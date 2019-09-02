親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

買不起新iphone想買舊款機 這時入手價格暴跌30%

徵文／震碎無數家園…20年過去了 請你「寫一封信給921」

隱沒在山林間！ 虹夕諾雅谷關 日本星野的極致眷戀

2019-09-02 12:01行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

車行至中部東西橫貫公路，鑽入台灣之母中央山脈的懷抱之中，順著孕育中部河流的大甲溪向上，綿延的綠與天空的藍，像是引人入勝的一場樂章，延續與環繞的忽左忽右穿梭在風之間。直至那塊隱沒在山林間，被溪水沖刷而湧出的區域─谷關溫泉抵達了。

晴天時的綠意蒼蒼、雨天後的山巒環繞，都造就這裡的宅寂靜美。(圖片提供｜虹夕諾雅 ...
晴天時的綠意蒼蒼、雨天後的山巒環繞，都造就這裡的宅寂靜美。(圖片提供｜虹夕諾雅 谷關)
分享

隱隱於谷關山林之間，沒有標誌、沒有路牌、更沒有大張旗鼓的旗幟指引，越往山林裡小徑尋去，越是狐疑之時，一排迎著風搖曳生姿的綠竹林引出了一列白色小道，黑鐵件小小隱匿藏於竹林間，三個圓型的品牌印象logo宣告著，進入桃花源的入口到了。

迎著暑夏的節氣到來，陽光伴隨著山嵐的運行間，可說是2019年台灣最受矚目飯店的「虹夕諾雅 谷關」開幕了。彎彎曲曲、低調黑色木色的建築，低調隱身在谷關溫泉區的最盡頭，沒有多餘的綴飾妝點，素雅樸質的建築要上門的旅人正式走入品牌設置的「非日常」住宿空間中。空氣中飄散著來自日式香道散發出的幽靜香氣，順著大片落地窗的無所不在，把飯店最重要的「水之庭園」意象照映入眼簾。

大廳一旁，藝術家以谷關湧泉做出噴發意象的立體雕塑，以及來自日本畫家的大幅壁畫，讓...
大廳一旁，藝術家以谷關湧泉做出噴發意象的立體雕塑，以及來自日本畫家的大幅壁畫，讓人彷若置身藝廊。
分享

相中谷關溫泉整年不枯竭，常年噴湧，隨時都能擁有穩定湧泉量的特點，星野集團將海外第二間渡假村落腳於谷關。也因此以水當成妝點之原點，室内溫泉按照日式溫泉的概念打造，露天溫泉擁有開放的舒適空間，讓人能親身感受谷關當地的自然環境。被大廳、餐廳、閱讀交易廳所團團環繞的「水之庭園」，以鐵件化為水之引道，並順著原始山林大樹的位置，引水而成了自然水道，並在其間栽植適水性的植物，讓整體的視覺有了上下不同的層次感。

漫步穿梭在其間，涓淙流水聲迴響穿梭樹林間，或漫步、或就慵懶閒適地賴在樹林間的小Gazebo（涼亭），偶爾鳥兒飛越、蝴蝶與豆娘緩緩飛揚著，甚至，列為特有種的「台灣藍鵲」也會到此歇息與停留。

選定於谷關，除了泉水的豐沛量穩定之外，最重要的更有這塊如璞玉一樣的山巒秘境，座落在谷關地區最深處的深處，至高點有著整群的大樹環繞，正好給虹夕諾雅 谷關帶來了如森林一般的神秘感。

除每間房的溫泉外，也設置了要裸身泡湯的大浴場。(圖片提供｜虹夕諾雅 谷關)
除每間房的溫泉外，也設置了要裸身泡湯的大浴場。(圖片提供｜虹夕諾雅 谷關)
分享

水之庭園像是被森林環繞一樣 ，坐在涼亭內發呆一下午也不嫌多。
水之庭園像是被森林環繞一樣 ，坐在涼亭內發呆一下午也不嫌多。
分享

旅館內大廳發散著淡淡的香氣，樸質安定香味來自京都高級香店「松榮堂」的香。
旅館內大廳發散著淡淡的香氣，樸質安定香味來自京都高級香店「松榮堂」的香。
分享

由虹夕諾雅御用首席建築師東利惠，實踐了品牌精神「被極致地非日常感包圍」，因為要非日常，所以絕對不能像回到家一樣，正是星野集團社長星野佳路的最佳名言。也因此，從事外的不可思議庭院到房間內間間都有豐沛湯泉的半露天浴池，就是要讓入住旅客體驗無法在家裡感受到的非日常溫泉洗禮。

