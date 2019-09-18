抓住夏天的尾巴！ 台中好吃又好拍的IG話題冰品通通在這裡

隨著夏季的尾聲，秋天的氣息悄悄登場，愛吃冰的朋友一定要趕快把握機會，台中好吃又好拍的冰品一次網羅。

分享 facebook

★Kinber 金帛手製

作為金帛霜淇淋二店，金帛手製於 2018年以嶄新風貌登場，整體空間使用白、藍色系混搭木質風設計，散發濃濃文青氣息。店內主要供應金帛經典霜淇淋、聖代、鯛魚燒及精品茶飲系列，其中極具人氣的奶茶小戚風，除了瀰漫濃郁茶香的霜淇淋，依序堆疊珍珠、鮮奶油、戚風蛋糕，甜而不膩，讓人滿溢幸福感。除了1 樓空間，2樓也設置不少座位區，並不定期推出文創展覽，吸引人停留觀賞。

奶茶小戚風150元／一次吃得到戚風蛋糕、珍 珠與茶香冰淇淋，讓人意猶未盡。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市西區精誠五街14號

電話：（04）2327-4780





★一銀甜品（審計店）

品牌源起從嘉義市一處無名小攤販開始，原販賣著古早味仙草冰的阿伯，因年邁想退休，正巧遇上當時年僅18歲的蕭育儒，以真心打動阿伯，傳授了這一份嘉義人最懷念、也絕對不能失去的口味。蕭育儒先在原址旁店舖，以復古風打造一間全新的一銀仙草，開店至今，迅速在網路上打響名號，成為新一代打卡名店。 2019年頂著高人氣進軍台中審計新村，以及台南神農街，並延續品牌特質，推出古早味必備的麵茶、仙草相關新品，以期再創一波打卡熱潮。

低一銀仙草40元（前）／懷念的古早味，現在在台中也能品嚐得到。麵 茶冰沙70元（後）／為審計店所推出的新品。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市西區民生路366號

電話：（04）2301-5115





★剛好冰果室

台中不僅餐廳氣派，連冰品也能呈現出浮誇視覺！這家位處一德洋樓附近的剛好冰果室，以用料實在的超大份量，自開幕以來，瞬間擄獲冰迷的喜愛。尚未走進店內，便被外帶窗台旁的舊式手搖剉冰機 所吸引，身為資深冰品控的老闆，為了品 嚐到心中的那碗完美冰品，在充滿復古老件、童玩，以及宛如穿越時空般的氛圍中，以創意結合在地元素，將記憶中的雪花冰，在費時熬製、做工繁複的手法之下，讓旅人除了一嚐懷念的古早風味，同時兼具打卡必備饗宴。

珍珠奶茶雪花140元／於奶茶雪花冰中加入冰淇 淋、奶酪、珍珠，做工繁 複不甜膩，是代表台中的 在地味。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市北屯區昌平路一段31號

電話：（04）2234-0431





★新南五五製冰所

在復古冰果室展店熱潮中，強調純手工製作的新南五五製氷所，悄悄在大里街區中，以純粹的口感，迎向旅人挑剔般的味蕾。主理人原任職於補教界，轉身投入冰品研製，從湯圓、珍珠、淋醬等配料皆為自己熬製，搭配當季的在地新鮮水果，打 造出吸睛中仍蘊含真材實料的人氣冰品。如同木質系的空間氛圍般，在高品質中可從細節發現其認真的特質。

多彩鮮果雪冰150元／所搭配的配料皆 為手工炒糖現作而成，每份冰品皆附冬瓜 洋菜凍，爽口的滋味與冰品最合拍。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市大里區新南路55號

電話：（04）2483-4950





★散水さん すい

走進和平路，悠揚流轉的樂聲瀰漫在空氣裡，旋律將人的思緒拉回往日時光。駐店主人是一對來自新竹的退休夫婦，喜歡賽風咖啡、也熱愛收藏黑膠唱片，笑稱二人是光復新村裡最LKK的工讀生，真正的店主人是他們的兒子，因為喜歡沖繩的生活風格，便以此為靈感設計空間、也販售刨冰。店家將於光復新村駐點到今年10月，有興趣的人不妨把握機會探訪！

綜合莓果牛奶110元／店內招牌日式刨冰，淋上煉乳與 綜合莓果醬，充滿甜蜜滋味。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市霧峰區和平路4號

電話：0975-900-959





更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」