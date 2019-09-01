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隱身台中西區的「頹美書店」漫遊書海醉於書鄉

2019-09-01 08:00ShareLife分享生活

「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。」古人這句勸世銘言從古流傳自今，這句金句也再再提醒著我們知識能帶給我們多大的力量與優勢，而以下所介紹的書店將帶你跳脫平時念書時枯燥索然的煩悶，進入另一種悠然自在的清新體驗！

▲圖片來源 : Dempsey Chan
▲圖片來源 : Dempsey Chan
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位於現今熱鬧的勤美商圈後，隱蔽幽靜的巷子裡，座落了棟由老宅翻新的書店，而他的背後更是有個有趣獨特的故事：剛開始是由四個年輕人發起的老屋再利用行動，他們首先在中區成立了「佔空間Artqpie」，後來又透過「整修代償租金」的方式進駐閒置空間，將廢屋改造為閱讀基地。

隨著幾次計畫的成功後，團隊來到了中美街135 號現址，與屋主合作完成最新的閱讀空間「本冊 Book Site」。

▲圖片來源 : Dempsey Chan
▲圖片來源 : Dempsey Chan
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帶著「森林系」的建築風格，外頭加上大量蕨類植物所營造出斑駁青綠的形象宛如頹廢青年般給人種誘人一探究竟的好奇感，內部則用了許多回收舊料以及家具，讓無論是內部景觀或是氛圍彷彿來到了被停止的舊有時光 。

▲圖片來源 : Dempsey Chan
▲圖片來源 : Dempsey Chan
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有別於普通書店，別冊獨立書店的風味濃厚，不賣平常隨處可見的漫畫抑或言情小說，木製的展架上放的各式獨立雜誌都是在其領域被廣泛討論及推崇的刊物，別冊這一個獨立特別的存在無異是在這現今主流當道的社會裡留了一個貴賓席給小眾文學愛好者。


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