客房建築以台灣縱橫交錯的街景形象，勾勒出充滿凹凸感、更具自由印象的立面設計。共5種房型分別為森羅、山霞、月見、風音、水明等，絕大部分都為樓中樓的設計，也是全球星野唯一的設計。將房間內空間區分為上下樓，巧妙地畫分出休息與泡湯的空間，住宿樓層床鋪與客廳都正對著大片玻璃窗，借景於中央山脈與谷關山林，讓入住在其間只要張開雙眼就是無盡的綠意盎然與山巒疊影。

諾大的溫泉池流洩著恆溫的溫泉水，無色無味的鹼性碳酸泉，對肌膚的刺激較小，也被譽為「美肌之湯」，可以任意選擇開闔程度的木門，同樣也能盡興地將山巒盡收眼底，泡著湯就像是被大自然擁抱著一樣。

房內大床、休息區全部面向谷關山巒。
房內大床、休息區全部面向谷關山巒。
分享

每間房都有的湯池，甚至可打開窗戶直接變身半露天浴池。
每間房都有的湯池，甚至可打開窗戶直接變身半露天浴池。
分享

同樣坐擁水之庭園的餐廳，融合台灣與日本風格，提供著會席料理方式呈現。以嚴選頂級食材、細膩的烹調工法，以及襯托料理的精緻器皿，如谷關地區特色的鱘龍魚，將其以南蠻酸漬後，讓魚肉的鮮甜被酸氣引出，成為一道誘發食慾的前菜饗宴。

當然，富有日式氣氛的食器也是餐廳主廚的設計之一，嚴選自日本各地著名的燒陶，例如有馬燒、九谷燒、備前燒、織部燒等。緋紅、山吹黃、群青等色調的器皿，妝點襯托每一道料理，讓料理上桌時也能呈現出非日常如畫一般美麗的藝術品。

日籍主廚使用在地鱘龍魚化成低調前菜，就連食器也是主廚的「設計」之一。
日籍主廚使用在地鱘龍魚化成低調前菜，就連食器也是主廚的「設計」之一。
分享

跟著時令而更換的精緻生魚片料理。
跟著時令而更換的精緻生魚片料理。
分享

迎著落地窗躍入席間的靜謐綠意，不管是晴日陽光透過樹蔭灑落下的靄靄光線、抑或下過雨後飄渺穿梭在山林與樹影間的山嵐，在虹夕諾雅 谷關像是忘卻了時光一樣，能讓人重新再感受呼吸、生活與自然的美好，從此而獲得被療癒了的能量，或許這就是虹夕諾雅之所以一直這麼讓人眷戀著想次次重返的魔力吧！

　

景點介紹

虹夕諾雅 谷關｜星野集團

地址｜台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷 16 號

電話｜04-25950008

時間｜Check in 15:00、Check out 12:00

網站｜hoshinoya.com/guguan/zhtw

費用｜雙人房定價18,000元起。晚餐會席料理3,800元起(另加稅金與10%服務費)

　

