整間店都充滿著文青的味道，完美變身IG熱門打卡的網美店。雖然有些人覺得他們家的餐點價位稍微偏高，不過這些都反映在用料的選擇和食物的份量上，尤其是招牌「橄欖油浸蒜燜龍蝦奶油義大利麵」的龍蝦可說是誠意十足，喜歡吃海鮮的人有機會可以來品嘗看看。

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▏店家地址：台中市西屯區逢甲路72巷11號

▏聯絡電話：04 2452 1688

▏營業時間：11：00-14：00、17：00-21：00

小小七手工湯包

小小七的手工湯包餅皮較薄、口感Q彈有嚼勁，夾起來的時候不能太粗魯，否則一個不小心就會把餅皮給戳破囉！內餡比起一般的湯包稍微鹹了一點，不必加醬油就很有味道，一口咬下去會感受到湯汁在嘴裡噴發，撲鼻的香味誘使人不自覺地將湯包往嘴裡一顆接著一顆塞，等到回過神來就只剩下空盤與你對望。

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▏店家地址：台中市西屯區西屯路二段272號之9號

▏聯絡電話：0958372675

▏營業時間：9：00-20：30（暑假期間14：00-16：00備料時間不營業，晚上營業到20：00）

汕頭香鴨意麵

嚴格來說，香鴨意麵並不位在逢甲夜市內，而是在商圈附近的馬路旁，不過他們家的滷味和意麵都太過有名，許多人來到逢甲夜市都會特地拐個彎來朝聖。煙燻過的鴨肉和豬油拌香過的意麵會讓人吃過一次之後久久難以忘懷，門口的滷味也是非常地多元、非常地入味，不過味道偏鹹，不喜歡吃太鹹的人可以跟老闆說一聲。

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▏店家地址：台中市西屯區逢甲路170-172號

▏聯絡電話：0983 808 540

▏營業時間：11：00-23：00

小吃

巴特蛋餅

你覺得蛋餅皮是什麼顏色的呢？在今天以前我會想都不想地直接答黃色.，但今年（2019）年初新開的巴特蛋餅打破了我的刻板印象，他們在看似平凡的餅皮裡用純天然的果汁和食材調色.，調製出五顏六色的餅皮，且標榜不添加任何化學物質.，讓客人在吃的同時能滿足視覺、味覺雙享受，還額外的吸收了來自天然食材的營養。

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▏店家地址：台中市西屯區福星路550號（寶雅旁）

▏聯絡電話：0966 778 025

▏營業時間：16：30-23：30（五、六延長販售至00：30，週三公休）

海邊小屋SEASIDE COTTAGE

海邊小屋是逢甲夜市有名的人氣小吃，也是全世界第一家乾燒蛤專賣店，所有的原料都是老闆親自從彰化養殖直營攤位買過來販售的，每一顆都經過精挑細選，新鮮飽滿看得見。可以一手掌握的盒子裡裝著滿到要漫出來的一顆顆蛤蜊，鮮嫩飽滿的蛤蜊肉配上大炒過的蒜香調味，逼出蛤蜊本身絕佳的鮮甜滋味，愛吃蛤蜊的人畢生絕對要來吃一次看看。

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▏店家地址：台中市西屯區文華路121-12號（斜對面）

▏連絡電話：0937 708 178

▏營業時間：:18：00-23：00

爆漿炭烤按摩雞排

按摩雞排是全台首創完全不裹粉的炸雞排，而且每塊都是真的有按摩8小時，吃起來會格外的扎實喔！一般來說炸雞排最肥、最不營養的部分就是他的麵粉皮，且不說麵粉本身的熱量就高，還非常會吸油，吃完炸雞排大概就像喝了一杯油一樣的膩。沒了外皮的按摩雞排先炸再烤，吃起來像是雞腿排，不僅色香味俱全，還少吸收了許多熱量，算是逢甲夜市元老級的美食。

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▏店家地址：台中市西屯區慶和街29-49號

▏連絡電話：0937 708 178

▏營業時間：17：30-23：45（六、日17：00-00：45）

甜品

苺好冰菓室

莓好冰菓室今年（2019）6月從彰化及員林來到逢甲夜市展店， 堅持手作、堅持不添加香料、香精、色素，結合當地小農水果，提供天然無負擔的冰品，希望能藉此將所有的美好都帶給來品嘗的客人。現在還有推出號稱「台版哈根達斯」的冰淇淋雪糕，可以現場購買，也可以團購，不用出門就能享受健康的美味。

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▏店家地址：台中市西屯區慶和街75號

▏連絡電話：0963 237 680

▏營業時間：16：00-23：30

ME TING魚菓燒

你吃過無菜單料理，但你吃過無菜單甜點嗎？這家最大的特色就是它有多達40多種口味，每天看老闆準備了哪些食材，就賣哪些口味。儘管逢甲商圈競爭激烈，魚菓燒的老闆依然選用高級的模具，每天親手條配麵粉配方，並且所有的內餡都是減糖、低咖啡因的健康原料，除了照顧一般客人的健康，也很適合小朋友、腸胃道較弱的人食用。

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▏店家地址：台中市西屯區烈美街38號（夜市外圍，逢甲公園旁）

▏連絡電話：0963 237 680

▏營業時間：16：00-23：30

滾滾燒雞蛋糕

滾滾燒老闆本身擁有乙級烘焙師證照，是專業的烘培師傅，堅持選用天然、健康的食材，店門口也有清楚的標示所有用料名稱，在這個不知道哪些食物才是安全的年代，知道原料成分真的很重要啊！另外，雞蛋糕的外觀是老闆自己設計的兔、雞、羊、熊、豬等五種不同造型，非常地可愛，口味也有原味、特濃巧克力、雙餡起司、鮮奶卡士達和每月限定等4＋1種口味。

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▏店家地址：台中市西屯區文華路55巷3-6號

▏連絡電話： 0978 800 822

▏營業時間：週三～周六15：30-售完（19：00左右）

王子神谷

說到這兩年最火的甜品，大概非舒芙蕾莫屬了～鬆鬆軟軟的口感，一放到嘴里內餡整個入口即化，同時也融化了許多少女心。王子神古從去年開始在台南爆紅，今年（2019）年正式進軍逢甲夜市戰場，雖然攤位在不顯眼的巷子裡，但就算是平日也能吸引到許多慕名而來的客人，如果沒有事先預約的話.，就慢慢等吧～他們家的舒芙蕾口味多元、用料不手軟，還會不定時推出限定口味.，如果覺得配料不夠吃，老闆也會很阿薩力地幫你免費加料喔.！

圖/IG@日式厚鬆餅 王子神谷官方 分享 facebook

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▏店家地址：台中市西屯區文華路永新巷北二弄一號之2

▏連絡電話：0963 237 680

▏營業時間：16：00-22：30（六、日 16：00-23：00）

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