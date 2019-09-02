隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

【圖．文｜行遍天下】

車行至中部東西橫貫公路，鑽入台灣之母中央山脈的懷抱之中，順著孕育中部河流的大甲溪向上，綿延的綠與天空的藍，像是引人入勝的一場樂章，延續與環繞的忽左忽右穿梭在風之間。直至那塊隱沒在山林間，被溪水沖刷而湧出的區域─谷關溫泉抵達了。

晴天時的綠意蒼蒼、雨天後的山巒環繞，都造就這裡的宅寂靜美。(圖片提供｜虹夕諾雅 谷關) 分享 facebook

隱隱於谷關山林之間，沒有標誌、沒有路牌、更沒有大張旗鼓的旗幟指引，越往山林裡小徑尋去，越是狐疑之時，一排迎著風搖曳生姿的綠竹林引出了一列白色小道，黑鐵件小小隱匿藏於竹林間，三個圓型的品牌印象logo宣告著，進入桃花源的入口到了。

迎著暑夏的節氣到來，陽光伴隨著山嵐的運行間，可說是2019年台灣最受矚目飯店的「虹夕諾雅 谷關」開幕了。彎彎曲曲、低調黑色木色的建築，低調隱身在谷關溫泉區的最盡頭，沒有多餘的綴飾妝點，素雅樸質的建築要上門的旅人正式走入品牌設置的「非日常」住宿空間中。空氣中飄散著來自日式香道散發出的幽靜香氣，順著大片落地窗的無所不在，把飯店最重要的「水之庭園」意象照映入眼簾。

大廳一旁，藝術家以谷關湧泉做出噴發意象的立體雕塑，以及來自日本畫家的大幅壁畫，讓人彷若置身藝廊。 分享 facebook

相中谷關溫泉整年不枯竭，常年噴湧，隨時都能擁有穩定湧泉量的特點，星野集團將海外第二間渡假村落腳於谷關。也因此以水當成妝點之原點，室内溫泉按照日式溫泉的概念打造，露天溫泉擁有開放的舒適空間，讓人能親身感受谷關當地的自然環境。被大廳、餐廳、閱讀交易廳所團團環繞的「水之庭園」，以鐵件化為水之引道，並順著原始山林大樹的位置，引水而成了自然水道，並在其間栽植適水性的植物，讓整體的視覺有了上下不同的層次感。

漫步穿梭在其間，涓淙流水聲迴響穿梭樹林間，或漫步、或就慵懶閒適地賴在樹林間的小Gazebo（涼亭），偶爾鳥兒飛越、蝴蝶與豆娘緩緩飛揚著，甚至，列為特有種的「台灣藍鵲」也會到此歇息與停留。

選定於谷關，除了泉水的豐沛量穩定之外，最重要的更有這塊如璞玉一樣的山巒秘境，座落在谷關地區最深處的深處，至高點有著整群的大樹環繞，正好給虹夕諾雅 谷關帶來了如森林一般的神秘感。

除每間房的溫泉外，也設置了要裸身泡湯的大浴場。(圖片提供｜虹夕諾雅 谷關) 分享 facebook

水之庭園像是被森林環繞一樣 ，坐在涼亭內發呆一下午也不嫌多。 分享 facebook

旅館內大廳發散著淡淡的香氣，樸質安定香味來自京都高級香店「松榮堂」的香。 分享 facebook

由虹夕諾雅御用首席建築師東利惠，實踐了品牌精神「被極致地非日常感包圍」，因為要非日常，所以絕對不能像回到家一樣，正是星野集團社長星野佳路的最佳名言。也因此，從事外的不可思議庭院到房間內間間都有豐沛湯泉的半露天浴池，就是要讓入住旅客體驗無法在家裡感受到的非日常溫泉洗禮。

客房建築以台灣縱橫交錯的街景形象，勾勒出充滿凹凸感、更具自由印象的立面設計。共5種房型分別為森羅、山霞、月見、風音、水明等，絕大部分都為樓中樓的設計，也是全球星野唯一的設計。將房間內空間區分為上下樓，巧妙地畫分出休息與泡湯的空間，住宿樓層床鋪與客廳都正對著大片玻璃窗，借景於中央山脈與谷關山林，讓入住在其間只要張開雙眼就是無盡的綠意盎然與山巒疊影。

諾大的溫泉池流洩著恆溫的溫泉水，無色無味的鹼性碳酸泉，對肌膚的刺激較小，也被譽為「美肌之湯」，可以任意選擇開闔程度的木門，同樣也能盡興地將山巒盡收眼底，泡著湯就像是被大自然擁抱著一樣。

房內大床、休息區全部面向谷關山巒。 分享 facebook

每間房都有的湯池，甚至可打開窗戶直接變身半露天浴池。 分享 facebook

同樣坐擁水之庭園的餐廳，融合台灣與日本風格，提供著會席料理方式呈現。以嚴選頂級食材、細膩的烹調工法，以及襯托料理的精緻器皿，如谷關地區特色的鱘龍魚，將其以南蠻酸漬後，讓魚肉的鮮甜被酸氣引出，成為一道誘發食慾的前菜饗宴。

當然，富有日式氣氛的食器也是餐廳主廚的設計之一，嚴選自日本各地著名的燒陶，例如有馬燒、九谷燒、備前燒、織部燒等。緋紅、山吹黃、群青等色調的器皿，妝點襯托每一道料理，讓料理上桌時也能呈現出非日常如畫一般美麗的藝術品。

日籍主廚使用在地鱘龍魚化成低調前菜，就連食器也是主廚的「設計」之一。 分享 facebook

跟著時令而更換的精緻生魚片料理。 分享 facebook

迎著落地窗躍入席間的靜謐綠意，不管是晴日陽光透過樹蔭灑落下的靄靄光線、抑或下過雨後飄渺穿梭在山林與樹影間的山嵐，在虹夕諾雅 谷關像是忘卻了時光一樣，能讓人重新再感受呼吸、生活與自然的美好，從此而獲得被療癒了的能量，或許這就是虹夕諾雅之所以一直這麼讓人眷戀著想次次重返的魔力吧！





景點介紹

虹夕諾雅 谷關｜星野集團

地址｜台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷 16 號

電話｜04-25950008

時間｜Check in 15:00、Check out 12:00

網站｜hoshinoya.com/guguan/zhtw

費用｜雙人房定價18,000元起。晚餐會席料理3,800元起(另加稅金與10%服務費)





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