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期間限定！Dali Art親水潮樂園　今夏最佳清涼戲水新選擇

2019-08-31 21:00ShareLife分享生活

赤炎炎的夏日不但大人難以抵抗酷暑，小孩更是不例外，但又不想每年都得去離市區遙遠又得人擠人的水上樂園嗎？位於台中市區的「台中軟體園區 Dali Art藝術廣場」，近日於夏日推出期間限定「Dali Art親水潮樂園」，以360度旋轉水滑梯、泡泡派對以及假日市集，保證帶給無論是小孩還是大人一個獨一無二的沁涼回憶！

▲圖片來源 : 台中軟體園區 Dali Art藝術廣場
▲圖片來源 : 台中軟體園區 Dali Art藝術廣場
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▲圖片來源 : 台中軟體園區 Dali Art藝術廣場
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「Dali Art親水潮樂園」於即日起至9/30期間推出，現場不僅有定時水炸彈、安全滑水道及刺激360度旋轉水滑梯等遊樂設施，還特別規劃了一個專屬於小朋友的戲水城堡供他們在裡頭盡情釋放小孩專屬的無盡精力，現場也都有工作人員無論是陪小孩玩耍或是照顧其安全都有人把關，讓小孩可以盡情的玩爸媽也可以放鬆地逛。

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▲圖片來源 : 台中軟體園區 Dali Art藝術廣場
▲圖片來源 : 台中軟體園區 Dali Art藝術廣場
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而不只水上樂園，每個假日都還有限定活動，不論是各類娃娃的遊行，還是小美人魚和冰雪奇緣的「主題舞蹈秀」等活動，都一定能讓小朋友玩得盡興。而除了水上遊樂之外，還有Dali Art 夏日市集可以逛各類藝文展演可以觀賞，讓小孩玩得意猶未盡，大人逛得開心滿意。


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