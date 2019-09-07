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假期來洗滌心靈！南投清幽林蔭下古樸佛寺　500尊羅漢+黃色燈籠　莊嚴又好看

2019-09-07 19:00聯合新聞網 文／遊妤思

禪機山仙佛寺，周圍環境十分清幽，松樹環繞搭配統滿禪意的擺設，讓人恍如來到了京都神社！而佛寺內的庭園風格以及景點，都十分講究易經風水的安排，環境優美且禪意十足。

圖／網友look1221授權
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禪機山的仙佛寺，位於南投國姓鄉，佔地5公頃，背靠九份二山面對著九九峰，在群山環繞中更顯出其清幽恬適，而步行一圈約需半小時。從停車場下車後，映入眼簾的是一道長長的石階，石階被兩側的綠意包圍，上頭垂掛著一盞盞的黃色燈籠，明亮的色調搭著竹製的階梯把手，顯得古色古香，意外成為網間熱門打卡點。

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仙佛寺採用唐式建築的風格，大殿中供奉了阿彌陀佛、王禪老祖與觀世音菩薩，且擁有許多石雕佛像，其中以「如來園」內的五百尊羅漢石雕最受矚目！五百羅漢廣場，由許多石雕組成，若仔細觀察會發現，每尊菩薩雕像形態都不相同，栩栩如生，壯觀之外更顯莊嚴。

圖／網友look1221授權
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而在大雄寶殿旁的龍泉，為天然泉水，民眾可攜帶容器將泉水裝入飲用，沿著步道往後走也有庭園，走累了可坐在涼亭可以休憩。這邊非常適合全家人一起出外踏青，可以暫時遠離山下喧囂的環境，感受寧靜與禪意的獨特景致。但需要提醒的是，預計前往的朋友，一定做好防蚊準備喔！

圖／網友weifeng_tseng授權
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禪機山仙佛寺

地址：南投縣國姓鄉福龜村長壽巷66-1號

電話：(049)2724-669、2723-742

*附有停車場

步道熱門打卡九份京都

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