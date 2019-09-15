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海線火鍋最霸氣！ 超浮誇肉盤、「卜卜蜆鍋」蛤蜊豪邁用一斤

2019-09-15 10:02ShareLife分享生活

超狂肉盤、生猛海鮮，原來沙鹿小火鍋人氣王就在這裡！環境超棒的火鍋名店【Yü's宇良食】不僅大份量，價格還很實在，想吃健康又美味的火鍋千萬別錯過。

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通透的大面落地窗，沉穩的輕工業風裝飾，舒適的空間和座位配置，不論從獨自用餐到多人聚會都很適合，不過火鍋店的實力，還是得靠美味食物見真章，馬上來看看有什麼來店必吃的好鍋吧！

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基本與加價的湯底就有超過15種，除了常見的口味外，還有很多特別的選擇，今天就從最受歡迎的人氣湯底開始吃起。

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第一個出場的當然是用上一整台斤蛤蜊的「卜卜蜆」，不只蛤蜊多，連蒜末的量都毫不小氣，開火炒香後沖入高湯讓蛤蜊煮熟，開始煮火鍋前就可以開始享受新鮮肥美的蛤蜊。

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▲蛤蜊撈起來後有整整一大盤，可能是市面上火鍋店最豪邁的份量了
▲蛤蜊撈起來後有整整一大盤，可能是市面上火鍋店最豪邁的份量了
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▲煮完蛤蜊後湯底變得更鮮甜，拿來煮海鮮或肉類都很夠味
▲煮完蛤蜊後湯底變得更鮮甜，拿來煮海鮮或肉類都很夠味
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「麻辣藥膳」添加多種中藥材，所以口感在麻辣之外，香氣層次也很豐富，基本的辣度算溫和，偶爾想來點重口味是個好選擇呦。

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加入整顆蒜頭的「新肉骨茶」很不一樣，沒有傳統印象中深黑色的湯底，清澈的湯頭卻有豐富的蒜頭與胡椒香氣，涮食材不搶味卻很有記憶點。

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台味十足的「剝皮辣椒」，除了夠味的湯頭外，鍋中還加入一整條完整的剝皮辣椒，醃漬過後獨有的風味跟畫龍點睛的微微辣度，讓人好想馬上煮一鍋剝皮辣椒雞。

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介紹完湯底，就是主餐的重頭戲啦！不論是肉類跟海鮮的份量都讓人直呼好划算，「肉肉雙人套餐」分成牛牛跟豬豬兩種選擇，剛上桌就被直徑大約50公分的肉盤驚艷，一盤就包含雪紋、霜降、培根三個部位，找喜歡吃肉的朋友一起享用絕對過癮。

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拼盤總是有幾樣不喜歡嗎？今年特別推出可以全部自選的「夏日海鮮套餐」，總共11種海鮮任選五樣搭配完整套餐只要399，真的很超值，如果單吃海鮮不過癮，還可以用99元加購梅花豬或牛培根肉盤，絕對是這個夏天最有CP值的火鍋搭配。

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▲分量超大的「夏日海鮮套餐」只要399
▲分量超大的「夏日海鮮套餐」只要399
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霸氣的波士頓龍蝦加上三層肉盤！「龍蝦雙人套餐」一次就可以吃到海陸兩種口味，整隻龍蝦與花蟹，加上六種不同海鮮，還有三種不同肉類的三層肉盤，一個套餐就可以吃到多種不同的食材，真的很享受

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▲套餐菜盤上都以新鮮食材為主，較少人工火鍋料，健康也是【宇良食】很注重的部分
▲套餐菜盤上都以新鮮食材為主，較少人工火鍋料，健康也是【宇良食】很注重的部分
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▲套餐隨附的地瓜飯用料很實在，不是細碎的地瓜簽，而是香甜綿密的地瓜塊
▲套餐隨附的地瓜飯用料很實在，不是細碎的地瓜簽，而是香甜綿密的地瓜塊
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豪邁大份量，新鮮又健康的選料，海線美食的超高CP值在這裡絕對看得到，你還等甚麼？快一起到宇良食吃火鍋吧！

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【Yü's宇良食】

地址：台中市沙鹿區中山路496號

電話： 04 2665 2499

營業時間：11:00~22:00

粉絲專頁： http://bit.ly/2jU8bSs


【Yü's宇良食中科國安店】

地址：台中市西屯區國安一路168號

電話：04 2462 1222

營業時間：11:30~22:30

粉絲專頁： http://bit.ly/2lWJXru


延伸閱讀//從行天宮走到外太空的5個異想世界


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火鍋海鮮龍蝦

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