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桃園外海傳出船難 漁船翻覆1命危2落海失蹤

10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送

2019-09-22 10:00ShareLife分享生活

台中的朋友看過來！超人氣日式丼飯「森川丼丼」在西屯區開設第二間分店啦，店內主打生魚片、生熟食丼飯以及壽司品項，想要小酌一杯的朋友，也別錯過這裡！

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一走進森川，店內濃厚的日本氣息，彷彿置身於日本國度，每一個角落都看得出店家的用心。

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▲店家精心布置的每一處，靠牆邊座位還能掛衣服。
▲店家精心布置的每一處，靠牆邊座位還能掛衣服。
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東港直送海鮮漁獲，讓你品嘗到最新鮮生食料理

用料豪邁是【森川丼丼】的特色，無論是生食或是熟食，皆能感受到店家滿滿的用心，讓常見的日式料理以不一樣的呈現方式送到大家眼前。

極究極生魚片(生魚片種類依當日漁獲為主)

光是聽到"究極"兩個字，就能想像的到這項料理絕對不簡單，果然如其名，海鮮多到讓人失心瘋，馬糞海膽、干貝、花枝、海鱺、天使紅蝦、鮭魚肚、鮪魚、旗魚、鯡魚、紅魽，多達１０種海鮮讓你一次滿足。

▲海鮮拼盤放好放滿，干貝上還不忘用鮭魚卵點綴，多人聚會一定要來一份的啊。
▲海鮮拼盤放好放滿，干貝上還不忘用鮭魚卵點綴，多人聚會一定要來一份的啊。
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只出現在高檔日式料理「馬糞海膽」，這裡也吃的到！口感吃起來入口即化，底蘊甘甜，若再搭配著清酒，簡直是最上乘的享受。

森川海景丼

太浮誇！放料不手軟的海景丼，海鮮滿到快掉出碗來了，來一份就直接吃完好幾天的海鮮份量。而且森川的生魚片都切得超厚，想要一口塞進嘴裡可沒那麼容易，有種吃到賺到的感覺！

▲海景丼上頭擺滿花枝、干貝、星鰻、鮪魚、鮭魚、旗魚、鯡魚、龍蝦沙拉、蟹膏、蟹肉絲...
▲海景丼上頭擺滿花枝、干貝、星鰻、鮪魚、鮭魚、旗魚、鯡魚、龍蝦沙拉、蟹膏、蟹肉絲、玉子燒、鮭魚卵，海鮮控可別錯過啦。
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▲店家還特別在蝦頭裡放入醋飯，沾著蝦膏一起吃，味道超讚。
▲店家還特別在蝦頭裡放入醋飯，沾著蝦膏一起吃，味道超讚。
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▲蝦頭的另一種吃法，可以在點菜時和店家說要換煮成湯附上來。
▲蝦頭的另一種吃法，可以在點菜時和店家說要換煮成湯附上來。
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廣島生蠔（一打）

來自廣島的生蠔可是每日限量，飽滿肥美的蠔肉伴隨著殼內的湯汁一同入口，超過癮！一旁附上４種不同沾醬，為生蠔的鮮甜增添了不少風味。

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▲約一個掌心大小的生蠔，看起來超肥美。
▲約一個掌心大小的生蠔，看起來超肥美。
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▲醬料依序為泰式酸辣醬、水果醋、檸檬汁、紅酒醋，四種不同沾醬可依照自己的喜好伴生...
▲醬料依序為泰式酸辣醬、水果醋、檸檬汁、紅酒醋，四種不同沾醬可依照自己的喜好伴生蠔入口。
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巨大野鰻握壽司

不浮誇，就是這麼巨大！一上桌就展現稱霸全場的氣勢，巨大野鰻握壽司可是每日限量，先經過店家精心手工拔刺，再細心為鰻魚噴烤上色，才能露臉上菜。鮮嫩的鰻魚入口即化，搭上店家特製的照燒醬，鹹甜滋味邊配著醋飯一起食用好滿足。

▲一旁還放有配菜，玉子燒、花椰菜、玉米筍、生洋蔥和沙拉。
▲一旁還放有配菜，玉子燒、花椰菜、玉米筍、生洋蔥和沙拉。
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▲富有豐富油脂的鰻魚，滑嫩的口感真的是好吃到沒話說。
▲富有豐富油脂的鰻魚，滑嫩的口感真的是好吃到沒話說。
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祕滷叉燒丼（新品上市！）

炙燒過的叉燒，淋上店家特調醬汁，一端上桌香氣超逼人。先輕咬一口叉燒，口感吃起來軟嫩，散佈的油花，從舌尖慢慢融化，讓人欲罷不能，不自覺一口接一口。

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▲叉燒肉沾著溫泉蛋一起吃也不賴。
▲叉燒肉沾著溫泉蛋一起吃也不賴。
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店內採取半自助式，不收取服務費，一旁都有茶水可自行取用，目前店內除了有平日商業套餐之外，也有合菜套餐以及無菜單料理(須提前預約)，針對合菜套餐也有推出活動，凡提前預約合菜，就贈送生蠔！預定６人份合菜，送半打生蠔；預定１０人份合菜，送一打生蠔。想享用免費生蠔還不趁現在？

▲依照當日店內食材，所製作的無菜單料理，想品嚐的話記得要提前預約唷。
▲依照當日店內食材，所製作的無菜單料理，想品嚐的話記得要提前預約唷。
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▲森川大橋橫町擁有小包廂可提供聚餐使用，有需要的朋友可以提前預約。
▲森川大橋橫町擁有小包廂可提供聚餐使用，有需要的朋友可以提前預約。
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讓人忘卻煩惱的用餐環境，平價也能享用到精緻的日式丼飯，在裡頭和好友小酌一杯，是極大的享受，有空不妨親自來這裡感受一下吧。

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【森川丼丼─大橋橫町】

地址：台中市西屯區大墩十九街170號

電話：04 2310 5036

營業時間：上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2MDC0DB


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海鮮生魚片壽司

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