更多好吃好玩：【影音】夏花蓮．最新&再發現

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

谷關溫泉秘境

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

隱身台中西區的「頹美書店」漫遊書海醉於書鄉

2019-09-01 08:00

期間限定！Dali Art親水潮樂園　今夏最佳清涼戲水新選擇

2019-08-31 21:00

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

買什麼吃什麼！人氣「超市火鍋」霸王肉盤加蒸蚌系列超過癮

2019-08-29 12:00

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-26 09:26

台中80年糕餅名店好味道　獨家「菠蘿蛋黃酥」讓人不禁淪陷啦！

2019-08-25 16:02

雨天好去處！台中「室內約會」景點推薦 美好假日不耍廢

2019-08-25 00:00

牛排鋪滿看不見飯 台中科博商圈隱藏店CP高征服肉肉控

2019-08-23 18:46

台中「口感系」飲品扛霸子！半杯珍珠尬芋圓 邊喝也要邊吃飽

2019-08-23 09:01

台中南區銅板早餐碳飄香 「招牌碳烤饅頭」焦黃外層是關鍵！

2019-08-18 11:00

香酥「炸雞鬆餅」沾它超對味！北屯必訪美式料理大玩創意

2019-08-17 10:00

眷村、洋樓、餐酒館！　發現「台中」新舊交融的無限魅力

2019-08-16 03:10

台中「居酒屋吃重慶烤魚」也太爽！夠味酒食配川菜好過癮

2019-08-11 11:00

台中超夯「外帶手工千層」在這裡！每日限量晚來真的吃不到

2019-08-09 10:00

台中宵夜場這麼狂可以嗎！IG推「一整隻螃蟹粥」超霸氣

2019-08-05 15:45

西屯必吃！泡湯小熊好療癒，麻辣鍋還能鴨血吃到飽

2019-08-03 12:54

吃宵夜啦！驚奇滷味4種變身。炸！炒！湯！通通難不倒

2019-08-02 21:00

2019台中超厲害新餐廳！霸氣炭烤羔羊腿 視覺震撼讓人驚艷

2019-07-29 22:06

高雄燒肉名店插旗台中！獨家「純白陶瓷盤」烤出原汁原味

2019-07-29 12:05

逢甲超爆量吐司「京湛2.0」升級亮相！美味新力軍也加入啦

2019-07-28 22:00

「學妹，我想約你吃找餐」 台中最會撩的早餐店你吃過沒？

2019-07-22 11:19

吃冰也可以很享受，超狂冰店「大人限定款」把酒直接端上桌！

2019-07-21 16:00

韓系風格咖啡廳！台中小清新早午餐　擁有超萌餐漢堡、自烤鬆餅可以玩

2019-07-17 19:04

Q蛋鬆餅、豐盛鹹食 超放鬆夢幻雲朵咖啡藏身台中勤美巷弄

2019-07-17 13:08

巨峰葡萄+香吉士雙色雪花冰！超特別迷人香氣這裡才有

2019-07-17 09:00

爆漿牛奶餡！清水限定生乳銅鑼燒 吃過保證還想再吃

2019-07-15 15:26

超美洋房、復古老件「彰化餐廳這裡最好拍！」關於餐桌新升級

2019-07-13 12:22

CP值超高！ 人氣義大利麵「爆量蛤蠣才是主角」 台中中友商圈貨櫃屋超狂美食

2019-07-12 14:06

芋頭控要瘋了！ 霸氣浮誇芋泥瀑布扶不住 台中冰菓室必嚐芋泥布丁冰、芋見芒果冰

2019-07-11 13:06

彰化５家超浮誇美食必嚐！ 筋肚堡、痛風麵線、軍艦蛤蜊麵、手臂長豬肋排、大尾鮭魚腹炙壽司

2019-07-05 17:36

比臉還大、超像枕頭！「大城黑糖饅頭」藏身南投埔里仍被瘋搶

2019-07-05 15:55

「草悟道」周邊吃貨之旅，用舌尖記錄旅行的模樣

2019-07-02 09:01

北屯最鮮食材在這裡！　海鮮龍王豪邁入鍋 濃醇湯頭必須吃

2019-06-27 12:03

秒殺人氣美食！台中清水「脆皮彩色甜甜圈」 現炸出爐咬下一口超驚艷

2019-06-26 16:57

夏天也想吃！香濃白湯「胡椒豬肚雞」東興路超有層次火鍋湯底

2019-06-21 11:00

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140！」不照騙超狂海鮮粥來啦

2019-06-17 13:02

一中街雪花冰隨手帶著走！芒果控們大喊：太過癮

2019-06-15 12:15

CP值爆表！ 一整隻酥脆「金黃軟殼蟹」 一中商圈人氣路邊天婦羅炸給你吃

2019-06-14 13:54

約會餐廳推薦！南彰化５家超美裝潢「特色餐廳」浪漫氛圍超加分

2019-06-14 11:00
看更多

熱門文章

