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貨櫃食堂開吃「超強叻沙麵」！大份量道地南洋味員林就有

2019-09-08 09:00ShareLife分享生活

悶熱浮躁的夏天，想要喚醒味蕾當然得靠迷人的重口味，原來在員林國小後面的貨櫃小食堂裡，竟然藏有道地的星馬美食，馬上出發，今晚就吃「饗料理」吧！

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位在正興街上的「饗料理」是幾位熱愛美食的好朋友共同經營的「南洋風味食堂」，以新加坡和馬來西亞料理為主軸，如果有到當地旅遊過，那這裡熟悉的叻沙、椰奶還有kaya香氣絕對能勾起你的回憶。

▲可愛童趣的貨櫃屋，美味卻不簡單
▲可愛童趣的貨櫃屋，美味卻不簡單
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使用來自新加坡的20種以上香料，熬煮兩小時以上的「椰香叻沙撈麵」是必嘗口味，在椰奶的溫暖的香氣之上堆疊一層又一層的辛香料風味，濃郁卻不燥熱，很能襯托海鮮簡單的甜味，其中加入的新鮮紫洋蔥與九層塔，提供新鮮青脆的口感剛好可以平衡叻沙的濃郁。

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▲濃郁的湯頭喝起來很過癮卻不會太膩，新鮮洋蔥是大功臣
▲濃郁的湯頭喝起來很過癮卻不會太膩，新鮮洋蔥是大功臣
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除了傳統叻沙外，更精心將咖哩與叻沙調配出獨家的「娘惹叻沙撈麵」，在特殊異國風味中混入熟悉的咖哩香氣，比起椰香叻沙口味更溫和，是很適合做為入門的口味。

▲很受歡迎的「剝殼蝦」是懶人福音
▲很受歡迎的「剝殼蝦」是懶人福音
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▲特別訂製含有蛋黃的拉麵，除了Q彈爽口外，吸湯功力也是一流
▲特別訂製含有蛋黃的拉麵，除了Q彈爽口外，吸湯功力也是一流
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「辣炒螃蟹蛋飯」用番茄醬與辣椒共同炒製，重現新加坡國菜「辣椒螃蟹」，辣中帶著讓人流口水的酸甜味，除了下飯外，搭配隨附的烤麵包更是絕配。

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▲不只配飯還能配麵包，雙重吃法好划算
▲不只配飯還能配麵包，雙重吃法好划算
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南洋風味的經典「打拋豬肉飯」永遠都有粉絲，炒得乾爽的豬絞肉，搭配打拋葉獨特的香味，迷人的鹹辣口感是白飯殺手。

▲超大份量的「打拋豬肉飯」，就算是白飯控也能開心吃飽
▲超大份量的「打拋豬肉飯」，就算是白飯控也能開心吃飽
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結和熱湯與蒸海鮮的「馬來肉骨茶蒸鍋」，是店家的貼心創意，除了照顧到喜歡火鍋的朋友，也能將原味海鮮沾叻沙醬品嘗，一次就有兩種享受。

▲蒸籠裡有三點蟹、鮮蝦、花枝、蛤蜊、魚片，開始蒸後鮮美的湯汁還會滴入火鍋中，湯頭...
▲蒸籠裡有三點蟹、鮮蝦、花枝、蛤蜊、魚片，開始蒸後鮮美的湯汁還會滴入火鍋中，湯頭會更美味
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▲蒸籠裡的料滿滿，但湯鍋也不馬虎，蔬菜量給得很有誠意。
▲蒸籠裡的料滿滿，但湯鍋也不馬虎，蔬菜量給得很有誠意。
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▲蒸鍋附有沙漏，正反各滴完一次就可以吃囉！
▲蒸鍋附有沙漏，正反各滴完一次就可以吃囉！
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除了主食外，這裡也有點心的選擇，很討小朋友喜歡的「天使紅蝦球」外表酥脆，裡面保留了蝦肉的清甜，沾上由梅醬與泰式酸辣醬調製的沾醬酸辣酸辣的很夠味，如果有點其他主餐，搭配各種醬汁都別有風味。

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「kaya吐司」是新馬一帶最著名的甜點，費心製作的kaya混合了香蘭葉、雞蛋和砂糖，搭上一片入口即融的奶油，雖然甜卻又有植物的清香，是樸實卻溫暖的飯後小點。

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除了附餐的紅茶外，如果有點主餐的話都可以用半價加點特調飲品呦！

▲清爽的「芒果雪酪青茶(右)」，可以邊吃芒果冰邊喝，也可以攪拌均勻一起享用，超消...
▲清爽的「芒果雪酪青茶(右)」，可以邊吃芒果冰邊喝，也可以攪拌均勻一起享用，超消暑。
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▲除了藍莓、蔓越莓外還加入了洛神花，「野莓氣泡飲(左二)」層次十足
▲除了藍莓、蔓越莓外還加入了洛神花，「野莓氣泡飲(左二)」層次十足
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最近總是沒胃口？快到這裡用南洋香料與開胃辣椒喚回你的老饕魂吧！

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饗料理

地址：彰化縣員林市正興街76號

電話：04-8336113

營業時間：11:00 - 14:00 、17:00 - 21:00 週二公休

粉絲專頁：http://bit.ly/30RO7QM


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新加坡海鮮咖哩

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