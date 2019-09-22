10種海鮮滿載！西屯區人氣平價日料「極究極生魚片」尚青直送
台中的朋友看過來！超人氣日式丼飯「森川丼丼」在西屯區開設第二間分店啦，店內主打生魚片、生熟食丼飯以及壽司品項，想要小酌一杯的朋友，也別錯過這裡！
一走進森川，店內濃厚的日本氣息，彷彿置身於日本國度，每一個角落都看得出店家的用心。
東港直送海鮮漁獲，讓你品嘗到最新鮮生食料理
用料豪邁是【森川丼丼】的特色，無論是生食或是熟食，皆能感受到店家滿滿的用心，讓常見的日式料理以不一樣的呈現方式送到大家眼前。
極究極生魚片(生魚片種類依當日漁獲為主)
光是聽到"究極"兩個字，就能想像的到這項料理絕對不簡單，果然如其名，海鮮多到讓人失心瘋，馬糞海膽、干貝、花枝、海鱺、天使紅蝦、鮭魚肚、鮪魚、旗魚、鯡魚、紅魽，多達１０種海鮮讓你一次滿足。
只出現在高檔日式料理「馬糞海膽」，這裡也吃的到！口感吃起來入口即化，底蘊甘甜，若再搭配著清酒，簡直是最上乘的享受。
森川海景丼
太浮誇！放料不手軟的海景丼，海鮮滿到快掉出碗來了，來一份就直接吃完好幾天的海鮮份量。而且森川的生魚片都切得超厚，想要一口塞進嘴裡可沒那麼容易，有種吃到賺到的感覺！
廣島生蠔（一打）
來自廣島的生蠔可是每日限量，飽滿肥美的蠔肉伴隨著殼內的湯汁一同入口，超過癮！一旁附上４種不同沾醬，為生蠔的鮮甜增添了不少風味。
巨大野鰻握壽司
不浮誇，就是這麼巨大！一上桌就展現稱霸全場的氣勢，巨大野鰻握壽司可是每日限量，先經過店家精心手工拔刺，再細心為鰻魚噴烤上色，才能露臉上菜。鮮嫩的鰻魚入口即化，搭上店家特製的照燒醬，鹹甜滋味邊配著醋飯一起食用好滿足。
祕滷叉燒丼（新品上市！）
炙燒過的叉燒，淋上店家特調醬汁，一端上桌香氣超逼人。先輕咬一口叉燒，口感吃起來軟嫩，散佈的油花，從舌尖慢慢融化，讓人欲罷不能，不自覺一口接一口。
店內採取半自助式，不收取服務費，一旁都有茶水可自行取用，目前店內除了有平日商業套餐之外，也有合菜套餐以及無菜單料理(須提前預約)，針對合菜套餐也有推出活動，凡提前預約合菜，就贈送生蠔！預定６人份合菜，送半打生蠔；預定１０人份合菜，送一打生蠔。想享用免費生蠔還不趁現在？
讓人忘卻煩惱的用餐環境，平價也能享用到精緻的日式丼飯，在裡頭和好友小酌一杯，是極大的享受，有空不妨親自來這裡感受一下吧。
【森川丼丼─大橋橫町】
地址：台中市西屯區大墩十九街170號
電話：04 2310 5036
營業時間：上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:00
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