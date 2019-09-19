玩翻太空艙、室內帳篷！台中5間特色青旅，百元預算也好好住

國內旅遊交通真的好方便，旅客隻身於異地旅行，高檔氣派的豪華飯店如果還不是你的名單，那充滿特色又有趣的青年旅館你一定要試試。

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超值的價格不但能節省旅費，台中現在的青旅更有毫不遜色的房型與空間，提供旅人能好好休息放鬆的地方，若想用最佳預算遊歷這個城市，以下介紹的5間特色青年旅店或許會對你的胃喔。

沐品居│宛如太空艙的獨特科幻旅館

距離台中火車站約兩分鐘路程的膠囊旅館沐品居，是近期才開幕的生力軍，從這裡出發到哪玩都很方便，既獨特又是中部唯一的個人艙也是高討論度的原因。

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最有特色的就是一間間獨立陳列，宛如太空艙的獨立隔間，麻雀雖小卻五臟俱全，燈光、空調等操控都在一個儀表板上完成，除此之外，艙內還有鏡子和折疊式的小桌可供使用，整理儀容很便利，適合重視隱私的你。在自己的空間外，如其他的旅宿一樣也有公共空間可以使用，並且有供應早餐，衛浴設備也很嶄新乾淨。

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兩人同行也有加大版的太空艙可以預訂，朋友或情侶也可以一起體驗。

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行李都有專屬的行李櫃可以放置，同樣使用太空艙開門的房卡，用到哪刷到哪真的很有科技感。

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沐品居膠囊旅館

地址：台中市中區成功路10號12樓

電話：04-22220611

漂鳥│草悟道旁的溫馨都會旅宿

優秀的地理交通位置是一個青年旅館重要的一大元素；鄰近的熱鬧商圈距離不會太遠，逛完商圈到下塌的地方也不會太累；位於勤美草悟道周邊，距勤美誠品約5分鐘的路程，即使晚上餓了附近美村路與中美街也提供各式各樣的美食與小吃，晚上也不怕無聊。

▲圖片來源 : kevinshiau1899 分享 facebook

主打明亮色系外加寬敞空間的漂鳥，一進到大廳便能感受到舒適宜人的輕鬆氛圍，大廳的公共空間提供了餐桌區、簡易廚房、沙發區、閱讀區等，讓你在任何一個地方都能創造一個暫時只屬於你的小私人空間。

▲圖片來源 : Straybirds漂鳥粉絲團 分享 facebook

漂鳥的空間從5樓開始一直延伸到8樓，其中細心劃分了5樓為專屬於女生的空間，6到7樓為混合樓層，而8樓則為大廳與公共空間，從這些細心安排的小巧思中不難發現漂鳥是一間替人著想的溫馨旅館。

▲圖片來源 : Straybirds漂鳥粉絲團 分享 facebook

此外衛浴更採取貼心的乾濕分離，和其他只有拉簾的青旅，除了隱私上安全同時也替你把關。

整體而言，處處替人著想的各樣設計十分適合想要節省旅費的背包客或青少年族群，讓你可以省下荷包的同時乾淨舒適應安全的住宿體驗。

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StrayBirds漂鳥 青年旅館

地址 : 台中市西區公益路201號8樓

電話 : 04-23015518

新盛橋│舊市區裡的剪紙風搶眼地標

位於台中火車站商圈的新盛橋，沾染了火車站古蹟古色古香的懷舊氛圍，從外觀上就有明顯的特徵，採用復古的白色日式窗花和一般的青旅立刻顯現出不同的質感與想傳達的精神。

▲圖片來源 : jenyu09 分享 facebook

新盛橋旁邊就是日治時期綠川、歷史悠久的中山綠橋的舊稱，不管來自哪裡的人，在綠川邊吹著涼風欣賞這歷久卻不衰的美景時，真的會發現台中就是一個值得用心體會的人文薈萃之都，而新盛橋商旅不僅藉著地利吸引了不少遊客的眼球外，同時更推廣在地精神，儼然成為了綠川旁的另一個特色風景，同時佇立於古老的樞紐新穎的城區。

▲圖片來源 : loveshan0905 分享 facebook

一進到旅館內便可看到許多京都風情小物、日系花布掛畫，體會到無論是空間規劃或裏頭裝飾都讓你彷彿置身過去的時光中溫馨而甜蜜。

大廳及客房還有公共空間都採取簡約但不馬虎的設計，不眼花撩亂的同時又有家的熟悉感，大面積的落地窗引進溫暖的陽光吸引著你坐在窗台邊喝著咖啡放著空，彷彿所有的煩惱都被溫暖的太陽烘乾了一樣。

