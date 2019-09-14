北屯超高CP值個人燒肉！南部豪邁作風「這樣吃和牛最划算」

吃燒肉不用滿身油煙？來自屏東人氣燒肉【東港強 和牛燒肉】台中首店在北屯，用南部人的豪氣給妳前所未有的性價比，一個人也可以輕鬆享受，話不多說，先來看看那塊誘人的A5和牛吧！

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外觀一樣是濃濃的日式風味，不過一進店裡就可以感受到與一般燒肉店很大的不同，沒有挖空的桌子，也沒有大管的抽油煙機，放在桌上的是精緻的日式小烤爐，原來吃燒肉也可以是不用大費周章的清爽體驗。

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所有燒烤套餐都是用「定食」的方式呈現，最低價從299元就能享用全套的「安格斯牛板腱燒肉定食」，不過既然價格這麼划算，當然要試試正宗的「日本黑毛和種A5和牛」才過癮啊！

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不須市面上動輒千元的消費，花799就能有極致享受，鑄鐵烤盤穩定的火溫也讓烤出好肉的難度降低很多，先拿牛油潤一潤烤盤，放上和牛慢慢烤至肉汁浮出表面就可以品嘗。

▲日本A5和牛漂亮的油花，光看都是一種享受 分享 facebook

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原味就能吃出頂級肉的軟嫩，豐富均勻的脂肪化出滿滿香氣，和牛還有一個優點就是「烤不老」，如果再多烤一下，邊緣呈現焦黃色後香氣更濃，別有一番風味。

▲高溫逼出和牛濃郁香氣 分享 facebook

▲吃和牛別忘了它的好搭檔「鹽昆布」，除了提供鹹味外，後面散發出的鹹味很有層次。 分享 facebook

如果和牛豐厚的脂肪不是你的菜，一份「安格斯牛小排」也是很好的選擇，牛小排充滿特殊的香氣，很有吃肉的快感。

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很有名氣的「西班牙伊比利梅花豬」，靠著有彈性的肉質跟純粹的香氣吸引很多粉絲，簡單燒烤過後，只要微微調味就很好吃。

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名字有「東港」怎麼能少了海鮮，499的「海鮮總匯干貝定食」分量絕對讓你滿意，天使紅蝦、生食級干貝、大生蠔都給滿兩份，搭配新鮮的中卷真的很有誠意。

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▲超豐盛的海鮮拼盤 分享 facebook

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▲生蠔及干貝都是生食級，可以依個人口味選擇吃法 分享 facebook

整盤鮭魚片可燒烤、可生食，「挪威鮭魚刺身定食」非常適合夏天享用。

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真正的高CP值當然不能只有主菜有好料，附餐的部分更是充滿看得見的用心，從秋刀魚鈿煮、烏魚子捲、唐揚雞到沙拉、茶碗蒸都是新鮮手做，不使用現成的料理，整套吃完飽足又滿足。

▲連小菜都用心製作 分享 facebook

▲內行人都知道，看到烏魚子就知道這盤夠「厚本 分享 facebook 」

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即將推出的三種牛肉拼盤可以分別品嘗三種等級的牛肉，包含板腱、牛小排、與日本和牛，牛肉的忠實粉絲千萬別錯過。

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想吃燒肉不用等，誘人的美味吃得巧也要吃得飽，今晚就到東港強享受滿足又超值的「燒肉定食」吧！

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【東港強和牛燒肉 台中北屯店 】

地址：台中市北屯區昌平三街61號

電話： 04 2422 9336

營業時間：11:30~14:30 17:30~21:30

粉絲專頁：http://bit.ly/2He8dgy





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