網美.療癒.DIY 三個願望一次滿足！　全台十大最夯觀光工廠來了

2019-08-29 08:04

九月雪登場！桃園大溪「韭菜花海」綻放　快來追夢幻雪景

2019-08-27 19:00

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

封閉7個月「台版下龍灣」重新開放！宜蘭最美秘境沙灘「蘇打藍海水」超療癒 

2019-08-23 14:53

天使之翼再升級！多良車站８月新景　３公尺高翅膀後就是絕美太平洋

2019-09-01 18:00

外媒推薦必玩「台灣秘境體驗10選」 你體驗過哪些了呢？

2019-08-28 12:04

花蓮夏末「黃澄花海」山丘裡鋪滿了金針花　搭配巨石奇觀超好拍！

2019-08-29 18:33

闖進花海的船隻！苗栗「後埔漁港」天人菊遍地綻放超浪漫

2019-08-24 15:20

窗外就是落羽松林！台中慢活蔬食餐廳，都市版的忘憂森林秘境

2019-08-31 16:20

台中80年糕餅名店好味道　獨家「菠蘿蛋黃酥」讓人不禁淪陷啦！

2019-08-25 16:02

誰說辦桌菜只能一群人吃　嚐嚐一個人也能吃到豐盛的辦桌菜

2019-08-30 10:06

一秒闖進沙漠區！桃園「台版撒哈拉」2樓高沙丘，可以看夕陽拍照超美　

2019-08-26 19:54

懷舊復古風！12家「老屋翻新」旅店、餐廳＆景點懶人包推薦

2019-08-27 11:02

「全台最美相機店」藏身大稻埕百年建築裡　文青系網美打卡點再+1

2019-08-29 14:40

神出鬼沒不定點！ 美味克林姆餐車讓台南人癡癡地排隊等候 竟只賣這２樣

2019-08-23 09:27

全台十大必看熱門夜景！ 賞月看星星的高級絕美秘境

2019-08-29 21:00

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-26 09:26

雨天好去處！台中「室內約會」景點推薦 美好假日不耍廢

2019-08-25 00:00

全台「最美圖書館」在桃園！機場等級的圖書館，還有星空電影院超期待

2019-08-20 16:52

大山就在腳下！新竹「宮崎駿系」秘境咖啡館，享受森林包圍還能賞雲海

2019-08-12 23:08

昔日大台北「最大荷花池」復活了！賞花還可去逛老街、玩遙控車

2019-08-26 08:12

多彩復古台式「叭噗」IG推必嘗 新北永和「和美冰果室」

2019-08-30 20:00

新竹關西根本小歐洲！必去「4大異國風景點」迪士尼古城、愛心池塘美翻

2019-08-14 17:03

40種配料+大塊水果！ 人氣刨冰高CP值「婷亭自助冰」 秤重消費喜歡吃什麼料自己加

2019-08-20 17:38

現代小孩難嚐到的滋味！ 20大「柑仔店」讓人心動的童年零食

2019-08-17 11:02

台灣也能嚐到正宗港味！ 「台版小香港」美食、景點特輯

2019-08-29 11:05

逢六日才有得吃！一周只開2天 台南「阿珍炸雞」炸好出鍋就秒殺

2019-08-16 16:20

搭公車也能到！台北秘境「Tiffany藍溪瀑」美翻　夏天踏水、泡腳超療癒

2019-08-11 23:09

隱身台中西區的「頹美書店」漫遊書海醉於書鄉

2019-09-01 08:00

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

「全台最美圖書館」在桃園？！東京奧運場館團隊操刀打造

2019-08-24 09:00

跟著人氣7大辦桌式料理，展開在地味蕾之旅

2019-08-28 10:58

手搖飲像時尚配件神美！ 香水、書本、球瓶裝彩色飲料 高雄視覺系IG夢幻飲品超吸睛

2019-08-27 17:14

再不拍就沒機會！基隆夢境長廊「中山陸橋」要拆了，快跟舒淇來場最後的約會

2019-08-19 13:51

買什麼吃什麼！人氣「超市火鍋」霸王肉盤加蒸蚌系列超過癮

2019-08-29 12:00

香菜、花生、麥芽糖遇上滑嫩豆花 台北永康街「白水豆花」IG打卡新夯點

2019-08-23 16:27

單身也不怕！ 18處「台北景點」獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

2019-08-23 11:00

情侶約會景點！盤點大台北13個「賞機秘境＆咖啡廳」

2019-08-16 09:00

因麻雀禁曬的新竹米粉！稱道的「古早味」可能是浪漫的誤會

2019-08-30 09:00

牛排鋪滿看不見飯 台中科博商圈隱藏店CP高征服肉肉控

2019-08-23 18:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top