▲圖片來源 : ryder1102 分享 facebook

找個隨興的假日拖著跟隨你南征北討的行李箱，輕輕的邂逅這座溫暖又有人情味的人文薈萃之都，讓你的思緒輕鬆放飛並沿途拾起妙不可言的美好經驗，逛累時，新盛橋永遠像你台中的家，親切的歡迎你！

新盛橋行旅

地址 : 400 台中市中區中山路26號

電話 : 04-22211888

有張床│在室內享受有趣的野營氛圍

有張床絕對能成為你難忘有趣的住宿體驗，主打所謂的「參與式藝術」，認為每位旅人都是藝術展覽的一部分，每天的住宿情況都是獨一無二的特殊風景，每段緣分都是妙不可言的邂逅。

▲圖片來源 : amm23210 分享 facebook

進到二樓，映入眼簾的是個在青青草地上搭滿許多帳篷的展演空間，但沒錯，這就是有張床特色的背包客棧，靜謐但不失風雅的空間提供了五種床型已供選擇：有完全可躲進裡頭的小帳篷、以及架高裡頭空間狹長型的另一種帳篷、偏少女系列的鐵床、還有充滿島嶼風格的木頭吊床，及最後一種圍靠窗的落地床鋪，五種床型都各有特色，同時卻不互相衝突，展現出另類卻不失協調的美感，各式床鋪就這樣散落於人工草皮上，恍若綠色海洋中，形形色色的汪洋小船。

▲圖片來源 : haha_book 分享 facebook

主打全自助式的公共空間，無論浴室廁所都打掃得十分整潔，也提供盥洗用具的購買，讓你有賓至如歸的待遇。

▲圖片來源 : pearlveg 分享 facebook

有著類似大通鋪卻因驚豔的創意包裝後反而獲得一種與眾不同的特殊體驗，同時以經濟面衡量也十分划算，一定是個新穎有趣的特殊新選擇。

▲圖片來源 : pear1veg 分享 facebook

有張床 PerBed

地址 : 台中市北區進化路627號2樓

電話 : 04-92850558

62巷青年旅館│東海舊廠房改造工業風青旅

坐落於東海商圈附近的62巷青年旅館不主打華麗、特殊的情境氛圍，而是強調一個單純卻簡單的住宿空間，以讓每個旅客留下難忘回憶為主打，純粹卻不隨便的住宿空間。

▲圖片來源 : Lane62 Hostel-62巷青年旅館粉絲團 分享 facebook

以廢棄工廠打造的62巷青年旅館，將許多被包含的特殊元素發揮的淋漓盡致：滑面質地的水泥磨亮地板、大片的紅磚牆及許多特意外露的老舊管線，都讓置身於這個空間的你感受到那股隨意但不羈呃狂放感。

▲圖片來源 : Lane62 Hostel-62巷青年旅館粉絲團 分享 facebook

除了鄰近東海夜市，讓你不愁晚上肚子餓如何解決外，旅館內也不定時會有樂團及音樂人現場表演，被帶動的歡樂氣氛讓你不禁隨著一同搖擺，融入現場高昂興奮的情緒。

▲圖片來源 : Lane62 Hostel-62巷青年旅館粉絲團 分享 facebook

你若喜歡較靜謐文雅的氛圍，不妨跟著旅伴一起前往不遠的望高寮夜景，點點的市區燈火照亮每位為了生活努力打拼的人們，一道道弧光車流承載著每位返家的思念，在看著夜空上那宛若銀盤的星空，煩惱與疲憊就這樣隨著車水馬龍流逝了吧。

▲圖片來源 : Lane62 Hostel-62巷青年旅館粉絲團 分享 facebook

62巷青年旅館流露著一股簡單卻踏實的氛圍，在現代多處建立在觀光鬧區中花樣風格千奇百怪、噱頭無奇不有的時代，就這樣如同一個壯碩男子漢般佇立在那，如同他那面斑駁的磚牆歷經風霜但卻不搖的存在提供旅人們一個安全且溫暖的家。

62巷青年旅館

地址 : 台中市台灣大道五段280號

電話 : 0978162346

看了ShareLife為您介紹的5間獨特青年旅館，你心動了嗎？誰說預算低就不能有好享受，馬上安排一趟台中輕旅行吧！





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