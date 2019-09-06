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吃貨最愛！一天吃５餐的「台中行程懶人包」

2019-09-06 11:00聯合新聞網 ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：xolubean_950309、banaaaaa._.na、rou.chin

出門旅遊拍美照比較重要.，還是玩得盡興比較重要？身為一個吃貨.，我覺得吃得好、吃得飽最重要～從早餐開始，午餐、早午餐、下午茶到晚餐.，台中一日遊怎麼吃、怎麼玩，ReadyGo都幫你推薦好了，不管你是想要走文青風、復古風，還是網美風，絕對都不會讓你失望，最近要去台中的小吃貨一定要看完這篇！

早餐–吃光CACTI

吃光整間店面都是以純白色為基底的裝潢，帶給人一種純淨、明亮的感覺，門口有時下流行的仙人掌、小沙坑裝飾可以拍照打卡。座位區分為室內區與戶外區，室內區屬於網美風格，而室外則比較傾向渡假風。趕在人潮聚集前來的話，或許能選到靠近窗邊的位置，一邊享用美味的早餐，一邊感受撒落的陽光，順便思考一下人生的意義。

圖/IG@chiau.au
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圖/IG@rou.chin
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▏店家地址：台中市西屯區惠中路98號

▏聯絡電話：04 2317 5298

▏營業時間：07:00~14:00 (週一公休）

台中國家歌劇院

剛吃完早餐休息一下，來逛逛台中必去的國家歌劇院。台中國家歌劇院由日本知名建築師「伊東豊雄」一手打造，打破臺灣建築形式，除了建築的最外圍，看不到任何一條直線，採用曲牆、孔洞與管狀等別具一格的設計。謎樣的洞穴空間裡，引入自然的光、舒適的風、水聲影，提升感官的舒適度。

圖/IG@ting_chuan
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▏景點地址：台中市西屯區惠來路二段101號

▏聯絡電話：04 2251 1777

▏營業時間：週二至週四 11：30 ～ 21：00、週五至週六＆國定假日 11：30 ～ 22：00（週一休館）

早午餐—人家是女生

威～人家是女生！這是今年（2019）8/1新開張的老屋翻新咖啡廳，建築外觀是炫目的富士山造型鐵花窗，結合馬賽克磚、彩色燈飾，富有復古的異國風情。名字真的超可愛的～餐點也弄的很精緻、很有創意，超適合拍照打卡。品項甜的、鹹的都有，份量不多，早餐還沒消化完，不想吃太多東西的人就可以來點他們家的吐司。

圖/IG@myself_0912
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▏店家地址：台中市西屯區上仁街113號

▏連絡電話：04 2452 4789

▏營業時間：08:00-16:00

西川橋愛情橋

台中南屯13期重劃區蓋了8座景觀大橋，西川橋便是其中的一條，大大的純白色愛心造型，就像兩隻在親吻的天鵝，象徵無瑕、單純的愛情，從去年開始就吸引了無數人前來觀賞。

圖/IG@babe_nini
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圖/IG@sharon_mylife813
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▏景點地址：台中市南屯區三民西路與西川路口

午餐—慕泥灰咖啡

慕泥灰位在台中文化創意園區旁，隱身在住宅區內.，是今年（2019）2/1新開幕的早午餐店。看著下面的圖片有發現亮點嗎.？它最特別的招牌餐點名叫「泡妞偷吃臭豆腐 」，是一道中西式合併的餐點.，把西方人最怕的亞洲美食—臭豆腐和義大利麵做結合。外酥內嫩的臭豆腐，配上用紹興酒和醬油拌炒的義大利麵口味偏重，因此它雖然是一間早午餐咖啡廳，個人還是選擇把它當作午餐來吃。

圖/IG@xolubean_950309
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圖/IG@07vanessa18
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▏店家地址：台中市南區愛國街139號

▏連絡電話：04-2229-1899

▏營業時間10:00～19:00（周二公休）

文化部資產園區

文化部資產園區的前身是公賣局第五酒廠的台中舊酒廠，又名叫「台中舊酒廠」，因為都市發展及環保考量而被遷往台中工業區，是全台灣目前現存五大酒廠中保存最完整的一個。整個園區占地5.6公頃，有藝文展覽館、文創工坊、書院、菸酒展示區、綠建築等多個展示區供遊客參觀。

圖/IG@hongruru0526
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圖/IG@hongruru0526
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▏地址：臺中市南區復興路三段362號

下午茶—藍箱處 Blue Box – 創意冰淇淋

雖說已經要入秋了，但在幾乎四季如夏的台灣，只要在戶外多走十分鐘，對怕熱、怕曬的人來說都是一大考驗啊～來吃個網美系創意冰淇淋消消暑吧！藍箱處以可愛精緻手作霜淇淋起家，從店面裝潢到冰淇淋、甜品都超繽紛、超夢幻，泳池、吊椅、拍照道具一應俱全，如果你擁有一顆少女心，來這裡就對了！

圖/IG@banaaaaa._.na
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圖/IG@bonchuchu
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圖/IG@ciao_chen
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▏店家地址：台中市中區興民街27號

▏聯絡電話：04 2229 2390

▏營業時間：10:00~18:00

旺偉休閒航空俱樂部

網美風的打卡景點RUN過一輪之後，就來個反差萌吧！旺偉休閒航空俱樂部是中部地區唯一的合法輕航機起降場，由一群優秀的退役空軍飛行訓練官共同創設，不論大人小孩都能夠換帥氣的飛行服，體驗在空中遨遊的快感.。上飛機可以自己帶相機捕捉空中的美景，機艙內同時也有直播側錄機.，親朋好友可以在休息時同步觀看飛行的過程，想要留念的人也可以把影像帶回家當作特別的紀念品.。

圖/IG@mia.0119
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▏店家地址：台中市烏日區慶光路59之6號

▏聯絡電話：04 9251 2908

▏營業時間：8:00~18:00

晚餐—逢甲夜市

圖/王子神谷、村口微光、IG@_.shuangshuang、苺好冰菓室
圖/王子神谷、村口微光、IG@_.shuangshuang、苺好冰菓室
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雖然吃了一天肚子應該蠻累的，不過都來台中了，還是要逛一下逢甲夜市才有到此一遊的踏實感。逢甲夜市商圈的店家競爭激烈，店面攤位一家家地開，又一家家地倒.，似乎每次去都會有新選擇，最近想要衝一波台中.，又不知道跟從何下手的可以點選下面的延伸閱讀，看看有哪些特色美食上榜.～

延伸閱讀>>【台中美食】逢甲夜市吃什麼？逢甲夜市必吃10樣特色美食推薦

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早餐逢甲夜市早午餐

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